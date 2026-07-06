2026-07-06 11:41 女子漾／編輯金柔葳
艾米漢默新片《私刑行動》9/11上映！化身神秘私刑者獵殺罪犯，掀正義與暴力爭議
由《以你的名字呼喚我》艾米漢默主演的犯罪動作電影《私刑行動》將於9月11日在台上映。電影由德國導演烏維波爾自編自導，故事描述一名繼承龐大遺產的美國商人桑德斯旅居克羅埃西亞後，化身神秘私刑執法者，專門獵殺暴力罪犯、強姦犯，以及利用法律漏洞放過未成年罪犯的貪腐法官。隨著他的行動引發媒體與網路熱議，他一邊被警方通緝，一邊也被部分民眾視為伸張正義的英雄，讓這場「以暴制暴」的私刑行動逐漸走向失控。
文章目錄
艾米漢默化身私刑執法者！一場正義與暴力的邊界對決
《私刑行動》主角桑德斯由艾米漢默飾演，他是一名繼承已故父親龐大遺產的美國商人，來到克羅埃西亞首都札格里布旅居後，暗中展開一連串私刑制裁。
他鎖定暴力罪犯、強姦犯與貪腐法官下手，試圖用自己的方式伸張正義。然而，當他的行動越來越激烈，也讓外界開始質疑：這究竟是替受害者討回公道，還是另一種失控的暴力？
警方通緝卻被民眾封英雄！《私刑行動》掀以暴制暴爭議
隨著桑德斯的私刑行動在社會引發討論，媒體與網路紅人也開始加入熱議。一方面，他成為警方追緝的要犯；另一方面，卻有不少民眾將他視為替弱者伸張正義的真英雄。
眼看局勢越演越烈，國際刑警亨利認定桑德斯已對社會構成極大威脅，決定發動跨國鐵腕追捕，誓言在這場私刑行動徹底失控前，將他緝捕歸案。
靈感來自德國真實暴力案件！題材敏感引發正反論戰
《私刑行動》靈感來自2016年發生於德國漢堡的真實暴力案件，當時一群移民青少年輪姦一名14歲女孩，最後法院判處緩刑，引發歐洲多地民眾怒火。
由於電影涉及敏感的種族與宗教議題，導演烏維波爾也透露，片中有一場涉及強姦犯家庭宗教價值觀的戲，一度找不到演員願意演出，最後詢問了「數百名」演員，才找到願意接演的穆斯林家庭演員。
德國拒發分級證明！被指宣揚私刑暴力與仇恨對立
《私刑行動》全片於克羅埃西亞拍攝，導演烏維波爾表示，在當地拍攝讓他感受到前所未有的自由與愉快。不過電影完成後，卻因被指涉宣揚私刑暴力行為、製造對移民的仇恨與對立，而遭德國拒發分級證明，無法在德國發行。
同時，電影也獲得部分右翼意見領袖支持，認為這是一部勇於挑戰主流移民觀點的作品。面對全球正反兩派意見，艾米漢默表示，每個人接收到的訊息都不會一樣，十個人看，就會有十種不同解讀，希望觀眾自行觀賞後給出自己的答案。
烏維波爾重返影壇！「魔人烏波」再推犯罪動作新作
《私刑行動》由德國導演烏維波爾自編自導。他曾執導多部恐怖片與動作片，作品包含《死亡鬼屋》、《吸血萊恩》、《異形鬼屋》、《郵政恐怖分子》等，也因多部電玩改編電影而在影壇具有話題性。
烏維波爾曾於2016年宣布退出演藝圈，並轉往加拿大溫哥華經營餐廳。不過這段退休生活只維持幾年，2020年他重返電影圈，經過數年準備，推出最新作品《私刑行動》。
艾米漢默睽違復出受矚目！從《以你的名字呼喚我》到黑暗復仇角色
艾米漢默曾以《社群網戰》一人分飾兩角打開知名度，後續參演《獨行俠》、《紳士密令》、《國家的誕生》等作品。2017年，他因主演《以你的名字呼喚我》登上演藝事業高峰，與提摩西柴勒梅德在片中的夏日戀曲，也成為影迷心中的經典銀幕記憶。
2021年後，艾米漢默曾因爭議事件暫別演藝圈，直到2024年才再度復出。這次在《私刑行動》中，他飾演為追求正義而不顧一切的美國商人桑德斯，角色帶有黑暗、危險與爭議性，也讓外界關注他的銀幕回歸表現。
《奪魂鋸》男星科斯塔斯曼迪勒加入！飾演追捕私刑者的國際刑警
除了艾米漢默，《私刑行動》也找來科斯塔斯曼迪勒演出。他曾演出《精神的勝利》、《四海一家》，並因影集《警戒圍欄》獲得肯定，後來更以《奪魂鋸3》中的資深警探角色受到關注，成為《奪魂鋸》系列常駐演員。
這次他在《私刑行動》中飾演國際刑警亨利，與桑德斯展開一場緊張的諜對諜追捕，也讓電影在私刑復仇之外，多了跨國追緝的犯罪動作張力。
精華 FAQ
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主角桑德斯由艾米漢默飾演，是繼承巨額遺產的美國商人，旅居克羅埃西亞後暗中行使私刑，專門獵殺暴力罪犯與貪腐法官，劇情聚焦他如何把復仇與正義推向失控邊緣。
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電影一方面被部分觀眾視為替受害者伸張正義的故事，另一方面又被批評在宣揚以暴制暴、加深對移民的仇恨對立，因此同時遭到警方視為威脅，也受到右翼支持。
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艾米漢默在2021年後因爭議暫別演藝圈，2024年才復出，這次接演帶有黑暗與危險氣息的私刑者角色，成為他回歸後最受關注的新作品之一，也考驗觀眾接受度。
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