一個Prompt，打開一個故事。——蒔緣 × G君｜ChatGPT心靈對談

AI重點 文章重點整理： 重點一： 繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。

繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。 重點二： 倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。

倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。

不過，這也不是我今天想聊的重點。

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

所以，那時候教最多的，就是輸入法。

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

那之後，我就不再為難自己了。

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」

唔……好像有點意思。

我點開來看了看。

默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

▋一場差點失敗的文明實驗

你有沒有想過？

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。

但真正讓人意外的，是另一件事。

這套文字，本來真的差點死掉。

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

當時的識字率低得驚人。

晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。

▋台灣做了一個很奇怪的決定

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

因為繁體字真的很麻煩。

筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

▋有人把繁體字救進了電腦裡

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

朱邦復開始重新拆解漢字。

他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

於是，他創造了「倉頡輸入法」。

它不依賴發音，而是直接從字形下手。

這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

後來，他甚至放棄專利。

很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

▋有些字，藏著古人的世界觀

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

一個是食物，一個是臉。

這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

ㄅㄆㄇㄈ。

它本身就是從漢字演變而來的符號。

也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

後來發生了一件很有趣的事。

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

——萬家鄉