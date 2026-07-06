2026-07-06 13:44 女子漾／編輯劉芫榛
台語電影70週年免費影展開跑！《魔法阿媽》《海角七號》16部經典片接力放映，陳玉勳、侯文詠獻聲導讀
公視台語台今年成立第七年，適逢台語電影七十週年，首度舉辦「台語台接力影展」，將於7月正式開跑！本次影展精選16部台語電影，規劃「經典重現」、「改換出路」、「交棒傳承」三大單元，並於台北、台中、高雄三地接力放映共40場，所有場次皆免費索票，邀請影迷一起重看台語影像的珍貴記憶與時代變化。
台語電影70週年，公視台語台首辦接力影展
「台語台接力影展」今年首度登場，結合公視台語台成立七週年與台語電影七十週年的雙重意義，透過影展形式回望台語影像的發展軌跡。
影展規劃三大單元，從60至70年代台語電影黃金時期的經典作品，到解嚴後本土語言影像創作重新被看見，再到近年公視台語台投入自製的台語長短作品，完整呈現台語影視從起步、轉折到傳承的接力歷程。
北中南40場免費放映，台北、台中、高雄接力登場
本次影展將於台北「光點華山電影館」、台中「中山73影視藝文空間」、高雄「高雄市電影館」三地舉行，共規劃40場放映，所有場次皆免費開放索票。
每日第一場放映前20分鐘，觀眾可於各場地的「台語台接力影展服務台」索取當日所有場次票券，數量有限，索完為止。完整場次資訊與索票詳情可至KKTIX索票頁查詢。
王君琦選片指南率先登場，近百名影迷到場聽講
影展正式開跑前，主辦單位也率先舉辦由王君琦老師主講的選片指南座談，吸引近百名影迷到場聆聽。透過專業導讀，觀眾能更快理解本次影展選片脈絡，也看見台語電影在不同年代裡所承載的社會情感與文化意義。
公視台語台也特別邀請《聽海湧》導演孫介珩拍攝名人導讀短片，讓更多觀眾能從不同世代、不同創作者的視角，重新靠近這些珍貴的台語電影。
經典重現：60至70年代台語電影黃金時期回歸大銀幕
「經典重現：台語影視起鼓」單元聚焦60至70年代台語電影輝煌盛世。這些長年埋藏在戲院深處的古老拷貝片，仰賴國家電影及視聽文化中心進行影像數位修復，才得以重新回到觀眾眼前。
本單元片單包括張英導演《天字第一號》、《大俠梅花鹿》、辛奇導演《三八新娘憨子婿》、林摶秋導演《丈夫的秘密》、邵羅輝導演《流浪三兄妹》、梁哲夫導演《泰山寶藏》、吳飛劍導演《回來安平港》以及林福地導演《琉球之戀》。
這些作品不只見證當年台語片的娛樂盛況，也保存了台灣社會的生活樣貌、語言聲音與庶民情感。
名人導讀經典台語片，陳玉勳、侯文詠、許秀年獻聲
「經典重現」單元特別企製名人導讀短片，邀請導演陳玉勳、作家侯文詠、歌仔戲天后許秀年、導演吳宗叡、KOL童星紅豆妹、台語怪物吉雷米、台灣電影研究者蘇致亨等人，帶領觀眾從不同角度欣賞台語電影。
陳玉勳導讀《三八新娘憨子婿》時提到，導演辛奇在1969年拍了12部片，讓他看得十分欣羨。他也指出，當時電視不普及，看布袋戲、歌仔戲與電影是重要娛樂，透過黑白台語片可以理解當時的人在想什麼。
歌仔戲天后許秀年導讀《流浪三兄妹》時也回憶，過去許多人進戲院看戲都會哭，甚至一定要帶手帕。那個年代娛樂不多，電影與歌仔戲都深受大眾喜愛。
侯文詠看《丈夫的秘密》，讀出台灣社會階級與倫理衝突
作家侯文詠則導讀林摶秋導演的《丈夫的秘密》。他提到，林摶秋導演出身政治經濟系，因此作品和一般娛樂片不同，能看見社會階級差異、人與人之間的不平等，以及婚姻與倫理之間的衝突。
侯文詠認為，人的本性與社會文明之間必然存在拉扯，而不同社會條件下，也會產生不同的解決方式。能在當時的電影裡看見如此細膩的敘事，讓人感受到台語片不只是娛樂，也具備觀察社會的深度。
8歲紅豆妹導讀《大俠梅花鹿》，童言童語超可愛
擁有45萬粉絲追蹤的「紅豆妹」雖然年僅8歲，卻已對電影世界充滿興趣。她提前欣賞《大俠梅花鹿》後分享，看到阿媽小時候的電影覺得很有趣，片中的大哥哥、大姊姊穿著動物衣服，卻會像人一樣說話。
她更可愛表示，自己想當白鶴小姐，因為白鶴小姐可以飛在天上，飛起來很漂亮。透過童星紅豆妹的視角，也讓經典台語片產生跨世代的觀看趣味。
從解嚴後到新世代，台語影像持續接力
「改換出路」與「交棒傳承」兩大單元，串起台語影像從解嚴後重新被看見，到近年由公視台語台接續創作的發展脈絡。前者聚焦本土語言重獲自由後的代表作品，精選侯孝賢《戀戀風塵》、王小棣《魔法阿媽》、魏德聖《海角七號》、王育麟與劉梓潔《父後七日》，從青春記憶、家庭情感到台灣認同，記錄台語影像在不同時代的轉折。
「交棒傳承」單元則回到公視台語台2019年成立後的自製成果，包含周美玲《弓蕉園的秘密》、葉天倫《阿波羅男孩》、吳宗叡《天字第二號》、王傳宗《夾縫人生》等作品。從經典重新被看見，到新世代創作者持續拍出台語故事，也讓台語影視不只停留在回憶裡，而是在當代繼續往前走。
16部台語電影免費看，重新聽見台灣影像的聲音
從經典修復老片，到解嚴後本土語言影像，再到公視台語台近年自製作品，「台語台接力影展」以16部作品串起台語電影70年的發展脈絡。這不只是一場影展，更像是一趟重新聽見台灣影像聲音的旅程。
「台語台接力影展」7月於台北、台中、高雄接力登場，40場放映皆免費索票。對喜歡台灣電影、台語文化，或想認識台語影像歷史的觀眾來說，這次影展都是不可錯過的入門機會。
精華 FAQ
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影展結合公視台語台成立七週年與台語電影七十週年，透過三大單元回顧台語影像從黃金時期、解嚴後重生到當代自製作品的傳承脈絡。
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影展將在台北光點華山、台中中山73與高雄市電影館接力舉行，共40場，全部免費索票。觀眾可於各場地服務台索取當日場次票券。
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陳玉勳、侯文詠、許秀年、孫介珩與紅豆妹等人參與導讀，從影像史、社會觀察到童趣視角切入，讓觀眾以多元角度重新認識經典台語電影。
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