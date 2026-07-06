2026-07-06 19:35 萍姐愛分享
帶孩子走進想像力裡｜anna & daniel《A World of Wonder 奇想世界》親子沉浸式展覽開箱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：anna & daniel《A World of Wonder 奇想世界》以沉浸式空間讓觀眾走入故事。
- 重點二：展覽結合色彩、錯視、互動裝置與手作創意，適合親子共遊探索。
- 重點三：在AI快速生成時代，展覽強調親身感受與創造力體驗更顯珍貴。
你有沒有想過，如果有一天，想像力不是停留在書本裡，而是變成一個可以真正走進去的空間，會是什麼樣子？！這次的 anna & daniel 特展：A World of Wonder 奇想世界，我腦中一直浮現的就是這句話，那種感覺很難用「看展」來形容，比較像是被輕輕拉進另一個世界，從踏入展場的那一刻開始，現實與想像之間的界線就慢慢被打開，這不只是一般的台北展覽，也不只是拍照打卡的展覽空間，而是一個把「想像力具象化」的沉浸式場域，透過色彩、比例錯視、空間設計與童趣氛圍的堆疊，讓每一個角落都像是一段故事的延伸，觀眾不再只是站在作品前觀看，而是被邀請走進畫面之中，成為故事的一部分，對親子來說，這場展覽更像是一場一『起走進故事裡的冒險』，跟孩子用好奇探索空間，大人則在過程中重新找回久違的想像力與感受力，在這個AI快速生成一切的時代，這樣一個需要親自走進、親自感受的展覽，反而顯得更加珍貴！
anna & daniel 特展: A World of Wonder 奇想世界
- 日期：6/19～9/28
- 時間：10:00～18:00
- 地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區
- (注意：6月、9月每週一休館，若遇國定假日則照常開放；7月、8月暑假期間不休館喔！)
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入口空間：從現實走進奇想世界
如果你有發現，在展覽的入口，其實就已經進入特展的作品之一
你不是觀眾，而是參與者
這個展覽不是只把作品掛在牆上，而是透過大型裝置、色彩場景、空間設計與互動元素，讓觀眾成為故事的一部分，從入口開始，整體氛圍就像被帶進一個奇幻世界，每走進一個展區，都像翻開下一頁新的故事
- 走進空間、發現細節
- 探索、處摸角落
這種「參與感」會讓大人、孩子更投入，而不是只是被動觀看，反而更好玩！
把想像力變成一個可以進入的世界
西班牙百萬IG創作者：anna & danie，拒絕ＡＩ生成，把100%手工視覺創意搬進現實，在這裡看到的不只是顏色或裝置，而是「一個可以進入的故事」
在展區的後面，還可以看到螢幕上展出創作者在發想創意到製作道具的製作過程
AI時代更重要的「創造力體驗」
這場展覽不是設計給「小孩專屬」，而是「大人、小孩一起體驗」
- 小孩在展區探索
- 爸媽在拍照
- 大人小孩可以一起討論、一起發想創意
這種共同行動，我覺得比單純的拍照打卡更有記憶點，更能觸發創意
沉浸式空間設計，讓每一步都有驚喜
在這裏沒有固定路線，每個轉角都是新的畫面、每個空間都有不同情緒，可以發現不同的創意樂趣！
我自己最喜歡『 帽子區 』，每一區的帽子都可以拿下來帶在身上，跟作品一起拍照，有單人、也有雙人區，拍起來都很有趣
還有一個秘密探索空間，可以再製物櫃上發現很多靈感圖畫紙，大人小孩都可以拿起畫筆，一起畫下屬於自己的創作
我很喜歡它的地方在於，它沒有急著告訴你標準答案，你可以在展區慢慢探索、慢慢發現，讓每個角落都變成自己的小創作，所以展區我不爆雷太多，留給你自己去探索
連在紀念品區，也有一處可愛的打卡拍照區，千萬不能錯過喔！
超可愛的周邊商品
在展場外，能看到延伸設計的周邊商品與服飾系列，尤其是Ｔ恤真的很值得買回家，跟小孩一起穿親子裝，有鬼魂、音符、冰棒，黑白兩色，不過小孩最小是100CM
除了衣服外，還有一些文具小周邊、盲盒冰棒可以逛逛喔！
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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最大特色是把想像力具象化成可進入的沉浸式空間，透過色彩、比例錯視與互動裝置，讓觀眾不只是看展，而是直接成為故事的一部分。
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因為展區設計強調共同探索與參與，大人可以陪孩子發現細節、拍照與討論創意，孩子也能自由探索角落，形成一起冒險的互動體驗。
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亮點包括入口就像作品的一部分、帽子區可直接配戴拍照、秘密探索空間能自由創作，以及展場外還有可愛周邊商品與親子裝可選購。
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