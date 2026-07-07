2026-07-07 11:08 女子漾／編輯金柔葳
曾國城跨界當YTR！《你在衝啥!?》正式開張，首集找孫淑媚聊進修、拍戲與女團夢
金鐘主持天王曾國城跨界成立 YouTube 頻道《你在衝啥!?》，首部曲推出《世新人，你在衝啥!?》，作為獻給世新大學 70 周年校慶的特別企劃。節目將於 7 月 11 日起，每週六中午 12 點在 YouTube 上架，由曾國城攜手世新在校生共同主持，透過跨世代對話，帶觀眾看見不同領域世新人的人生故事。
金鐘主持天王跨界當YTR，曾國城開設《你在衝啥!?》
曾國城表示，自己曾讀到海明威《老人與海》中的一句話：「現在不是去想缺少什麼的時候，而是該想一想，憑現有的東西你能做什麼。」這句話成為節目誕生的重要靈感，也讓他思考除了祝福母校，還能為世新留下什麼。
《世新人，你在衝啥!?》7月11日開播，每週六中午上架
節目由曾國城與世新在校生共同主持，透過學生與校友之間的對話，呈現不同世代的觀點碰撞。節目後續也將邀請演藝、媒體、體育及各領域重量級世新人輪番上陣，不少都是陪伴觀眾成長的代表性人物，卡司陣容相當值得期待。
首集邀孫淑媚打頭陣，剛完成碩士學位還獲傑出畢業生
首集來賓找來億萬票房女星孫淑媚，她近期剛完成碩士學位，並獲選為傑出畢業生。節目中，她分享自己重返校園的原因，坦言一直很喜歡學習，過去也曾赴日本進修藍帶甜點課程，後來因朋友提起世新上海碩專班，再度燃起進修念頭。
兩年來，她一邊工作、一邊拍戲、一邊完成課業與論文，甚至常在拍戲空檔補交作業，近期更忙著趕論文與準備口試，過程相當不容易。
出道31年仍保持學習心，孫淑媚：半途而廢是小時候才會做的事
談到畢業典禮當天的心情，孫淑媚坦言非常感動，因為這段時間真的很辛苦，但她從來沒有想過放棄。面對課業、工作與拍戲壓力，她也展現堅持到底的人生態度。
她在節目中直言：「既然決定要做，就一定要做完，半途而廢是小時候才會做的事。」這句話也成為首集相當有記憶點的金句，讓人看見她不只是在舞台上發光，私下也對自己有很高要求。
為圓女團夢接演《陽光女子合唱團》，孫淑媚自曝差點擦身而過
除了分享求學歷程，孫淑媚也在節目中談到《陽光女子合唱團》的幕後故事。曾國城大讚她在劇中飾演的阿佩真實又接地氣，甚至讓觀眾好幾次忘記她原本的明星形象。
孫淑媚透露，自己接演這部作品最大的原因，其實是想加入劇中的合唱團。出道多年來，她一直以個人歌手身分活動，從未真正體驗過團體演出的感覺，因此內心一直藏著一個「女團夢」。
阿佩一角曾有其他人選，第三次討論才確定由孫淑媚演出
孫淑媚也透露，自己差點與《陽光女子合唱團》中的阿佩一角擦身而過。她表示，一開始導演曾提出其他角色人選，直到第三次討論時，才確定由她飾演阿佩。
最終她不只成功圓了女團夢，也打造出演藝生涯中極具代表性的角色之一。談到表演，她坦言自己從不擔心角色是否會讓自己變醜，只在意角色是否成立，「我只在乎這個角色有沒有做好。」展現演員對角色的專業與投入。
曾國城不只當主持人，也像帶路學長陪學生看見人生選擇
在《世新人，你在衝啥!?》中，曾國城不只是主持人，更像是一位帶路的學長。他希望透過節目，帶著學生走進不同領域校友的人生現場，看見每個人在不同階段如何做出選擇、面對挑戰，並找到屬於自己的方向。
對曾國城來說，世新大學 70 周年不只是回顧過去，也是一個讓不同世代重新認識彼此的機會。他也希望學長姐的經驗，能成為學弟妹成長路上的養分。
孫淑媚現場化身音樂老師，改編生日快樂歌獻給世新70周年
節目尾聲，孫淑媚也化身音樂老師，分享發聲技巧與真假音轉換訣竅，並帶領學生一起練習發聲。最後她即興改編生日快樂歌，獻給世新大學 70 周年，替首集畫下充滿歡笑與感動的句點。
精華 FAQ
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曾國城跨界經營YouTube頻道《你在衝啥!?》，首部曲是獻給世新大學70周年校慶的《世新人，你在衝啥!?》，透過學生與校友對話，呈現不同世新人的人生故事。
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孫淑媚在節目中談到重返校園完成碩士學位的心路歷程，也分享一邊工作拍戲、一邊趕論文與口試的辛苦過程，並提及自己一直保持學習熱情。
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她接演主因是想體驗團體演出、實現女團夢，也差點錯過阿佩一角，經過多次討論才確定演出；她強調只在乎角色是否成立，並不介意外型變化。
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