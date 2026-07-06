誠品電影院經典片單太強！《壞痞子》搶先重映、《臥虎藏龍》《JSA共同警戒區》大銀幕回歸

2026-07-06 10:57 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：誠品品牌
圖片來源：誠品品牌

想在大銀幕重看影史經典，這波片單可以直接排起來！誠品電影院【早安！周日經典電影院】公布2026第三季片單，集結歐美、亞洲影史代表作，包含法國鬼才導演李歐．卡霍《壞痞子》搶先各大院線於誠品電影院重映，還有坎城金棕櫚得主《秘密與謊言》、基努李維邪典奇幻經典《康斯坦汀：驅魔神探》、李安武俠名作《臥虎藏龍》、朴贊郁《JSA共同警戒區》等作品。每週日上午11點放映，迷影卡友還可享200元優惠票價。

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誠品經典電影院第三季片單公開！歐美影史神作大集合

誠品【早安！周日經典電影院】第三季片單主打橫跨歐美電影史的重要作品，讓影迷用早晨時光走進不同年代、不同國度的電影美學。

其中最受矚目的《壞痞子》由法國鬼才導演李歐．卡霍執導，融合青春、愛情與犯罪元素，前衛奔放的影像語言讓本片成為法國電影新浪潮後極具代表性的作品之一，也將搶先各大院線於誠品電影院經典重映。

李歐．卡霍《壞痞子》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
李歐．卡霍《壞痞子》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

《秘密與謊言》《死亡日記》《康斯坦汀》都回來了！大銀幕重看更有味道

英國電影大師麥克．李執導的《秘密與謊言》，以一段尋親之旅揭開深埋多年的家庭秘密，透過細膩寫實的家庭群像，勇奪坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，是英國電影史上的不朽經典。

蘇菲亞．柯波拉首部劇情長片《死亡日記》，則以迷離夢幻的影像美學描繪青春成長中的孤寂與迷惘，也奠定她獨樹一格的創作風格。至於基努．李維主演的《康斯坦汀：驅魔神探》，以黑色美學與宗教奇幻世界觀成為影迷心中的邪典代表，這次重回大銀幕，對奇幻片與基努粉絲來說都很值得收藏。

麥克．李《秘密與謊言》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
麥克．李《秘密與謊言》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

蘇菲亞．柯波拉《死亡日記》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
蘇菲亞．柯波拉《死亡日記》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

法蘭西斯．勞倫斯《康斯坦汀：驅魔神探》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
法蘭西斯．勞倫斯《康斯坦汀：驅魔神探》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

亞洲經典同步獻映！《臥虎藏龍》《JSA共同警戒區》必看

除了歐美經典，誠品【早安！周日經典電影院】第三季也精選亞洲影壇代表作。李安執導的《臥虎藏龍》榮獲奧斯卡金像獎最佳外語片，以東方武俠美學征服全球影壇，也成為華語電影走向世界的重要里程碑。

朴贊郁《JSA共同警戒區》則描繪南北韓士兵之間的禁忌情誼，不僅獲柏林影展金熊獎提名肯定，也曾締造韓國影史票房紀錄第一的耀眼成績。透過大銀幕重看，更能感受到作品中政治張力、人性情感與懸疑氛圍交織出的強大後勁。

李安《臥虎藏龍》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
李安《臥虎藏龍》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

朴贊郁《JSA共同警戒區》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
朴贊郁《JSA共同警戒區》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

從《頤和園》到《暗湧情事》！看見亞洲作者電影能量

本季片單也收錄婁燁《頤和園》，以犀利鏡頭直視青春、愛情與時代洪流，大膽題材與拍攝手法曾讓本片入圍坎城影展。

奧斯卡得獎名導濱口竜介首部劇情長片《暗湧情事》，則透過克制細膩的影像語言，剖析愛情、慾望與命運之間難以言說的幽微情感。從早期作品中，也能看見濱口日後擅長在平淡日常裡刻畫複雜人性的創作特質。

濱口竜介《暗湧情事》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
濱口竜介《暗湧情事》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

婁燁《頤和園》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)
婁燁《頤和園》(圖片來源：誠品【早安！周日經典電影院】)

「奧斯陸三部曲」8/21特映！獻給所有迷惘大人的成長片單

除了周日經典片單，挪威名導尤沃金．提爾備受影迷推崇的「奧斯陸三部曲」也將於8月21日在誠品電影院經典特映。

三部曲以挪威首都奧斯陸為背景，包含《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》與《世界上最爛的人》。從年輕世代的自我追尋，到一日旅程中對孤獨與人生困境的凝視，再到現代人在愛情、工作與自我認同間的徬徨選擇，三部作品細膩描繪不同人生階段的成長課題，被不少影迷視為含金量破表的必看神作。

尤沃金．提爾《世界上最爛的人》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)
尤沃金．提爾《世界上最爛的人》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)

尤沃金．提爾《八月三十一日，我在奧斯陸》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)
尤沃金．提爾《八月三十一日，我在奧斯陸》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)

尤沃金．提爾《愛重奏》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)
尤沃金．提爾《愛重奏》(圖片來源：誠品電影院「奧斯陸三部曲」特映)

每週日上午11點放映！迷影卡友享200元優惠票價

誠品【早安！周日經典電影院】固定於每週日上午11點放映，第三季從7月12日一路排到9月27日，片單橫跨武俠、愛情、家庭、犯罪、奇幻、動畫與作者電影。

對影迷來說，這不只是重看經典的機會，也是一種「週日早晨進戲院」的儀式感。迷影卡友可享200元優惠票價，適合把想補完的影史片單一次排進行事曆。

精華 FAQ

  • 本季片單橫跨歐美與亞洲影史重要作品，從法國新浪潮、英國家庭劇、奇幻邪典到華語武俠與韓國政治寓言，都能在大銀幕一次重溫。

  • 最受注目的包括李歐．卡霍《壞痞子》搶先重映、李安《臥虎藏龍》、朴贊郁《JSA共同警戒區》，以及8月21日登場的奧斯陸三部曲特映。

  • 誠品【早安！周日經典電影院】固定每週日上午11點放映，第三季自7月12日至9月27日，迷影卡友可享每張200元優惠票價。

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#電影 #重看 #壞痞子 #戲劇推薦 #臥虎藏龍 #誠品電影院 #JSA共同警戒區

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

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職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷 —— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷 —— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

2026-07-01 20:28 精準溝通教練張宜真
職場霸凌示意圖。圖／AI生成
職場霸凌示意圖。圖／AI生成

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職場霸凌已入法，主管仍可管理但不得以羞辱方式帶人。
  • 重點二：主管應改用開放式提問與正向回饋，先理解問題再求改善。
  • 重點三：公開責罵、群組羞辱與情緒式語言都可能留下霸凌證據。



職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷

—— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通

今天，《職業安全衛生法》新增「職場霸凌防治專章」正式上路。

職場霸凌，首次明確入法。

這也讓許多主管開始焦慮：

「員工犯錯，不能罵？」

「講話大聲一點，也算霸凌？」

「我只是在教他，他不開心也算霸凌？」

先說結論：

不是不能管。

不是不能糾正。

更不是不能要求績效。

重點在於

你怎麼精準溝通，讓對方聽得懂，也做得到。

▋什麼是職場霸凌？

根據法律定義，職場霸凌指的是：

勞工在工作場所執行職務時，

因事業單位人員利用職務或權勢關係，

持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言行，

導致勞工身心健康受到危害。

簡單來說，要構成職場霸凌，通常要符合5個條件：

1．發生在工作場所或執行職務期間

2．行為人具有職務或權勢關係

3．已超出合理管理範圍

4．持續有不當言語或行為

5．對員工身心造成傷害

所以，

合理管理，不等於霸凌。

但情緒性羞辱，很可能就是。

霸凌法上路，給主管的5個領導建議

▋1. 改變管理思維：理解AI世代工作者特質

過去要白衣天使，「燃燒自己，照亮別人。」

現在沒人講，

白衣天使必須「照亮自己，才能照亮別人。」

過去是。「不要問公司能夠為你做甚麼，而是要問，你能為公司做甚麼？」

現在是，「不要問你能夠為公司做甚麼，而是要問，公司能給你甚麼？」

過去很多主管習慣用威權管理。

認為：

我兇，是為你好。

我罵，是要你進步。

吃苦當吃補。

但時代已經變了。

AI世代工作者更重視的，不只是薪水。

還有：

尊重、成長、價值感，福利，以及心理安全感。

以前帶兵，靠的是權威。

現在帶人，靠的是信任。

你要魚爬樹，不可能。

你要老虎會飛，也不可能。

每個人特質不同。

身為主管，

如果還用舊思維帶人，

很容易踩到職場霸凌紅線。


▋2. 先問開放式問題，不要急著否定

部屬犯錯時，

很多主管第一反應就是責怪。

「就是你的問題？」

「你到底在搞什麼？」

「怎麼又出錯？」

這種溝通方式，

只會讓對方更緊張、更防衛。

真正好的主管，

會先問3件事：

What？

發生什麼事？

Why？

為什麼會這樣？

How？

接下來怎麼改善？

先了解問題，

再解決問題。

不要一開始就把焦點放在責怪。

真正好的主管，

不是找戰犯。

而是找方法，

一起解決問題。

▋3. 用鼓勵代替責罵，用正面語言

媒體報導，不少資深醫師帶人方式非常嚴厲，

因為關乎人命，

手術容不得一點馬虎。

不嚴不兇，

年輕醫師就不會怕，

學不會，

醫師有時候甚至爆粗口。

但未來，

羞辱式管理必須越來越小心。

像這些話：

「你有沒有腦？」

「你是白癡嗎？」

必須直接從職場用語中刪除。

因為這不是指導。

這是羞辱。

領導者要做的，

不是打擊自信。

而是建立能力。

責罵帶來恐懼。

鼓勵帶來成長。

▋4. 不要公開羞辱員工

不要在公開場合責罵。

會議上。

辦公室裡。

群組裡。

都要特別小心。

因為公開羞辱，

傷害最大。

使用LINE也要小心。

因為文字沒有表情。

沒有語氣。

沒有溫度。

你以為只是提醒，

對方感受到的可能是羞辱。

而且，

所有紀錄都可能留下證據。

重要的事情，

盡量面對面談。

有些話，

當面說，比較有溫度。

▋5. 用同理心領導，而不是情緒領導

很多主管會忘記：

自己曾經也是部屬。

你聽到什麼話會受傷，

就不要用同樣的話對待別人。

例如：

「你是豬嗎？」

「你是白癡嗎？」

「滾出去。」

「垃圾。」

「神經病。」

這些話，

殺傷力都很大。

同理，不是討好。

而是理解對方，再有效帶領對方。

▋精準溝通，才能把人帶起來

時代真的變了。

以前帶兵，要兇。

現在帶人，要穩。

以前靠權威讓人害怕。

現在靠信任讓人願意跟你走。

一句話，可以毀掉一個人。

一句話，也可以成就一個人。

霸凌法上路，

不是要主管不能管人。

而是提醒所有領導者：

管理可以嚴格，

但不能羞辱。

要求可以高標，

但不能霸凌。

未來最有影響力的領導者，

不是最會罵人的人。

而是最懂得用精準溝通，

把人帶起來的人。

領導的本質，從來不是證明你多厲害。

而是讓別人因為跟著你，變得更厲害。

精華 FAQ

  • 可以，法律並未禁止主管糾正錯誤或要求績效；重點是管理方式要合理、必要且不帶羞辱，避免以權勢持續施壓或造成員工身心傷害。

  • 因為先問清楚發生什麼事、原因是什麼、怎麼改善，能降低員工防衛感，讓主管先掌握事實，再一起找方法解決問題，而不是先責怪。

  • 公開罵人、群組羞辱、使用侮辱性字眼、情緒化否定，以及長期以威權壓迫部屬，都可能被視為超出合理管理範圍，甚至留下可被舉證的紀錄。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#職場霸凌 #職業安全衛生法

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