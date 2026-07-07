2026-07-07 07:46 女子漾／編輯周意軒
世足16強不只球星會踢！梅西、C羅、哈蘭德背後最強「大嫂團」曝光，場邊加油比球賽還吸睛
2026世界盃進入淘汰賽階段，場上每一次進球、撲救、逆轉都讓球迷心臟快停半拍，但除了球員表現之外，場邊的「最強加油團」也成為另一大亮點。從梅西的青梅竹馬妻子安東內拉，到C羅的未婚妻喬治娜，再到英格蘭隊長哈利凱恩的妻子凱特，這些球星伴侶不只是看台上最美風景，更是陪著他們走過低潮、傷病、轉隊與國家隊壓力的重要後盾。
近期英格蘭在16強以3比2擊敗墨西哥，哈利凱恩、裘德貝林漢姆等人成為焦點，英格蘭球星家人與伴侶也被拍到現身看台支持，讓「世足大嫂團」話題再度升溫。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：世足淘汰賽場邊，球星伴侶與家人同樣成為焦點。
- 重點二：梅西、C羅、哈利凱恩等人背後都有知名支持者。
- 重點三：家人陪伴被視為球員面對壓力與低潮的重要後盾。
世足大嫂團1. 梅西＆安東內拉：從童年玩伴到世界冠軍背後最穩的愛
說到足球界最經典愛情故事，梅西與妻子安東內拉絕對是第一名候選。兩人都來自阿根廷羅薩里奧，從小就認識，後來一路從年少情誼走到婚姻，2017年正式結婚，育有三個兒子Thiago、Mateo、Ciro。
安東內拉不只是「梅西太太」，近年也成為時尚品牌、運動品牌爭相合作的焦點人物。她的氣質不是高調炫耀型，而是溫柔、穩定、很有家庭感的陪伴。每次梅西在場上承受巨大壓力，她和孩子們在看台上的身影，總像是提醒大家：球王也是爸爸，也是丈夫。
世足大嫂團2. C羅＆喬治娜：最會製造話題的頂流情侶檔
C羅與喬治娜是足球圈最具流量的一對。C羅在2026世界盃已是第六度參賽，外媒也報導他表示這將是自己的最後一屆世界盃，讓每場比賽都多了一層告別意味。
喬治娜多年來陪在C羅身邊，兩人共同撫養家庭，從紅毯、時尚活動到Netflix實境節目，她都自帶明星光環。相較於梅西與安東內拉的低調穩定，C羅與喬治娜更像是「足球界頂流夫妻檔」，一出現就有話題，一個眼神、一套穿搭都能引發討論。
世足大嫂團3. 哈利凱恩＆凱特：英格蘭隊長背後的青梅竹馬
英格蘭隊長哈利凱恩與妻子凱特的故事也很有偶像劇感。兩人是從小認識的青梅竹馬，長大後一路相戀、結婚，現在育有四個孩子。凱特本身擁有運動科學背景，也曾從事健身相關工作，和凱恩的運動員生活非常契合。
這次英格蘭16強對上墨西哥，凱特也被外媒捕捉到穿著英格蘭元素服裝替凱恩加油。比起浮誇的名媛感，她給人的印象更像是「最懂他的家人」，從低谷到高峰都在身邊。
世足大嫂團4. 喬丹皮克福德＆梅根：門神背後的穩定力量
英格蘭門將喬丹皮克福德在16強戰表現亮眼，面對墨西哥攻勢多次關鍵撲救，也成為英格蘭晉級的重要功臣。賽後他與妻子梅根互動的畫面，也讓不少球迷感受到淘汰賽背後的情緒張力。
梅根與皮克福德感情穩定，兩人育有孩子，外媒也形容她經常現身看台支持丈夫。門將這個位置壓力極大，一次失誤可能被放大檢視，因此家人的陪伴對皮克福德來說，也像是最重要的心理支撐。
世足大嫂團5. 勞塔羅馬丁內斯＆阿古斯蒂娜：阿根廷鋒線男神的辣媽太太
阿根廷除了梅西，勞塔羅馬丁內斯也是球迷關注焦點。他與妻子阿古斯蒂娜感情甜蜜，兩人已婚並育有一女一子。阿古斯蒂娜本身是健身與時尚感都很強的社群人物，也經常分享家庭生活與穿搭日常。
如果安東內拉是阿根廷大嫂團的「溫柔正宮氣場」，阿古斯蒂娜則比較像「高顏值辣媽代表」。她的存在讓勞塔羅場外形象更鮮明，也讓阿根廷隊的家屬團多了時尚話題。
世足大嫂團6. 哈蘭德＆伊莎貝爾：低調但超受關注的挪威情侶
挪威球星哈蘭德在世界盃話題度極高，場上是禁區怪物，場下感情生活卻相對低調。外媒曾整理，哈蘭德與伊莎貝爾是從小認識、後來發展成戀人關係的組合，兩人不像許多明星情侶頻繁曬恩愛，但越低調反而越讓球迷好奇。
哈蘭德給人的印象一直是超專注、超自律，感情生活也走「少說多做」路線。這類低調情侶在世足期間反而很有記憶點，不靠高調放閃，卻讓人覺得很穩。
世足大嫂團7. 格里茲曼＆艾莉卡：法國隊最甜家庭代表
法國球星格里茲曼與妻子艾莉卡結婚多年，家庭故事也很有話題。外媒曾報導，兩人的前三個孩子剛好都在4月8日出生，這個巧合一度被球迷熱烈討論；近年他們也迎來第四個孩子，家庭成員更加熱鬧。
艾莉卡過去曾經營部落格，風格低調、不太刻意曝光，但她和格里茲曼的家庭感很強。對球迷來說，格里茲曼不只是場上靈活聰明的攻擊手，也是場下很重視家庭的爸爸。
世足大嫂團8. 阿利森＆娜塔莉亞：巴西門神與醫師太太
巴西門將阿利森與妻子娜塔莉亞也很有代表性。娜塔莉亞是醫師，兩人結婚多年，育有三個孩子。她不是傳統意義上只靠外貌受到關注的球星伴侶，而是有自己專業背景與生活重心的女性。
雖然巴西本屆在淘汰賽遭遇挫折，但阿利森與家人的形象仍深受球迷喜愛。對頂尖球員來說，世界盃不是只有90分鐘比賽，背後還有長期訓練、情緒消耗與巨大輿論壓力，而家人往往就是他們回到日常的出口。
精華 FAQ
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文章主軸是2026世界盃16強階段的「球星大嫂團」話題，介紹多位知名球星的伴侶與家人如何在場邊支持他們，並凸顯這些關係對球員心理與表現的重要性。
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最受矚目的包括梅西的妻子安東內拉、C羅的未婚妻喬治娜、哈利凱恩的妻子凱特，以及哈蘭德、格里茲曼、阿利森等人的伴侶或家人，她們都因曝光度或支持畫面受到討論。
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因為淘汰賽壓力巨大，球星家屬在看台上的陪伴被視為重要後盾；同時，部分伴侶兼具時尚、社群影響力或專業背景，讓她們不只是家人，也成為場外話題人物。