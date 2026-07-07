2026-07-07 10:43 女子漾／編輯金柔葳
戰鬥陀螺回歸、雙鐵便當登場、頂呱呱進超商！今夏最夯話題一次看
暑假一到，超商也跟著熱鬧起來！不只便當、飲料要拚優惠，連童年玩具、鐵路便當、經典台味美食都成了話題主角。7-ELEVEN推出「戰鬥陀螺」會員限定預購，讓大人小孩一起燃起對戰魂；又攜手臺鐵、高鐵，把旅行感滿滿的鐵路便當搬進門市。萊爾富則找來頂呱呱聯名，把呱呱包、紅茶雪泥、炸雞風味變成日常美食。這個夏天，走進超商不只是買東西，更像是在挖寶。
1.7-ELEVEN × 戰鬥陀螺
童年回憶又回來了！經典玩具「戰鬥陀螺」近期再度在全台掀起對戰熱潮，7-ELEVEN 也宣布自 7 月 8 日上午 11 點起，推出 uniopen PRIMA 訂閱制會員專屬福利，限定預購兩款人氣商品「BX-50 天堂日輪隨機強化組」與「UX-15 鮫鯊狂鱗改造組」，數量有限、售完為止。
童年回憶回歸！戰鬥陀螺再掀收藏熱潮
「Go Shoot！」這句口號一出，許多人童年記憶瞬間被喚醒。戰鬥陀螺不只是不少七、八年級生的經典玩具，近年也靠著新系列與改造玩法重新受到大小朋友喜愛。這次 7-ELEVEN 鎖定熱潮，透過 uniopen PRIMA 會員限定預購，讓會員能優先入手熱門商品，也讓收藏與對戰玩家多了新的搶購機會。
7月8日上午11點開搶，會員須先領券再到門市結帳
預購活動將於 2026 年 7 月 8 日上午 11 點起開放，uniopen PRIMA 會員可登入 OPENPOINT APP，進入會員中心後點選 uniopen PRIMA 訂閱主頁，再到加碼優惠券專區領取指定商品預購券。
完成領券後，須於 7 月 8 日 23:59 前到全台任一家 7-ELEVEN 門市完成結帳付款，才算完成預購。每張預購券限使用 1 次，若逾期未完成結帳，預購券將自動失效，且不得再次領取。
預計7月31日起取貨，實際時間依門市通知為準
完成預購後，商品預計自 2026 年 7 月 31 日起開始取貨，不過實際到貨時間仍依各門市作業與到貨通知為準。消費者需依門市通知，在取貨期限內完成取貨。
uniopen PRIMA首波名額額滿，候補會員也有機會快速入會
uniopen PRIMA 首波 5 萬名額已額滿，顯示市場反應相當熱烈。7-ELEVEN 表示，即日起將不定期針對候補中顧客開放限量快速入會名額，開放當日下午 16:00 起可申請訂閱，額滿為止。完成訂閱後，即可享有 uniopen PRIMA 會員專屬權益與限定活動參與機會。
商品資訊整理
UX-15鮫鯊狂鱗改造組
售價：795 元
這次限量販售的「UX-15 鮫鯊狂鱗改造組」是《戰鬥陀螺 X》系列中相當受玩家喜愛的實戰組合包，內含三款攻擊型陀螺，適合喜歡主動進攻、追求碰撞感與改裝玩法的玩家。
組合內含「鮫鯊狂鱗 4-50UF」，特色是低重心，擅長由下往上的 Upper Attack；「暴龍咆哮 1-70L」則主打穩定撞擊與攻擊性能；「惡魔勇氣 J 3-60GF」可與其他 CX 零件自由組合，讓玩家打造更具個人風格的對戰配置。
BX-50天堂日輪隨機強化組
售價：350 元
另一款「BX-50 天堂日輪隨機強化組」採盲盒隨機出貨，每包內含 6 款特殊配色陀螺中的隨機 1 款，並非一包 6 款。這次最受矚目的亮點，就是有機會抽中稀有款「天堂環 0-80DS」。
這款基礎系列擴展刃陀螺，透過刀刃中心連接金屬部分提升剛性與穩定重量平衡，圓形刀刃具備較高衝擊分散性能，搭配容易保持在中心點的鑽頭，主打防禦型表現，適合想提升戰鬥陀螺防禦力的玩家收藏。
2.7-ELEVEN × 臺鐵／高鐵
暑假出遊，連便當都要有旅行感！7-ELEVEN 自 7 月 8 日起企劃「鐵路便當節」，首度跨界臺鐵、台灣高鐵推出特色鐵路便當，包含以「藍皮解憂號」與高鐵新世代列車 N700ST 為靈感的聯名便當，還有臺鐵主廚監製的握便當、奮起湖系列、蔬食蛋白餐與在地冠軍燴飯。同步還祭出飲料抽抽樂、線條小狗飲料折疊架加價購與不可思議咖啡夏日新品，搶攻暑假旅遊與消暑商機。
飲料抽抽樂7月15日開跑！任2件最低0元起
吃便當當然要配飲料消暑。7-ELEVEN 觀察高溫天數延長，只要氣溫高於 30 度，就能帶動相關飲品類別業績成長逾 2 成，尤其無糖碳酸水等低負擔又沁涼的飲品，近幾個月成為消費者愛買品項。
7-ELEVEN 每年暑假人氣優惠「飲料抽抽樂」將於 7 月 15 日至 9 月 1 日登場，指定 20 元含以上常溫、冷藏飲料指定品項，包含指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA 等，任 2 件可抽最低 0 元起優惠，折扣包含 0 元、49 折、59 折、69 折、79 折、89 折。
買飲料加99元送線條小狗！折疊架共有4款
7 月 15 日至 8 月 4 日期間，購買 2 件指定飲料加價 99 元，還可獲得線條小狗飲料折疊架乙個，共有 4 款，款式依門市庫存為主，換完為止。對於暑假野餐、戶外出遊或辦公桌療癒小物控來說，這波周邊很容易讓人手滑。另外，活動期間購買指定飲料任 4 件可集 1 點，集滿 3 點可換黃金 1 兩抽獎券乙張，抽出 3 名；集滿 15 或 20 點則可免費兌換限量飲品。
不可思議咖啡推白桃新口味，夏天喝起來更清爽
迎接盛夏，「!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡」風味飲系列推出新品「晴之國白桃風味咖啡」，承襲熱銷第一「西西里檸檬咖啡」的冠軍配方，將熟成白桃汁與冠軍咖啡結合，呈現輕甜果香與咖啡香氣。
7 月 8 日至 7 月 21 日推出大杯冰飲 105 元、嚐鮮價 95 元優惠。也可搭配近期甜點新品，如「杜拜巧克力大福」、「馬修嚴選綜合莓果肉優格」等，打造夏日午後小確幸。
商品資訊整理
鐵路便當／鮮食新品
1.台鐵梅干扣肉握便當
售價 75 元。臺鐵主廚調味監製，以經典梅干扣肉風味為主，使用在地豬肉與鹹香梅干菜，向客家風味鐵路便當致敬。
2.奮起湖秘製雙拼握便當
售價 59 元。由奮起湖大飯店調味監製，主菜包含茶香軟嫩雞腿肉與蒜香軟燒肉，搭配辣炒筍尾茸與菜脯蛋。
3.臺鐵－醬燒雞鹹豬肉雙拼便當
售價 129 元。結合藍皮解憂號 R100 意象，主菜為醬燒雞腿排與鹹香鹹豬肉，搭配台鐵經典醬汁豆包與清炒時蔬。
4.高鐵－烤雞金瓜炊粉雙拼便當
售價 129 元。結合高鐵 N700ST 概念，主打紅藜飯、蒜香雞腿排與金瓜米粉雙主食設計。
5.高鐵植感風蛋白餐
售價 99 元。高鐵聯名蔬食版蛋白餐，採植物性蛋白食材，豆包、豆腐搭配多穀紫米飯，每份提供 22.4 公克蛋白質。
6.奮起湖秘製滷排
售價 99 元。以奮起湖大飯店秘傳配方打造滷排骨與滷豆包，延續超過 20 年經典美味記憶。
7.奮起湖秘製雙拼
售價 99 元。經典滷雞腿搭配特製白玉燒肉，雙主菜一次享受。
8.極饗－台灣鯛西魯肉燴飯
售價 99 元。農糧署第二屆「臺灣燴飯王爭霸戰」鮮食組冠軍作品，嚴選在地台灣鯛與台南 11 號米。
甜點冰品新品
1.百吉 新一 x 怪盜基德變身雪糕
售價 35 元。名偵探柯南限量聯名商品，超商獨家販售，隨機變身 2 種不同口味雪糕。
2.LOTTE 雪見大福冰淇淋巧克力脆脆
售價 59 元。香草冰淇淋搭配巧克力脆球與軟綿雪見外皮，口感更有層次。
3.馬修嚴選綜合莓果肉優格
售價 59 元。純乳發酵製成，無添加奶粉與香料，搭配綜合莓果漿，吃得到真實果肉。
4.杜拜巧克力大福
售價 65 元。以卡達伊夫絲、開心果醬與進口可可粉製成內餡，外層包覆 Q 彈大福皮。
5.竹葉堂黑糖蕨餅
售價 55 元。冰涼軟 Q 蕨餅搭配沖繩黑糖醬與日本黃豆粉，香甜不膩。
飲品新品
1.有飲開心果四季春奶茶
售價 45 元。7-ELEVEN 與人氣手搖飲名店有飲聯名，使用四季春茶與美國開心果研磨果醬，茶香與堅果香交織。
2.光泉優質維他牛乳
售價 39 元。每瓶含 8 種維生素，7-ELEVEN 獨家販售。
3.穀萃蕎麥國寶茶 600ml
售價 35 元。7-ELEVEN 獨家販售，無加糖、無咖啡因，使用花蓮在地韃靼蕎麥與南非國寶茶。
3.萊爾富 × 頂呱呱
台味控這波可以直接衝萊爾富了！萊爾富看準近年消費者對在地品牌與經典美食的喜愛，攜手台灣速食品牌頂呱呱，於6 月 24 日至 8 月 18 日推出全新聯名系列商品，將炸雞、呱呱包、紅茶雪泥等經典風味，融入鮮食、烘焙與即食商品中，共推出 10 款特色商品，同步還有限量加價購周邊，讓頂呱呱經典台味變成日常隨手就能吃到的超商美食。
頂呱呱周邊同步登場！餐盒衛生紙套、娃包可愛開賣
除了聯名美食，萊爾富也同步推出頂呱呱限定加價購周邊。全店不限金額消費即可加購「復古餐盒衛生紙套」，加價購 199 元，以頂呱呱第一代野餐盒為設計概念，懷舊感滿滿。
另外還有「頂呱呱櫃台造型娃包」，加價購 79 元，設計成迷你頂呱呱櫃台造型，可以讓娃娃秒變店員，掛在隨身包包上很有曬娃日常感。
日式風格袖套、發光立牌也能收，懷舊收藏感滿滿
夏天實用派可以注意「日式風格袖套」，加價購 59 元，材質採用冰絲涼感布料，輕薄透氣、不容易悶熱，花紋以相撲選手抱著炸雞桶為設計主題，兼具趣味收藏與防曬需求。
「三角發光立牌」加價購 89 元，採雙面設計，結合萊爾富與頂呱呱品牌 LOGO，適合收藏或擺在桌上展示。凡購買任一頂呱呱聯名指定商品，還可隨機獲得頂呱呱優惠折扣碼乙份，優惠包含呱呱包 2 入 79 折、原味炸雞 2 入 79 折、辣味雞翅 2 入 79 折等。
商品資訊整理
鮮食／主食系列
1.紅茶雪泥三明治
售價 49 元。將頂呱呱招牌紅茶雪泥變成綿密餡料，融合濃郁茶香紅茶餡，香甜不膩。
2.地瓜起司雞排三明治
售價 49 元，預計 7 月 8 日上市。黑胡椒風味雞排搭配香甜地瓜餡與濃郁起司，鹹甜平衡。
3.呱呱包風味炒飯
售價 99 元。將頂呱呱招牌呱呱包香氣融入炒飯，搭配胡椒香氣雞排，重現經典風味。
4.炸雞白醬燉飯
售價 99 元。墨西哥風味雞球搭配奶香白醬燉飯，再加入炸地瓜塊，鹹香濃郁。
烘焙系列
1.地瓜小吐司
售價 38 元。鬆軟吐司搭配香甜綿密地瓜內餡，甜鹹交織。
2.起司 QQ 麵包
售價 38 元。Q 彈麵包體包裹起司醬與切達起司片，奶香濃郁。
3.紅茶奶霜菠蘿麵包
售價 38 元。酥香菠蘿外皮搭配特調紅茶奶霜，茶香與奶香層次豐富。
4.巧克力啵啵麵包
售價 45 元。Q 彈麻糬搭配巧克力醬與巧克力外層，可可香氣濃厚。
即食／高蛋白系列
1.這款雞胸肉很頂呱呱
售價 69 元。以頂呱呱招牌辣味炸雞香料醃製，兼顧美味與蛋白質補充。
2.椒麻雞柳條
售價 49 元，優惠價 45 元。獨家椒麻比例調味，香麻微辣不嗆口，適合追劇解饞。
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