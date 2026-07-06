2026-07-06 14:03 女子漾／編輯劉芫榛
《莫離》迎大結局！丞磊深情告白「要輸妳一輩子」。白鹿曝拍完先暫停古裝劇！
Disney+古裝大作《莫離》迎來精彩大結局，收視與口碑雙雙開出好成績。由白鹿飾演的離山書院長女「葉璃」角色評價在騰訊熱度突破5億，也讓她再添一部代表作。劇中她與丞磊飾演的定王「墨修堯」從各懷心機到相知相守，最終以一句「要輸妳一輩子才好」甜蜜收尾，引發劇迷熱烈討論。
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《莫離》大結局登場，白鹿角色熱度突破5億
《莫離》於 Disney+迎來完結篇，故事從權謀、復仇一路走到愛情與釋懷，不只劇情張力十足，白鹿飾演的葉璃也成為全劇最大亮點之一。
葉璃是離山書院長女，身上背負家族傷痛與沉重使命，與定王墨修堯成婚後，兩人從彼此試探到並肩作戰，經歷生死交關後逐漸認定對方。隨著劇集完結，葉璃角色熱度突破5億，也讓白鹿再次以古裝角色收穫高討論度。
葉璃走出喪親傷痛，與墨修堯聯手扳倒太后
完結篇中，葉璃在墨修堯的深情守護下，終於逐步走出親人與師兄弟離世的傷痛。兩人也與皇帝聯手，扳倒長期在幕後操控一切的太后，為離山書院眾多冤死亡魂平反。
當葉璃回到書院向逝去親友告別時，恍惚中彷彿聽見外祖父溫柔提醒：「不要被過去困住，妳的路在前方，不在身後。」這句話也成為葉璃放下重擔、重新走向未來的重要轉折。
高甜告白引爆討論，丞磊一句「要輸妳一輩子」甜翻全網
《莫離》結局不只有熱血武打，也有讓劇迷嗑到嘴角失守的高甜橋段。當墨修堯駐守碎雪關時，葉璃因難忍相思之苦，快馬加鞭前往邊關，當眾告白：「就是想你了！」
墨修堯心疼她孤身犯險，擔心路上若遇到流寇、馬匪該怎麼辦，葉璃則霸氣回應：「他們都打不過我。」兩人甚至拿著樹枝假意比劍，墨修堯刻意敗下陣來，面對葉璃一句「你輸了」，他深情回應：「要輸妳一輩子才好。」為全劇畫下浪漫句點。
白鹿不捨告別葉璃，感性送上「一朵小茉莉」
隨著《莫離》正式收官，主演們也陸續向角色道別。白鹿將這段演出經歷形容為一場讓命運稍作停留的「過雲雨」，也為「阿璃」終於能坦然面對世間悲喜感到欣慰。
她以劇中外祖父那句「妳的路在前方，不在身後」作為與角色的告別，也溫柔送上一朵小茉莉，祝福葉璃未來能一路且歌且行。這段真摯文字讓不少一路追劇的粉絲相當感動。
丞磊溫柔告別墨修堯，心疼葉璃堅強背後的悲傷
飾演定王墨修堯的丞磊，也在完結後分享自己與角色之間的情感連結。他回憶起劇中墨修堯與葉璃互相陪伴的時光，也心疼葉璃在堅強外表下，隱藏著巨大的悲痛。
對丞磊來說，這些拍攝回憶就像打開塵封已久的箱子般鮮活。隨著劇中冰雪消融、旭日東昇，他也溫柔向「阿堯」道別，期盼角色未來一切順遂。
白鹿親自上陣打戲，帶病拍攝敬業精神獲肯定
除了劇情本身，《莫離》官方微博近期釋出的幕後花絮也引發熱議。畫面中可見白鹿吊著鋼絲、苦練武術，不少高難度動作皆親自上陣，展現為角色付出的敬業態度。
導演林玉芬也曾在追劇團活動中透露，白鹿拍攝期間曾帶病堅持完成工作，言談間滿是心疼。她的專業表現也獲得同組演員與工作人員肯定，讓觀眾看見古裝大戲華麗畫面背後的辛苦。
白鹿拍完《莫離》暫停古裝劇，絕美扮相成劇迷必收回憶
據悉，白鹿因過去手術導致脊椎留有後遺症，加上早期擔任模特兒時曾在寒冬穿春裝工作，造成關節炎與身體不適，拍攝期間也曾被捕捉到用手護著腰的畫面。
因此白鹿在拍完《莫離》後，將暫停接演古裝劇。也讓《莫離》成為近期想欣賞她古裝扮相與流暢打戲的劇迷不能錯過的作品。從葉璃的成長、復仇、釋懷到愛情，《莫離》不只替角色留下完整收束，也讓白鹿再添一個令人印象深刻的古裝代表角色。
精華 FAQ
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兩人在經歷權謀、復仇與生死考驗後，終於攜手面對太后勢力，並以溫柔告白作結，讓整體劇情在熱血與甜蜜之間完成圓滿收束。
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她飾演的葉璃兼具堅韌、悲傷與成長層次，角色熱度更突破五億，加上多場打戲親自上陣，讓觀眾看見她成熟的古裝演技與敬業態度。
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文章提到她過去因手術留下脊椎後遺症，早年工作也造成關節不適，因此拍完這部劇後決定先休養，暫時不再接演古裝作品。
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