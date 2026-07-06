2026-07-06 12:25 女子漾／編輯王廷羽
《金特務：本色回歸》金部長身世越挖越黑！蘇志燮角色疑藏南韓政壇祕史，真實原型牽出總統暗殺案
韓劇《金特務：本色回歸》才開播就掀起話題，蘇志燮飾演的「金部長」從被上司壓榨、被人看不起的平凡中年爸爸，一夕之間變成滿身殺氣的退役特務，反差魅力讓觀眾看得超上癮！
不過這部劇真正讓人越挖越毛的地方，不只是金部長有多會打，而是這個角色背後疑似藏著南韓真實政壇暗線，原型更被指與前中央情報部部長金載圭有關。這篇就帶你一次看懂《金特務：本色回歸》金部長的角色原型、李秉憲與《南山的部長們》的關聯，以及劇中最狠暗器「銀絲」為什麼會成為全劇最有記憶點的殺招。
文章目錄
金部長越沉默，過去越像不能碰的禁區
金部長越沉默，過去越像不能碰的禁區
《金特務：本色回歸》改編自同名漫畫，劇中金部長原本只想當個普通爸爸，安靜守住女兒和日常生活。為了孩子，他可以忍下羞辱、低頭退讓，也可以把過去那個殺伐果斷的自己徹底藏起來。
但女兒失蹤後，這層平凡生活的偽裝也跟著碎裂，原來這個看似毫無威脅性的銀行職員，曾是頂級特工，甚至名列北韓最高等級通緝名單。對情報機關來說，他不是單純退休，而是一個知道太多、能力太強、隨時可能失控的危險人物。
也因為如此，金部長每一次沉默都很有戲，觀眾看他找女兒，也像在跟著劇情拼湊他的過去。這個男人到底執行過什麼任務？為什麼他明明想退出，卻始終逃不開情報世界？
角色原型疑牽金載圭，南韓總統暗殺案成關鍵暗線
角色原型疑牽金載圭，南韓總統暗殺案成關鍵暗線
《金特務：本色回歸》最耐人尋味的地方，是金部長的角色原型疑似與南韓前中央情報部部長金載圭有所連結。金載圭是南韓近代史上極具爭議的人物，1979年10月26日，他槍殺時任南韓總統朴正熙，事件震撼整個南韓政壇，也成為威權時代結束前後的重要轉折。
這段歷史評價至今兩極。有人認為金載圭終結威權，是推動民主化過程中的關鍵人物；也有人認為他犯下叛國重罪，背後涉及權力鬥爭與政治算計。
把這層背景放回《金特務：本色回歸》，金部長就不只是「很會打的退役特務」，他的名字、情報機關的監控、不能曝光的過去，都讓角色多了一種從政治黑幕裡走出來的陰影感。金部長像一份會走路的機密檔案，越想過平凡生活，越讓人懷疑他身上藏著不能說的祕密。
《南山的部長們》成創作線索，李秉憲曾是理想人選
《南山的部長們》成創作線索，李秉憲曾是理想人選
金部長會讓人聯想到南韓政壇暗線，也和電影《南山的部長們》有關，李秉憲在片中飾演的角色以金載圭為發想原型，故事聚焦南韓總統遇刺前的權力鬥爭與政治壓迫，也讓「金部長」這類情報高層角色多了一層歷史陰影。
後來《金特務：本色回歸》傳出改編電視劇時，外界也盛傳原著作者心中的男主角首選是李秉憲，李秉憲在《南山的部長們》裡，把一個被權力、忠誠、恐懼與野心拉扯的男人演得極具壓迫感，那種沉到快爆開的危險氣息，和金部長身上的神祕過去確實有幾分呼應。
不過最後由蘇志燮接下角色，反而讓金部長多了另一種魅力。比起政治驚悚感，蘇志燮版的金部長更像一個被生活磨鈍、卻仍藏著獸性的父親。他看起來疲憊、沉默、好欺負，可是一旦進入戰鬥模式，眼神立刻冷下來，像把感情全部關掉，只剩下判斷和殺意。
「銀絲」一出手，金部長的恐怖才真正現形
「銀絲」一出手，金部長的恐怖才真正現形
除了身世謎團，劇中最有記憶點的武器就是金部長的暗器「銀絲」，它不像槍或刀那麼直接，卻更符合金部長的戰鬥方式：細、冷、隱密，在敵人發現以前，危險早就已經佈好。
金部長可以用銀絲逼問敵人，也能提前設下陷阱，讓對手在逃跑瞬間被割傷、絆倒。這個武器最有趣的地方，是讓動作戲多了推理感。觀眾會忍不住想：他什麼時候放的？下一條銀絲會出現在哪裡？敵人到底是被他打倒，還是早就走進他設好的局？這也是金部長可怕的地方。他不是只靠蠻力壓制對手，而是靠觀察、距離、時機和佈局。真正讓人發毛的不是他出拳有多狠，而是你永遠不知道，他是不是早就把退路全部封死。
《金特務》好看的不只復仇爽感，而是越挖越黑的身世謎
《金特務》好看的不只復仇爽感，而是越挖越黑的身世謎
《金特務：本色回歸》表面上是爸爸救女兒的復仇動作劇，真正讓人追下去的卻是金部長那些被封印的過去。他是父親、退役特務，也是曾被國家權力塑造出的危險人物；女兒失蹤只是引爆點，背後牽出的身分、任務與罪惡感，才是全劇最讓人想挖的謎題。也因此，這部劇最迷人的地方不只在蘇志燮打得夠帥，而是金部長越沉默，故事越像藏著不能碰的禁區。復仇爽感加上情報機關監控、政壇暗線與歷史人物影射，也讓《金特務：本色回歸》多了越看越黑、越挖越上癮的後勁。
精華 FAQ
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金部長原本只是想過普通爸爸生活的銀行職員，女兒失蹤後才逼出他退役特務的真實身分。他外表沉默低調，實際上是高危險性的頂級特工。
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文章指出金部長的原型疑與前中央情報部部長金載圭有關，而金載圭正是刺殺朴正熙的關鍵人物。這使角色不只像動作英雄，也帶有歷史與政治黑幕色彩。
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銀絲不像槍刀那樣直接，卻更能呈現金部長的冷靜、隱密與佈局能力。它可用來設陷阱、逼供與封住退路，讓觀眾感受到他真正可怕的地方。
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