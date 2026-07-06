2026-07-06 21:08 谷帥臻
小暑來了！天氣越熱，用5招開運法「退火散熱」，把財運接回家！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：小暑提醒家中保持通風，早上開窗二十分鐘最有效。
- 重點二：冷氣勿直吹床桌沙發，可用水行元素與清爽色系降溫。
- 重點三：整理財位、曬棉被枕頭並清除濕氣，讓好運流動。
文/谷帥臻 | 設計學博士 (風水命理專家)
7月7日上午09:57，正式進入二十四節氣中的「小暑」。
小暑，顧名思義，是暑氣開始明顯升起的時節。它還不是一年最熱的大暑，卻已經讓人感受到空氣變悶、風變熱、濕氣變重。這段時間，很多人會覺得身體疲倦、心情煩躁、睡眠不安，甚至明明沒有做什麼大事，卻總覺得整個人卡卡的。從節氣養生來看，小暑是一個很重要的提醒：天氣越熱，越不能讓自己被悶住。
古人觀察小暑三候：「溫風至、蟋蟀居辟、鷹乃學習。」意思是說，小暑之後，吹來的風已經帶著熱力；蟋蟀懂得躲進陰涼處保存能量；幼鷹則開始練習飛翔，往更高、更清涼的地方去。這三個意象很有智慧。它提醒我們，炎熱的時候，不是只會抱怨天氣，也不是一直把自己困在煩躁裡，而是要懂得調整身體、整理空間，替下半年重新聚氣。小暑開運，不必做複雜儀式。從居家環境下手，就是最實際的生活開運。
第一招：冷氣不要直吹，讓氣流柔和一點
天氣熱，冷氣當然要開，但最怕冷風直接吹向床頭、書桌、沙發或餐桌。這些地方都是人長時間停留的位置，若冷氣長時間直吹，容易造成頭痛、肩頸緊繃、鼻子過敏，身體也容易受寒。從風水角度來看，好的氣要柔和流動，不宜直沖。建議可以調整冷氣風向，或加裝導風板，讓冷氣先打到牆面，再慢慢散開。風柔了，家裡的氣也會比較順，人待在空間裡自然比較舒服。
第二招：客廳加入水行元素，替空間降溫
小暑火氣旺，居家空間若太燥熱，人也容易心浮氣躁。這時可以在客廳或玄關加入一些「水行元素」，幫助空間視覺降溫。例如放一個小型循環流水擺件，或將客廳抱枕、桌巾、裝飾品換成藍色、白色、淺綠色等清爽色系。水聲、光線與色彩，都能讓空間從燥熱變得安定。但要提醒，流水擺件不建議放在臥室，以免影響睡眠。客廳與玄關會是比較合適的位置。
第三招：早上開窗20分鐘，把悶氣換掉
台灣小暑前後，最明顯的感覺就是濕熱。家裡若長時間關窗開冷氣，空氣不流通，很容易形成一種「悶局」。家裡一悶，人也容易煩；人一煩，家人之間的小摩擦就變多，工作效率也容易下降。建議每天早上6點到8點之間，趁氣溫還沒有太高，把家裡窗戶打開20分鐘。玄關、客廳、臥室、廚房、浴室都要讓空氣流動起來，把夜晚累積的濕氣與悶氣排出去。通風，是最簡單也最有效的居家開運。
第四招：曬棉被、枕頭與衣物，替生活除濕
小暑前後，很適合曬棉被、曬枕頭、整理衣櫃。古人有「曬伏」的習俗，會趁天氣晴朗時，把書籍、衣物、棉被拿出來曬，去除梅雨季留下的濕氣與霉氣。現代人未必每個人都有大陽台，但只要有陽光，就可以做一點。床單、枕頭、棉被、久放的外套，都可以趁晴天拿出來曬。衣櫃、鞋櫃、儲藏室，也可以放除濕包或竹炭包。貼身之物乾淨清爽，人就比較容易睡得好。睡得好，精神穩，做決定才不容易亂。
第五招：財位清乾淨，比多放招財物更重要
很多人問財位要擺什麼，其實更重要的是：財位乾不乾淨？小暑後天氣濕熱，植物容易黃葉，水盆容易發臭，角落容易積灰塵。如果財位堆滿雜物、光線昏暗、植物枯萎，再多招財物也很難發揮作用。這一週，可以替家裡的財位做一次夏季維護。把灰塵擦乾淨、枯葉剪掉、雜物移走，讓財位保持明亮、穩定、清爽。如果有擺放水晶、聚寶盆或開運物，也可以用乾淨的布擦拭整理。清潔本身，就是最基本的招財。
小暑真正的開運，是讓自己不再被悶住
小暑三候中，最美的是「鷹乃學習」。天氣越熱，幼鷹反而開始練習飛翔，往更高、更清涼的地方去。這正是小暑給我們的提醒：當生活很悶的時候，不要只困在原地抱怨，而是要懂得調整空間、安頓身體、整理心氣。小暑開運，不是求一夜翻身，而是從今天開始，把身體養回來，把家裡整理好，把心裡的火慢慢降下來。當你的身體不再疲憊，空間不再悶住，心也不再被雜事塞滿，下半年的運勢才會真正流動起來。天氣越熱，心越要清。家越清爽，人越有力量。下半年的好運，就從這一次小暑開始重新布局。
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精華 FAQ
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因為小暑濕熱加重，若冷氣直吹或室內悶住，容易讓人頭痛、肩頸緊繃與心情煩躁。調整風向並在清晨開窗，可讓氣流柔和，居住感更舒適。
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水行元素較適合放在客廳或玄關，例如小型流水擺件，或改用藍、白、淺綠色系的抱枕與桌巾。這些做法能讓空間視覺降溫，但不建議放在臥室。
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作者認為濕熱季節容易讓財位積灰、植物枯黃、物品發霉，影響整體氣場；清潔財位與曬棉被、枕頭、衣物，可去除濕氣與悶氣，讓居家更清爽，也象徵招財與運勢重新流動。
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