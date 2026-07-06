2026-07-06 13:30 睿忒
Carly Rae Jepsen 產後全面回歸！新時代首支搖滾單曲〈On Wires〉新鮮感十足！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Carly Rae Jepsen 宣布新專輯《Day and Night》，並以雙專輯形式推出。
- 重點二：首支單曲〈On Wires〉走另類搖滾路線，合成器與嗓音搭配驚艷。
- 重點三：MV 以拉扯麥克風線與電線象徵情感爆發，且拍攝時她已懷孕。
Hi there，去年底才剛歡慶第三張個人專輯《Emotion》(2015) 十週年而推出紀念專輯《Emotion (10th Anniversary Edition)》(2025) 的Carly Rae Jepsen，在這張紀念專輯中放進了〈Cut to the Feeling〉(2017)、〈More〉(2025)、〈Guardian Angel〉(2025) 等歌曲後，今年又給了大家驚喜，在上個月時宣布了即將發行新專輯《Day and Night》(2026)，並且沒過幾天首支單曲〈On Wires〉(2026) 就來啦！
在前不久其實 Carly 就在 Instagram 上陸續貼出幾張似是明信片的照片，而果然在不久後宣布了好消息，而讓人驚喜的是，他在宣布新專輯《Day and Night》貼文中寫到了這會是「雙專輯」，不曉得最後會是怎麼呈現呢？並且同樣令人興奮的是首支單曲〈On Wires〉！這首歌竟然是踩著另類搖滾的路線襲來，不但可以在歌曲中聽到獨特的編曲和堅強的歌唱實力，整體獨有的氛圍也是非常讓人驚艷！
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〈On Wires〉是首很誘惑的歌曲，不是很表面的那種賣弄性感，而是表達從內心深處透露出的渴望，從歌名的這個慣用語就能知道這是處於高度緊張或不安的心理狀態，而 Carly 以這樣的狀態去表現出內心中想要獲得對方的那種心情，這樣的呈現非常直白卻又不那麼露骨，口中只說著想要對方，卻也沒道出更多更加誇張的渴求，把整首歌拿捏在讓人有些心癢卻又有點距離的分寸上。
這首歌運用了大量的合成器做為主要角色，幾乎已經是和 Carly 歌聲同樣重要的地位，而這兩者搭配起來的效果意外地適合，在第一次聽的時候就覺得十分地魔幻，有種奇異的魔力在吸引著耳朵，而後聽了好幾次就會發現，合成音會和 Carly 聲音那麼契合的原因，或許就因為他的音質非常特別，在甜美中也帶了幾分磁性，而這樣的嗓音在先前甜美的歌曲中是很理所當然的，不過到了〈On Wires〉這樣的曲風中，就也令人感到了逐漸散發的女人味。
MV 以 Carly 拉著麥克風線為開頭，一路就這樣不斷地從室內走到戶外，並且在拉扯著電線到最後，以將線路從音響上扯掉作為結尾。這樣的意象恰好就是〈On Wires〉中所想要表達的、在內心即將猛虎出閘的澎湃情感，同時手上的麥可風線也呼應了歌名的「wires」，雖然沒有明顯劇情但卻充分表達了歌曲本身。而值得一提的是，Carly 在拍攝時是帶球上陣的，也就是說他在去年的懷孕期間就開始準備新專輯了，這樣的成品果然沒讓人失望啊！
新專輯《Day and Night》即將在9月18日發行，從〈On Wires〉這首歌的風格來看，或許這會是張和 Carly Rae Jepsen 先前專輯很不一樣的作品，這種另類搖滾曲風不算是很好掌握，不過就目前看來他做的非常不錯，在給出新東西的同時也保有了個人特色，現在除了新專輯之外，我也非常期待他會怎麼樣在現場演出時詮釋，希望這樣的宣傳活動能夠快點出現啊！
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🎧〈On Wires〉官方收聽連結：carlyraejepsen.lnk.to/OnWires
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精華 FAQ
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她即將推出新專輯《Day and Night》(2026)，而且在宣傳中明確提到這會是一張「雙專輯」。這代表作品架構可能比以往更完整，也更值得期待。
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〈On Wires〉走的是另類搖滾路線，結合大量合成器與 Carly Rae Jepsen 的聲線，營造出既魔幻又有張力的氛圍，和她過去偏甜美的作品很不一樣。
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MV 透過她拉著麥克風線、一路走到戶外，最後扯掉音響線路，象徵內心情感的爆發，也呼應歌名中的 wires 意象，讓歌曲主題更完整。
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