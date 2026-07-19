【4億遺產分割戰，整整打了13年】—— 3個沒人告訴你的繼承真相，第2個讓多少太太看完說不出話

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法定財產制下，先結算夫妻剩餘財產差額再分遺產。

法定財產制下，先結算夫妻剩餘財產差額再分遺產。 重點二： 家管太太若有婚姻共同付出，仍可依法主張分配。

家管太太若有婚姻共同付出，仍可依法主張分配。 重點三：海外資產與代墊遺產稅，皆須依規定分別處理。





▋一場官司，從一個沒有人料到的問題開始

先生過世，留下近4億財產。子女以為，接下來的程序很清楚——配偶跟孩子，按照比例繼承，散場，回家。但太太說，不是這樣的。

她主張，在分遺產給孩子之前，她有權先拿走1.676億元。子女不服，一路打到最高法院，打了整整13年，判決定讞，太太全面勝訴。

這場官司裡，藏著3個幾乎沒有人知道的繼承真相。

▋真相第一：遺產不是直接分，要先把夫妻的帳算清楚

很多人以為，先生走了，遺產馬上進入繼承分配程序。

但台灣的法律，在這一步之前，還有一道手續——先算清楚夫妻之間婚後各自累積的財產，誰多誰少，把差額的一半，先還給財產較少的那一方。

這對夫妻沒有另外約定財產制，適用《民法》的「法定財產制」（不另立契約，法律自動套用的標準規則）。先生婚後剩餘財產約3.98億，太太名下約6,286萬元，差額約3.35億，太太先請求一半，也就是約1.676億元。

這筆錢，是在分遺產之前就先還給她的。子女繼承的，是扣掉這筆之後的餘額。

▋真相第二：沒有收入、名下沒有資產，不代表妳分不到——這段，很多太太看完說不出話

法院審理這個案子時，說了一段話，值得妳慢慢讀完。

先生在外負責事業，太太在家照顧家庭與子女。兩個人是分工，不是誰依附誰。太太沒有不務正業，沒有揮霍成習，法院找不到任何理由，要把她的分配金額往下壓。

一輩子在家顧孩子，從來沒有把任何資產登記在自己名下——但在法律眼裡，這樣的太太，不是「沒有貢獻的那一方」。

法院算的，不是帳戶上誰的名字，而是這段婚姻裡，誰真正付出了。

▋真相第三：海外資產、代墊稅金，每一筆都有規則

這場官司裡，遺產的組成並不單純。先生在大陸和泰國都有不動產，也有境外公司的股權，繼承人之間還有人先代墊了一筆遺產稅（繼承人先幫忙墊付給國稅局的稅款）。

法院的處理方式是：境外資產依照相關規定各自處理；代墊的遺產稅，事後可以向其他繼承人請求償還，不一定要從遺產裡先扣除。

這代表什麼？遺產裡的每一分錢、每一筆稅，都有清楚的處理順序，不是誰先說話、先搶位置，就算誰的。

▋遺產分割，是先把付出算清楚

不是對半分，不是誰名下多就誰贏。是先把每個人這輩子真正付出的，一筆一筆，算清楚。這句話，值得妳存起來。

▋給正在看這篇的妳

如果妳是太太，是媽媽，是那個總覺得「家裡的錢都不是我的」的人——這3個真相，妳現在就可以記下來。不是要妳準備吵架，而是因為，懂得越早，妳就越不會在最脆弱的那一刻，吃了不懂法律的虧。

把這篇傳給身邊需要看到這件事的女人，讓她知道：她這輩子的付出，從來都算數。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。