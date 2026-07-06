2026-07-06 15:47 女子漾／編輯王廷羽
2026世界盃球場男神TOP10！貝林漢姆球技封神、賴斯專情太圈粉，顏值高還超有故事
2026 年美加墨世界盃足球賽火熱開踢，除了戰術攻防、進球瞬間與淘汰賽緊張感，各國球星的高顏值與反差魅力也成為場邊話題。從英格蘭全能中場貝林漢姆、專情低調的賴斯，到西班牙少年感代表加維、亞馬爾，這屆世足根本是大型「球場男神圖鑑」。以下整理 10 位本屆世界盃話題球星，不只臉帥、球技強，背後故事也超圈粉！
文章目錄
1. 英格蘭隊：裘德·貝林漢姆 Jude Bellingham
說到 2026 世界盃最受矚目的球場男神，貝林漢姆絕對是第一排焦點！近期英格蘭對上墨西哥的 16 強賽，他梅開二度，幫助英格蘭以 3 比 2 驚險晉級八強，表現再度成為全場焦點。
現年 23 歲的貝林漢姆效力於西甲豪門皇家馬德里，身高 186 公分，司職中場，是英格蘭攻防轉換的重要核心，英格蘭在 2026 世界盃首戰對克羅埃西亞時，他先發並進球，也創下歐洲球員參與四屆大型國際賽事的年輕紀錄。貝林漢姆擁有英倫少年感與高挑身形，場上更有超齡成熟度，控球、推進、防守、進攻都能一手包辦，一拿球就像主角開外掛，難怪被球迷視為英格蘭新世代門面。
2. 英格蘭隊：德克蘭·賴斯 Declan Rice
英格蘭隊另一位高人氣球場男神，絕對少不了德克蘭·賴斯。現效力於英超兵工廠的他，司職防守中場，是英格蘭中場最穩定的安全感來源，負責攔截、補位、掃蕩與串聯攻防。
賴斯在場上是硬派防線，私下卻是低調專情代表，他與女友 Lauren Fryer 從青少年時期相識相戀，兩人穩定交往多年，並在 2022 年迎來兒子 Jude。明明有高顏值與高人氣，生活卻很少高調曝光，這種成熟穩定的形象，真的很難不圈粉。
3.西班牙隊：帕布羅·加維 Pablo Gavi
西班牙隊最有初戀感的球員之一，絕對是加維，現效力於巴塞隆納的他，司職中場，外型清爽精緻，乍看像校園劇男主角，一上場卻立刻切換成中場戰鬥機。加維的球風積極又熱血，敢搶、敢拚、敢對抗，面對高大球員也毫不退縮。他最吸睛的地方就是反差感，少年臉配上兇狠拚勁，每一次衝搶都讓人印象深刻。
4.西班牙隊：拉明·亞馬爾 Lamine Yamal
西班牙隊近年最受期待的天才新星，拉明·亞馬爾絕對榜上有名，年紀輕輕就累積大量國家隊與巴塞隆納比賽經驗，每次拿球都自帶「下一秒可能有大事發生」的期待感。亞馬爾擁有出色的盤帶、突破能力與傳球想像力，面對高壓比賽也能保持冷靜。若說加維是熱血初戀系，亞馬爾就是天才少年漫畫主角，年紀小、氣場大，是這屆世足最容易出圈的新星之一。
5.德國隊：凱·哈弗茨 Kai Havertz
德國隊的清冷氣質型球星，凱·哈弗茨很難不被注意！現效力於英超兵工廠的他，能踢前鋒、攻擊中場等位置，是德國隊進攻端相當重要的多功能球員。
哈弗茨的外型有一種歐洲文青感，私服照常常像剛從咖啡館走出來，安靜、乾淨又帶點距離感。到了球場上，他的跑位、門前嗅覺與空間判斷都很犀利，屬於不張揚卻常在關鍵時刻出現的類型。喜歡冷調系男神的人，很難不被他吸引。
6.葡萄牙隊：若昂·菲利克斯 João Félix
葡萄牙隊的高顏值代表，若昂·菲利克斯絕對很適合放進球場男神名單。現年 26 歲的他司職前鋒與攻擊中場，球風細膩、腳下技術漂亮，擅長用靈活跑位與傳球創造進攻機會，踢球方式帶有一種優雅感。
菲利克斯外型乾淨精緻，自帶葡萄牙系帥哥的浪漫氣質，私服照也很有時尚感。場上他不是靠蠻力取勝，而是用球感、節奏和創造力吸引目光，屬於越看越有魅力的氣質型球星。
7.德國隊：弗洛里安·維爾茨 Florian Wirtz
德國隊的金髮少年感代表，弗洛里安·維爾茨絕對很適合放進球場男神名單。現年 23 歲的他司職攻擊中場，球風聰明細膩，擅長在前場穿針引線，用傳球、跑位與節奏變化替球隊製造進攻機會。
維爾茨外型乾淨清爽，自帶德系少年的溫柔氣質，場上卻有超齡的冷靜判斷。他不是靠誇張動作吸睛，而是用穩定球感與創造力讓人越看越著迷，屬於低調卻很有記憶點的氣質型球星。
8.瑞典隊：盧卡斯·貝格瓦爾 Lucas Bergvall
瑞典隊這次重返世界盃舞台，也讓更多年輕球員被看見，其中盧卡斯·貝格瓦爾就是很有話題的新生代中場。現效力於英超托登罕熱刺的他，外型乾淨清爽，自帶北歐男孩的冷白少年感。
在場上，貝格瓦爾擅長中場調度與攻防連結，雖然年紀輕，踢球節奏卻相當有想法。他的氣質不像強烈侵略型球員，更像校園裡安靜卻很會運動的風雲人物，是越看越順眼的養成系天菜。
9.阿根廷隊：尼古拉斯·帕斯 Nicolás Paz
阿根廷隊除了有巨星光環，也不缺氣質型新秀，尼古拉斯·帕斯就是其中之一，效力於義甲科莫的他，司職攻擊中場，擅長盤帶、組織與創造進攻機會。帕斯的球風帶有前腰特有的優雅感，踢球時冷靜、細膩，像會用腦袋閱讀比賽的創造者。他的外型也很有辨識度，帶點憂鬱、貴氣與歐洲電影男主角氛圍。喜歡憂鬱系帥哥的人，可以把他加入觀察名單。
10.日本隊：谷口彰悟 Shogo Taniguchi
如果前面幾位是少年感與新星感，日本隊谷口彰悟就是成熟系代表。現效力於比利時聖圖爾登的他，身高 183 公分，司職中後衛，是日本隊防線中沉穩可靠的存在。谷口彰悟的帥很日系熟男，越看越有安心感。身為後衛，他需要冷靜判斷、補位、防守與指揮，場上氣質沉著穩定。近期妻子、日本女星泉里香現身世界盃看台替他加油，也讓這對高顏值夫妻檔成為場外話題。
精華 FAQ
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文章主要介紹2026世界盃中兼具高顏值、球技與話題性的球星，涵蓋英格蘭、西班牙、德國、葡萄牙、瑞典、阿根廷與日本等隊，強調他們的外型魅力與場上表現。
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貝林漢姆憑藉全能中場能力、關鍵進球與英倫少年感成為焦點；賴斯則以穩定防守、低調專情的形象圈粉。兩人同時具備實力與反差魅力，因而特別受歡迎。
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除了英格蘭雙星，文章也點名加維、亞馬爾、哈弗茨、菲利克斯、維爾茨、貝格瓦爾、尼古拉斯·帕斯與谷口彰悟，分別代表少年感、文青感、北歐感與成熟系魅力。
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