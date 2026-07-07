2026-07-07 11:49 女子漾／編輯黃冠婷
今年夏天運動穿搭升級！防潑水、回彈跑感全都有ECCO、ASICS、adidas、LOTTO新品亮點一次看
夏天想運動，最怕還沒開始跑就先被悶熱打敗！面對高溫、爆汗、午後雷陣雨與戶外強烈紫外線，運動穿搭早已不只是「好不好看」，更要兼顧透氣、防潑水、支撐性與日常搭配度。近期多個運動品牌接連推出夏季新品，從 ECCO 機能聯名服飾、ASICS 日常訓練跑鞋，到 adidas 限量競速跑鞋、LOTTO 潘傑楷同款鞋款，無論是跑步訓練、城市通勤、戶外出遊或日常休閒，都能找到適合自己的夏季運動單品。
文章目錄
1. ECCO《夏裝賞》登場！防曬、防潑水、輕量機能一次到位
夏季穿搭最怕悶、黏、曬，還要應付說下就下的午後雷陣雨。ECCO 今年以《夏裝賞》為主題，結合自家高爾夫與輕運動休閒系列，並攜手日本戶外潮流品牌 White Mountaineering、國際時裝設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大限量聯名系列，主打防曬、透氣、防潑水與輕量舒適，讓戶外出遊、城市漫遊、通勤運動都能穿得自在又有型。
夏季必備ECCO x White Mountaineering系列 防曬、透氣與防潑水一應俱全
ECCO x NRL服飾系列 打造兼具都會時尚感與實穿性的Athleisure風格
ECCO《夏裝賞》優惠自 7 月 1 日至 7 月 31 日於指定店櫃登場，購買服飾單件享 85 折，兩件以上再享 95 折。
ECCO商品推薦
ECCO x White Mountaineering 女式輕薄連帽外套 奶油綠／NTD11,200
主打輕量、防潑水與透氣機能，適合夏季戶外活動或旅行時隨身攜帶，遇到午後陣雨或溫差變化都能派上用場。
ECCO x White Mountaineering BIOM C-TRAIL 防水運動女鞋 黑色／NTD11,800
兼具戶外運動感與防水機能，適合喜歡機能風穿搭、也需要應對多變天氣的人。
ECCO x NRL 女式輕薄短款梭織外套 螢光粉／NTD8,200
亮眼色彩搭配短版剪裁，既有運動機能也有造型感，適合想把運動外套穿出時髦感的女生。
ECCO 女式高爾夫裙裝外套 天空藍／NTD8,200
以防潑水材質打造，荷葉袖與後腰抽繩設計能修飾身形，適合喜歡輕運動、球場穿搭或優雅機能風格的人。
2. ASICS NOVABLAST 6升級登場！日常訓練跑者必收彈力跑鞋
ASICS 人氣彈力跑鞋 NOVABLAST 系列全面升級，全新 NOVABLAST 6 主打日常訓練需求，首次導入 FF TURBO SQUARED 中底科技，提升跑步時的回彈感與推進力，讓每一步觸地都能感受到更明顯的能量回饋。
NOVABLAST 6 延續系列標誌性的彈力腳感，並在前掌內嵌 FF TURBO SQUARED 中底科技；中底則使用 FF BLAST MAX 材質，兼顧舒適緩震與穩定支撐。鞋款也加寬足中段來強化足弓支撐，搭配更新版工程網布鞋面，提升包覆感與支撐性；前掌大底則採用 ASICSGRIP 橡膠材質，加強抓地力與耐用度。
ASICS商品推薦
NOVABLAST 6 奶茶棕／NTD4,580
男女款皆有推出，女款提供 D 楦與一般楦，男款提供 2E 與一般楦，適合重視舒適度與日常訓練彈力回饋的跑者。
NOVABLAST 6 女款活力紫／NTD4,580
配色亮眼、跑感輕快，適合想讓跑步穿搭更有存在感的女生。
NOVABLAST 6 男款能量綠／NTD4,580
主打日常訓練與推進感，適合需要穩定練跑、提升跑步節奏的人。
3. adidas攜手SATISFY！冠軍跑鞋變身限量潮流競速鞋
adidas ADIZERO 冠軍跑鞋家族再添聯名新作，這次攜手來自法國巴黎的跑步品牌 SATISFY，推出限量 ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY 跑鞋。SATISFY 擅長將高性能面料、次文化美學與跑步精神結合，這次與 adidas 合作，不只是跑鞋性能升級，更把跑步變成一種風格態度。
ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY 以 adidas 頂級競速跑鞋 ADIZERO ADIOS PRO 4 為基礎，保留輕量、回彈、推進與抓地力等競速鞋核心性能，同時加入 SATISFY 標誌性的軍綠、大地棕、炭黑等低彩度配色，並以不對稱 360 度漸層設計呈現類似 DIY 噴漆與滑板文化的混搭感。
adidas商品推薦
ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY KH8439／NTD9,900
ECOM 限定販售，保留 ADIZERO 競速性能，適合追求頂級跑鞋科技的跑者。
ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY KH8441／NTD9,900
以 SATISFY 低彩度美學與不對稱漸層配色打造，讓競速跑鞋也能成為造型亮點。
ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY KH8442／NTD9,900
結合 LIGHTSTRIKE PRO 中底、LIGHTLOCK 鞋面與馬牌大底，兼具推進力、穩定性與抓地表現。
4. LOTTO攜手潘傑楷！從訓練到日常都要「超越昨天的自己」
來自義大利的運動品牌 LOTTO 正式宣布由中華職棒球星潘傑楷擔任品牌代言人，並以「Better than your best｜超越昨天的自己」為核心精神，傳遞每一次進步都來自日常累積的運動信念。
LOTTO 自 1973 年創立以來，深耕足球、網球與跑步領域，品牌標誌性的鑽石型方塊 LOGO 靈感來自網球場與足球場的交會，象徵運動精神的融合與傳承。這次形象拍攝中，潘傑楷演繹多款代表性鞋款，從跑步訓練、寬楦慢跑到足球靈感鞋款，展現 LOTTO 在不同運動領域中的專業實力。
LOTTO商品推薦
LOTTO VOLATA 400 閃影跑鞋／NTD1,690
以輕量鞋身與緩震配置打造穩定推進感，適合日常訓練、健身或輕跑使用。
LOTTO SP760 無限寬楦跑鞋／NTD1,790，7月份上市
採用 4E 超寬楦設計與高透氣機能網布鞋面，適合腳型偏寬、重視舒適度與長時間穿著穩定性的人。
LOTTO STADIO 足球經典鞋款／NTD2,480
延續品牌足球文化，以經典運動輪廓打造休閒穿搭感，適合喜歡復古運動風格的人。
夏季運動穿搭怎麼挑？從場景下手最不容易踩雷
如果是戶外旅行、露營或城市通勤，ECCO 的防曬、防潑水與輕量外套會是實穿度高的選擇；日常練跑或想提升腳感回饋，可以鎖定 ASICS NOVABLAST 6；想挑戰速度或收藏限量聯名鞋款，adidas x SATISFY 的 ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY 很有話題性；若想找價格親民、適合訓練與日常穿搭的運動鞋，LOTTO 潘傑楷同款系列則提供更多入門選擇。
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