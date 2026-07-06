2026-07-06 15:16 SWALLOW
【心理測驗】調配專屬的靈魂香水，測出隱藏的職場人格
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以香水瓶身、香調與命名偏好，映射職場人格與內在野心。
- 重點二：四題選擇分別解讀第一印象、職場野心、能量盲點與自我修復模式。
- 重點三：測驗結果僅供娛樂參考，並提醒勿取代專業心理診斷。
想像你走進了一間隱密、採光極佳的頂級客製化香水調配室。這裡整面牆擺滿了透明的玻璃瓶，裡頭裝著來自世界各地的氣味原料。調香師邀請你坐下，準備為你調配專屬的「靈魂香水」...
【選項】
Q1｜在開始調配前，調香師請你先選一個用來裝香水的「瓶身造型」：
- A. 線條俐落、具有現代建築感的透明方磚幾何瓶
- B. 圓潤優雅、帶有古典宮廷感的霧面噴霧圓瓶
- C. 造型奇特、宛如一件現代藝術品的不規則流線流沙瓶
- D. 樸實卻充滿質感、帶有天然木質紋理的木質頂蓋極簡瓶
Q2｜接著，調香師讓你挑選香水的「核心主基調」，你最受哪一種味道吸引？
- A. 剛剪下的青草與清晨露水，充滿朝氣與乾淨感的綠葉清新調
- B. 沉穩的雪松、檀香與菸草，帶有神祕與高級知性感的煙燻木質調
- C. 濃郁的大馬士革玫瑰與茉莉，充滿魅力、氣場強大的華麗花香調
- D. 甜甜的香草、柑橘與佛手柑，讓人感到溫暖、充滿活力的陽光果香調
Q3｜調香師將原料混合時，你最期待這瓶香水擦在身上後，能在什麼時候散發出最迷人的「後調（持久餘香）」？
- A. 剛擦上去、與皮膚融合後的前 10 分鐘，讓人一眼驚艷
- B. 忙碌工作一整天，在下午開會、與人擦身而過時的若隱若現
- C. 結束一天行程，深夜洗完澡、自己獨處準備入睡時的淡淡縈繞
- D. 隔天早晨醒來，衣服上殘留的隱約氣息，持久且安心
Q4｜當香水調配完成，調香師請你為這瓶專屬香水命名，你直覺會偏向哪種名字？
- A. 用一個具體的動詞或目標命名（例如：「啟航」、「破曉」）
- B. 用一個詩意、抽象的形容詞命名（例如：「無人之境」、「微醺午後」）
- C. 直接用你自己的名字或生日密碼縮寫（例如：「Project-0706」）
- D. 留白，什麼都不寫，讓瓶身保持純粹
【答案】
Q1｜旁人對你的「第一印象與社交標籤」
｜香水瓶身的造型，投射出你在初次見面或職場環境中，不自覺展現出的外在形象：
- A. 幾何方瓶：專業、理性與高效率。你給人一種條理分明、做事果斷的感覺，走在時尚與潮流的前端，是不拖泥帶水的實踐派。
- B. 古典圓瓶：優雅、知性與重視細節。你天生自帶一種從容的氣質，進退有度。旁人會覺得你很有教養、心思細膩，非常懂得照顧局面的和諧。
- C. 流線藝術瓶：獨特、創意與不隨波逐流。你的氣場很鮮明，別人一眼就能看出你「很有想法」。你不喜歡一成不變，身上總帶著讓人想探究的神秘感。
- D. 木蓋極簡瓶：踏實、溫暖與無害感。你給人一種放鬆、好相處的氛圍。大家在你身邊不會感到壓力，是團隊中非常可靠、讓人想親近的存在。
Q2｜隱藏在你內心深處的「生活 / 職場野心」
｜香水的主基調，代表你潛意識裡追求的人生狀態與核心驅動力：
- A. 綠葉清新調（野心指數 35%）：追求平衡的自在派。你對名利的追求比較淡泊，比起拼命上位，你更在乎生活的品質、自由與身心靈的平衡。
- B. 煙燻木質調（野心指數 75%）：追求掌控的智囊派。你渴望成為某個領域的專家。你的野心不是大張旗鼓的，而是默默累積實力，渴望在關鍵時刻擁有絕對的話語權。
- C. 華麗花香調（野心指數 95%）：追求卓越的舞台派。你天生不甘於平凡。你渴望被看見、被認可，享受站在舞台中心或帶領團隊攻城掠地的成就感，目標非常明確。
- D. 陽光果香調（野心指數 55%）：追求影響力的樂觀派。你的野心在於「創造連結」。你希望自己的工作或存在能為他人帶來快樂與正向改變，比起個人的權力，你更在乎團隊內部的凝聚力。
Q3｜你最需要的「核心能量補充盲點」
｜你對後調（餘香）的期待時間點，反映出你目前生活中最容易消耗能量、最需要被療癒的盲點：
- A. 前 10 分鐘：你可能太過在乎外界的第一眼評價，導致剛進入新環境時總是過度緊繃。你需要學習「後勁」的力量，允許自己慢慢展現魅力。
- B. 下午開會時：職場或社交生活佔據了你極大的精力。你常常在續航力邊緣撐著，此時的你最需要學習拒絕無效社交，適時在白天保留一點能量給自己。
- C. 深夜獨處時：你是一個白天過度努力迎合世界、晚上才敢釋放脆弱的人。你的盲點是把壓力和情緒藏得太深，白天也試著卸下一點防備吧。
- D. 隔天早晨醒來：你是一個極度缺乏長遠安全感、容易為未來焦慮的人。你總希望所有事情都有個「保固期」，你當下最需要的是專注於當下的美好。
Q4｜你的「自我認同與修復模式」
｜香水名字的命名方式，代表你如何定義自己，以及跟內心脆弱和解的密碼：
- A. 目標命名：你是行動派的自我修正者。當你感到迷茫時，重新設定一個具體、可執行的目標，就是你最好的療癒良藥。
- B. 詩意命名：你是感性派的情緒共鳴者。你需要透過音樂、藝術、電影或文字來宣洩情感。在抽象的世界裡，你才能真正放鬆並修復自己。
- C. 個人縮寫命名：你是強烈的自我主體者。你非常在乎自己的主控權。當生活失控，你需要一段完全不被打擾的時間，重新拿回生活節奏的發言權。
- D. 留白不命名：你是順其自然的包容者。你拒絕被任何人、任何標籤定義。對你來說，最好的修復就是「什麼都不想、什麼都不做」，徹底放空。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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它以香水瓶身、核心香調、後調期待時間與命名方式四個選擇，分別對應第一印象、內在野心、能量消耗盲點，以及自我認同與修復模式。
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瓶身反映外在職場形象，如理性、優雅、創意或溫暖；香調則對應生活與職場野心，從重視平衡、追求掌控，到渴望舞台與凝聚力。
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因為這類內容屬於心理測驗娛樂，不能當作專業診斷。文末提醒若有心理健康疑慮，仍應尋求專業諮詢與協助，避免誤用結果。
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