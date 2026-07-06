2026-07-06 10:43 女子漾／編輯劉芫榛
《希望：末日血戰》預告嚇瘋影迷！外星生物攻陷小鎮！《哭聲》導演羅泓軫回歸，打造宇宙級末日災難
由《哭聲》、《追擊者》、《黃海追緝》名導羅泓軫睽違10年親自編導的最新鉅作《希望：末日血戰》，正式宣布將於9月4日在台灣盛大上映。台灣也成為繼南韓之後，海外最快上映的地方。更令人驚喜的是，韓方這次特別授權台灣發行商搶先全球公開「國際版正式預告」，不只寫下南韓電影海外宣傳的罕見新例，也展現韓方對台灣市場的高度重視。
台灣9月4日上映，成為海外最快上映地區
年度話題鉅作《希望：末日血戰》在台灣發行商與韓方歷經多次協商後，正式定檔9月4日於台灣上映。這次台灣不只搶在多個海外市場之前登上大銀幕，更成為繼南韓之後，海外最快看到本片的地區。
對南韓電影迷來說，《希望：末日血戰》最受矚目的原因之一，就是導演羅泓軫睽違10年再度推出親自編導作品。過去他曾以《追擊者》、《黃海追緝》、《哭聲》奠定驚悚、犯罪與懸疑電影的強烈個人風格，這次新作則進一步挑戰外星生物、末日災難與生存動作元素，讓影迷期待值全面拉高。
國際版正式預告台灣搶先全球公開
除了上映時間備受關注，韓方也特別授權台灣發行商透過各大社群平台，搶先全球公開《希望：末日血戰》國際版正式預告，寫下南韓電影在海外宣傳上的罕見先例。
這支全新預告揭露更多外星生物的真實樣貌，也以極具衝擊力的視覺呈現，展現全片不斷翻轉類型的高強度娛樂性。從神秘未知的恐懼氛圍，到人類與外星生物正面衝突所引爆的動作張力，每一秒都充滿壓迫感與爆發力。
與世隔絕的小鎮，意外捲入末日浩劫
《希望：末日血戰》的故事從一座與外界隔絕、毫無支援的小鎮展開。原本只是一則「猛虎出沒」的消息，卻瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長起初以為這只是荒誕傳聞，然而隨著接連發生的離奇事件，他逐漸發現某種超乎常理的存在，正一步步逼近整座小鎮。
當大規模野火導致增援部隊撤離，對外通訊也徹底中斷，小鎮瞬間宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，警察與警員只能死守最後防線；另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民，卻反過來成為被獵殺的目標。
外星生物接連現身，懸疑、驚悚、動作全面升級
最新曝光的國際版正式預告中，形態各異的外星生物接連現身，瞬間將平靜小鎮撕裂成失控的末日戰場。預告以難以預測的節奏推進，從懸疑、驚悚一路飆升至震撼人心的動作場面，讓觀眾在短短幾分鐘內感受到強烈壓迫感。
不同於單純的怪物災難片，《希望：末日血戰》將未知恐懼、人類求生、信仰崩解與末日毀滅感交織在一起，讓危機不只是外星生物的入侵，更是一場考驗人性與生存本能的災難。
《哭聲》《寄生上流》攝影指導打造末日視覺
《希望：末日血戰》的製作陣容同樣豪華。曾參與《哭聲》、《寄生上流》等作品的攝影指導洪坰杓，這次再度以極具美學張力的構圖與鏡頭語言，打造壯闊又充滿臨場感的末日世界。
透過壓迫感十足的畫面、強烈的光影對比與細膩場面調度，電影將偏遠小鎮從日常空間一步步轉化成未知危機蔓延的戰場，也讓觀眾更容易被帶入角色孤立無援的絕境之中。
動態捕捉打造逼真外星生物，真實感全面拉滿
本片也透過動態捕捉與臉部捕捉技術打造外星生物，讓牠們不只外型各異，也擁有細膩逼真的神態與動作。從預告可見，外星生物的出現不只是視覺奇觀，更成為推動恐懼與緊張感的重要關鍵。
此外，電影搭配演員親自完成的大量動作演出，以及回歸實拍質感的動作設計，讓每場衝突都更具重量感與真實性。人類與外星生物正面交鋒的場面，也將成為本片最具爆發力的看點之一。
好萊塢作曲大師操刀配樂，打造心跳加速觀影體驗
除了視覺特效與動作場面，《希望：末日血戰》的音樂同樣備受期待。配樂邀請曾為《逃出絕命鎮》、《我們》等作品操刀的知名作曲家麥可阿貝爾斯創作，透過磅礡交響編制與層層堆疊的旋律，讓緊張氛圍持續升溫。
音樂與畫面節奏緊密結合，也讓最新預告宛如一場毫無喘息空間的視聽風暴，從未知恐懼到末日爆發，讓觀眾彷彿提前感受到大銀幕上的腎上腺素衝擊。
羅泓軫睽違10年新作，挑戰宇宙級災難題材
《希望：末日血戰》是羅泓軫睽違10年親自編導的最新作品，也被視為今年最受期待的南韓話題大片之一。從過去擅長的犯罪、驚悚與人性黑暗面，到這次結合外星生物、末日災難與生存動作，他再度展現強烈的類型掌控力。
當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也演變成橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。《希望：末日血戰》將於9月4日在台灣上映，準備把這場末日狂潮帶上大銀幕。
精華 FAQ
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本片預定9月4日在台灣上映，且台灣成為繼南韓之後海外最快上映地區。更特別的是，韓方授權台灣搶先全球公開正式預告，讓話題度大幅升高。
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故事發生在與外界隔絕的小鎮，原本只傳出猛虎出沒，卻逐漸演變成外星生物現身的末日危機。當野火、斷訊與支援撤離同時發生，小鎮只能孤軍迎戰。
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電影由《哭聲》攝影指導洪坰杓操刀視覺，並以動態捕捉與臉部捕捉打造外星生物。配樂則邀請麥可阿貝爾斯創作，強化壓迫感與臨場震撼。
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