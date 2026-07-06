2026-07-06 20:46 Beverly比猴俐
比鬼片還驚悚！5部刻劃「毒癮人性」的暗黑系韓劇推薦，不到最後一秒猜不出結局！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦五部涉毒韓劇，主打人性黑化與犯罪懸疑。
- 重點二：《恩秀的好日子》與《毒梟聖徒》分別致敬兩部經典美劇。
- 重點三：《聯結》《以吾之名》《惡中之惡》強調灰色角色與動作張力。
自從看過經典中的經典美劇《絕命毒師》之後，就對於毒品題材的戲劇開啟了興趣，
後來又看了由真實事件改編的《毒梟》，
講述了哥倫比亞大毒梟巴勃羅·埃斯科瓦爾Pablo Escobar
建立龐大的「麥德林集團」始末，與美國（DEA）探員鬥智鬥勇的精采交鋒，
就很好奇平常很受台人喜愛的韓劇，是否也有類似的題材呢 !
以下就是這次整理到的五部有關毒品犯罪題材的韓劇推薦。
一.《恩秀的好日子》
這部《恩秀的好日子》是李英愛顛覆形象，挑戰黑化天花板的話題之作，
過去飾演乖乖牌大長今的李英愛，睽違26年回歸KBS電視劇，
就飾演了一位平凡家庭主婦，為籌措癌末丈夫醫藥費，
在偶然發現了價值數百億韓元的毒品後，決定鋌而走險，
與女兒班級上的美術老師(金英光飾演)聯手墮入犯罪深淵的故事，
其實這部劇有不少致敬經典美劇《絕命毒師》的地方，
例如 : 黑化的主角，或是過著雙面人生的老師等等，全劇12集，
不禁會讓人思考，如果自己是主角又會如何抉擇呢?
二.《毒梟聖徒》
如果要說上一部《恩秀的好日子》是致敬美劇《絕命毒師》，
那這一部《毒梟聖徒》應該就是致敬另一部好劇《毒梟》了，
故事講述一名民間企業家為了緝捕掌控南美洲國家「蘇利南」的韓國大毒梟，
冒著生命危險加入國家情報院機密任務的驚險故事。
片中可說是大牌雲集，包含河正宇、黃晸玟、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫
以及金馬影帝張震等頂級卡司陣容，故事原型來自1990 - 2000年代初，
在蘇利南建立大規模毒品走私網絡的韓國「毒梟教父」趙奉行，
全劇僅有6集，但節奏明快且反轉不斷，充滿爾虞我詐的心理戰與動作場面，
一路看的人血脈噴張，點開就停不下來。
三.《聯結》
劇情講述警界王牌緝毒刑警張在京(池晟飾演)，在破獲大型犯罪組織並獲得晉升後，
卻遭到神祕組織綁架，被強迫餵毒並染上毒癮，隨後在不知情的情況下被釋放。
同時他多年沒聯絡了好友突然墜樓身亡，並留下高達50億韓元的保險金，
這筆鉅額保險金的指定受益人竟然是在京與社會線記者吳允珍（田美都飾）等人，
為查明真相以及找到自己被設計染毒的幕後黑手，在金錢、毒品、權力與欲望的侵蝕下，
劇中沒有全然的好人或壞人，遊走在灰色地帶的角色設定，使得人物刻劃更加立體，
兩人一起展開了跨越20年同窗情誼，卻是猜忌與背叛不斷的危險追查之路。
四.《以吾之名》
這一部《以吾之名》是由韓韶禧主演，原本會以為她只是隨便打打，
沒想看一看完整個驚掉下巴，讓人印象深刻，也成為心中前幾部喜歡的動作類韓劇，
故事講述女主角尹智友在親眼目睹父親遇害後，為了尋找殺父仇人並復仇，
而投靠父親生前的黑幫好友 : 東川派老大崔武鎮，在崔武鎮的幫助下，
改名換姓並成為一位緝毒組的臥底警察，在一步步接近真相的過程中，
化身為殺人不眨眼的復仇怪物，其是這部韓劇的劇情非常簡單，
但看韓韶禧一改過往柔美形象，挑戰大量高難度的近身肉搏、短刀格鬥等硬派動作場面，
就非常值得，如果喜歡類似拳拳到肉的動作題材，另外也很推薦蘇志燮演的《無赦之仇》，
雖然劇情和毒品無關，但動作戲碼同樣會讓人看到血脈噴張。
五.《惡中之惡》
如果看到池昌旭主演，通常就代表這部片的動作戲部分會非常精彩，
因為他是以精湛的「動作戲男神」聞名，許多大量高難度武打動作都是親自上陣。
《惡中之惡》故事背景設定在1990年代的韓國，
講述一名鄉下警察為了將跨國毒品走私集團一網打盡，
臥底潛入韓國、中國與日本三方毒品交易的強大販毒組織中心，有種韓版無間道的感覺，
劇中一樣沒有非黑即白的角色，讓每個人物刻劃都更有層次，
而寫實暴力美學與極致的街頭搏鬥，也讓人看的冷汗連連，
打破了過往傳統的英雄之旅情節，反而多了種「黑吃黑」的反噬與造化弄人的悲劇色彩。
好啦，以上就是五部為大家推薦有關於「涉毒題材」的犯罪類型韓劇，
這類題材最迷人的地方，往往不是犯罪手法有多高明，
而是當人們面對那包「白色粉末」與龐大金錢時，人性所展現出的極致扭曲與真實。
當慾望吞噬理智，白色深淵一旦裂開，就註定沒有人能全身而退，
光是用精彩的戲劇，就為大眾敲響了最震撼的社會警鐘。
今晚就挑一部最對你胃口的大作，一起沉浸在這場驚心動魄的人性風暴裡吧！
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精華 FAQ
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文章主要推薦五部涉毒犯罪題材的韓劇，重點放在毒品交易、臥底追查、復仇與人性扭曲等元素，並強調劇情反轉、角色灰色化與強烈的懸疑張力。
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《恩秀的好日子》描寫家庭主婦為籌醫藥費而捲入毒品犯罪，帶有致敬《絕命毒師》的黑化設定；《毒梟聖徒》則以南美毒梟追緝任務為主軸，節奏快、卡司強且充滿心理戰。
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作者認為這類作品最迷人之處，不只是犯罪手法，而是人在面對毒品與金錢時的慾望、背叛與扭曲選擇，能以戲劇形式呈現人性深處的黑暗與社會警示意義。
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