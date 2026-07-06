2026-07-06 10:27 女子漾／編輯劉芫榛
炎亞綸化身「三寶爸」力挺毛怪樂園！過敏也要養貓，力挺浪浪救援，親曝《IKIGAI》日韓巡演計畫
炎亞綸以「三寶爸」身分現身南港展覽館，擔任毛怪樂園一日店長，力挺流浪動物救援與透明照護計畫。目前飼養雪寶、美娟、烏栗3隻貓的他，雖然本身對貓毛過敏，仍甘願為愛貓付出一切，笑說：「為了牠們，過敏沒關係。」活動現場吸引大批歌迷與民眾到場支持，不少人一早排隊等候，只為近距離與炎亞綸互動，現場氣氛溫馨，也讓更多人看見毛怪樂園投入流浪動物救援的初衷。
炎亞綸化身「三寶爸」一日店長，過敏也要守護愛貓
炎亞綸家中目前有雪寶、美娟、烏栗3隻貓，平時常分享與毛孩相處的日常，這次以「三寶爸」身分出席毛怪樂園活動，也讓粉絲看見他私下柔軟的一面。雖然自己對貓毛過敏，但他仍笑說，為了牠們，過敏也沒關係，滿滿貓奴魂藏不住。
他表示，希望透過自己的參與，讓更多人認識毛怪樂園，也讓大家知道幫助流浪毛孩其實可以很具體。無論是物資認購、救援支持，或是關注浪浪照護議題，每一個小行動都可能成為毛孩真正需要的幫助。
力挺毛怪樂園透明守護計畫，盼更多人看見救援初衷
活動現場，炎亞綸也與毛怪樂園兩位創辦人心怡、大維暢談品牌創立初衷與合作契機。心怡、大維表示，邀請炎亞綸擔任一日店長，不只是因為他的影響力，更因為他願意真正理解毛怪樂園投入流浪動物救援的理念，並親自站上第一線參與物資認購。
炎亞綸則表示，真正打動自己的，是毛怪樂園從救援出發，將商品、照護與公益緊密結合，讓每一份支持都能轉化成毛孩需要的照護資源。他也希望藉由這次活動，讓更多人知道幫助流浪動物不只是口號，而是可以從一次實際行動開始。
炎亞綸呼籲領養要負責，愛心之外更要有能力陪伴
談到流浪動物議題，炎亞綸也特別呼籲，領養毛孩除了愛心，更需要責任。他認為，在迎接一個生命之前，應該先衡量自己的時間、經濟能力與生活環境，確定能夠長期陪伴與照顧，才是真正負責任的選擇。
他也期待未來寵物醫療資源、動物保護法規及領養制度能持續完善，讓更多毛孩在被救援之後，也能獲得更穩定、更完整的照護與安置。
雪寶健康狀況穩定，炎亞綸開心笑喊「又開始變皮」
炎亞綸也分享外界最關心的愛貓雪寶近況。先前在高流演唱會期間，他曾因雪寶健康狀況一度落淚，讓粉絲相當心疼。如今他開心透露，在藥物、飲食控制，以及毛怪樂園團隊與專業獸醫協助下，雪寶目前健康狀況穩定，雖然仍需持續追蹤，但已恢復往日活力。
他笑說：「托大家的福，又開始變得很皮。」也特別感謝毛怪樂園協助媒合專業獸醫，讓雪寶能獲得更完整的醫療照護。對炎亞綸來說，毛孩不只是寵物，更是家人般的存在。
超萌貓奴儀式感曝光，每天回家先幫雪寶「拍屁屁」
談到家中三隻貓的日常，炎亞綸也分享超可愛的貓奴儀式感。他笑說，每天回家第一件事就是幫雪寶拍屁屁，雪寶甚至會自己走到固定位置等他「服務」，成為一人一貓之間最療癒的日常默契。
炎亞綸坦言，目前照顧三隻貓已經是自己能力範圍內的極限，未來如果還有新的緣分，也會在衡量自身能力與生活條件後，再負責任地迎接新的生命。
《IKIGAI》海外巡演規劃中，日本、韓國開唱有譜
除了參與毛怪樂園公益活動，炎亞綸也把握活動空檔分享最新工作規劃。他透露，《IKIGAI》海外巡演正持續規劃中，目前積極安排日本、韓國演出，希望能把作品帶到更多城市，與海外歌迷見面。
固定舉辦的生日見面會及音樂會也都持續籌備中，炎亞綸表示，希望能陪伴大家留下更多美好回憶，也期待很快帶著新的舞台與作品再次和粉絲相見。
副業與新企劃同步推進，炎亞綸盼陪伴新人發光
近年炎亞綸除了持續推出音樂作品，也投入多項副業經營。他透露，目前各項計畫都穩定推進中，同時也把更多心力放在陪伴合作藝人與旗下新人身上，希望大家都能持續成長、發光發熱。
炎亞綸也透露，手上還有多個全新企劃正逐步成形，未來會在適合的時機與大家分享。他期待很快帶著更多作品、演出與驚喜，再次和粉絲見面。
精華 FAQ
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他以「三寶爸」身分現身南港展覽館，擔任毛怪樂園一日店長，實際參與物資認購與活動推廣，希望讓更多人看見浪浪救援與透明照護計畫的理念。
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炎亞綸表示家中三隻貓都是重要家人，雖然自己會過敏，仍願意為牠們付出。他也提到會持續配合醫療與照護，只要能陪伴毛孩健康生活，過敏也沒關係。
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他透露《IKIGAI》海外巡演正在規劃，目標包含日本與韓國演出，同時生日見面會、音樂會及其他新企劃也持續推進，盼未來帶著更多作品與粉絲見面。
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