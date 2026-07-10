2026-07-10 19:04 潮健康
食安事件引發油脂品質討論：國際研究籲重視脂肪酸與品質管理
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文章重點整理：
- 重點一：國際研究提醒，油脂品質不只看是否合規，更要看脂肪酸組成與來源。
- 重點二：苯駢芘等污染物可在高溫或不完全燃燒過程形成，需靠檢驗與管理把關。
- 重點三：健康飲食應優先選擇不飽和脂肪來源，並注意保存、氧化與產品透明度。
近年食品安全議題持續受到社會關注，消費者除了關心產品是否符合法規標準，也開始重視油脂來源、脂肪酸組成及品質管理等資訊。國際健康機構與營養研究近年也持續提醒，油脂的脂肪酸組成、原料來源、加工製程及品質管理，同樣是影響日常飲食品質的重要面向。
圖說：油脂的健康價值不僅取決於種類。國際研究指出，脂肪酸組成、原料來源、加工製程及品質管理，都是影響油脂品質的重要因素。
脂肪是人體不可或缺的營養素，不僅提供能量，也是細胞膜的重要組成成分，並參與脂溶性維生素 A、D、E、K 的吸收。世界衛生組織(WHO)建議，在均衡飲食中，應以不飽和脂肪取代部分飽和脂肪，並盡量避免工業製程產生的反式脂肪，以降低非傳染性疾病的風險。
近年食品安全討論中，苯駢芘(Benzo[a]pyrene，BaP)等污染物亦受到關注。苯駢芘屬於多環芳香族碳氫化合物(PAHs)的一種，已被國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer，IARC)列為第一類致癌物。不過，食品中是否造成健康風險，仍須視實際暴露量及是否超過法規限量標準而定，目前我國亦已訂有相關管理規範。
這類物質通常不是刻意添加，而可能在有機物不完全燃燒、高溫加工或部分製程條件下形成，因此食品製造過程中的品質管理與檢驗制度格外重要。目前我國針對食用油中的苯駢芘已有相關限量規範，產品是否符合標準仍須以主管機關檢驗結果為準。
值得注意的是，食品安全與油脂品質其實是兩個不同但彼此相關的面向。食品安全著重於產品是否符合法規要求，例如污染物是否超標；而油脂品質則涵蓋脂肪酸組成、原料來源、加工製程、保存條件及氧化控制等多項因素。即使產品符合食品安全標準，不同油脂之間仍可能因營養組成不同，而具有不同的特性。
近年營養研究的焦點，也逐漸從「吃多少油」轉向「吃什麼油」。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)指出，相較於單純限制脂肪攝取量，更重要的是選擇健康的脂肪來源。例如橄欖油富含單元不飽和脂肪酸；堅果與種子提供植物性不飽和脂肪酸；鮭魚、鯖魚、鯡魚及沙丁魚等油脂魚，則是海洋型 Omega-3 脂肪酸 EPA 與 DHA 的天然來源。
美國心臟協會(American Heart Association，AHA)建議，一般成年人每週可食用約兩份富含脂肪的魚類，作為均衡飲食的一部分，以增加 EPA 與 DHA 的攝取。不過，不同魚種的 Omega-3 含量存在差異，料理方式、食用頻率及保存條件，也都可能影響實際攝取情形。
圖說：鮭魚、橄欖油、酪梨及堅果等食物，分別提供不同種類的不飽和脂肪酸。國際健康機構建議，透過均衡飲食攝取多元脂肪來源，有助建立健康飲食型態。
除了污染物之外，油脂本身的新鮮度也是品質的重要指標。多元不飽和脂肪酸較容易受到光線、氧氣及高溫影響，因此保存方式與品質管理一直是國際食品產業相當重視的議題。全球 EPA 與 DHA Omega-3 組織(GOED)公布魚油品質管理自願性規範(Voluntary Monograph)，內容涵蓋脂肪酸含量、污染物及氧化品質等指標，作為產業品質管理的重要參考。
挪威保健品牌「北極熊保健專家」觀察近年市場趨勢指出，消費者對油脂產品的關注，已逐漸從營養成分延伸至原料來源、製程透明度及品質管理資訊。其中以魚油產品為例，除EPA、DHA含量外，原料可追溯性、品質檢驗及氧化品質管理資訊，也逐漸成為消費者了解產品的重要參考依據。
隨著民眾對食品安全與營養品質的重視持續提升，國際健康機構普遍建議，均衡飲食除了適量攝取不同類型脂肪，也可留意油脂來源、脂肪酸組成及品質管理資訊。面對食品安全與營養資訊日益受到重視，建立正確的飲食觀念與了解產品品質管理機制，已成為民眾規劃健康飲食的重要方向。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
適時幫身體加「油」很重要・什麼是 OMEGA-3 和 OMEGA-6 的理想比例?
參考資料：
–World Health Organization (WHO), Healthy Diet
–World Health Organization (WHO), Trans fat
–International Agency for Research on Cancer(IARC), Benzo[a]pyrene Monographs
–Harvard T.H. Chan School of Public Health, The Nutrition Source: Fats and Cholesterol
–American Heart Association, Fish and Omega-3 Fatty Acids
–Global Organization for EPA and DHA Omega-3s(GOED)
原文出處：食安事件引發油脂品質討論：國際研究籲重視脂肪酸與品質管理
精華 FAQ
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因為食品安全主要看污染物是否超標，而油脂品質還包含脂肪酸組成、原料來源、加工製程、保存條件與氧化控制；即使合規，不同油脂的營養與特性仍可能差異很大。
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苯駢芘屬於多環芳香族碳氫化合物，已被 IARC 列為第一類致癌物，可能在不完全燃燒或高溫製程中形成，因此食用油及相關食品都需要檢驗與限量管理。
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建議優先選擇不飽和脂肪來源，如橄欖油、堅果、種子與富含 EPA、DHA 的魚類，並同時關注產品的原料可追溯性、品質檢驗、保存方式與氧化管理資訊。