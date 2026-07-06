2026-07-06 10:31 女子漾／編輯金柔葳
《超汪特攻》7/24中文配音版上映！狗狗英雄大戰邪惡貓咪，毛孩版超級英雄冒險登場
今年暑假最適合全家一起看的動畫電影來了！加拿大動畫電影《超汪特攻》將於7月24日在台推出中文配音版，片長1小時35分，級數為普遍級。故事以害羞內向的9歲男孩丹尼與愛犬查理為主角，描述一場從想像世界延伸到真實世界的超級英雄冒險。當狗狗查理意外被外星人綁架後，竟獲得超能力、能開口說話，還化身拯救世界的「超能汪汪」；但同時，隔壁邪惡貓咪普迪也獲得力量，準備向人類世界發起挑戰，一場貓狗大戰即將爆笑開打。
狗狗也能當英雄！《超汪特攻》打造毛孩版超級英雄電影
《超汪特攻》以「成為英雄的第一步，就是相信自己」作為故事核心，主角丹尼是一名害羞內向、想像力豐富的小男孩，總愛和自己的黃金獵犬查理一起沉浸在超級英雄幻想世界裡。在他的想像中，查理是拯救世界的英雄，而自己則是牠最可靠的搭檔。
沒想到某天查理真的被外星人綁架，回到地球後不僅變得年輕有活力，還獲得飛行、超強力量與說話能力。查理戴上眼罩與披風，化身「超能汪汪」，開始到處拯救身陷危機的人們，瞬間成為全球矚目的超級英雄。
邪惡貓咪普迪登場！動畫版《貓狗大戰》爆笑開打
有英雄就有反派，這次最大敵人就是隔壁心懷嫉妒的邪惡貓咪普迪。普迪同樣在被外星人綁架後獲得超能力，但牠並不想拯救世界，而是率領一群古靈精怪的貓咪幫派到處製造混亂。
普迪誓言擊敗查理、征服人類，甚至想讓貓咪成為食物鏈頂端的霸主。狗狗英雄對上邪惡貓咪，讓《超汪特攻》多了不少喜劇感與家庭觀影樂趣，也很適合喜歡毛孩題材、貓狗互動與輕鬆冒險的觀眾。
不只搞笑冒險！男孩與愛犬的羈絆才是最大淚點
雖然《超汪特攻》有超能力、外星人與貓狗大戰等熱鬧元素，但電影真正動人的地方，是丹尼與查理之間的陪伴與信任。
查理成名後，媒體追逐、粉絲崇拜，甚至連總統都想參一腳，讓原本與牠形影不離的丹尼只能站在遠方，看著最好的朋友漸漸離自己而去。當查理陷入自我懷疑，丹尼也必須重新面對自己與查理的關係，找回彼此最珍貴的羈絆。
導演從寵物告別出發，拍出一場「延長陪伴」的奇蹟
本片由莎兒瓦吉曼Shea Wageman編劇並執導，他也是加拿大獨立CG動畫工作室ICON創意工作室創辦人。導演透露，自己喜愛超級英雄電影，因此將英雄角色設定為「已經上了年紀的人類最好朋友」。
他思考的是，每個養寵物的人都知道，總有一天必須和毛孩說再見；但如果在那之前出現奇蹟，讓人們能與摯友延長這段冒險旅程，會是什麼模樣？因此，《超汪特攻》不只是英雄電影，也是一段關於愛、陪伴、成長與勇氣的故事。
好萊塢級CG製作！視覺規格媲美迪士尼、皮克斯
《超汪特攻》主打好萊塢級頂尖CG製作，打造出色彩鮮豔、節奏流暢的動畫視覺。導演所創立的ICON創意工作室，曾為迪士尼、索尼、Netflix、華納兄弟等影視大廠提供動畫服務，並以同等CG能力開發原創動畫電影。
本片以約兩到三千萬美元預算，採用與高成本動畫大片同等級的高端製作流程，打造出具備好萊塢水準的動畫質感，讓觀眾能在大銀幕感受歡笑、冒險與感動一次到位的視覺饗宴。
中文配音陣容公開！查理、丹尼、普迪角色超有戲
《超汪特攻》台灣上映將推出中文配音版，主要角色包含狗狗英雄查理由石兆身配音，害羞男孩丹尼由鄭可欣配音，邪惡貓咪普迪則由王俊博配音。
此外，媽媽由巫玉羚配音，外星王子由曾品璇配音，外星女王由郭馨雅配音，歐提斯由陳進益配音，蘿絲總統由林凱羚配音，餅乾由蘇振威配音，警察局長由莊汶錡配音。中文配音版讓親子族群與小朋友更容易投入這場毛孩英雄冒險。
7月24日戲院見！暑假親子電影、毛孩控都適合
《超汪特攻》類型結合動畫、喜劇與家庭元素，無論是想帶小朋友看一部輕鬆有趣的暑假動畫，還是本身就是狗狗、貓咪、毛孩題材愛好者，這部電影都很適合列入暑假觀影清單。從狗狗英雄、邪惡貓咪到男孩與愛犬的情感羈絆，《超汪特攻》用歡笑包裝感動，也讓觀眾重新想起與毛孩相處的珍貴回憶。
角色介紹查理
可愛的黃金獵犬，也是丹尼最重要的朋友。被外星人綁架後意外獲得超能力，能開口說話、擁有飛行能力與強大力量，從幻想世界裡的英雄正式成為現實中的「超能汪汪」。
丹尼
害羞內向、想像力豐富的9歲男孩，總愛和查理一起在幻想世界中冒險。當查理真的成為超級英雄後，他既為好友感到驕傲，也開始感受到被疏離的失落。
普迪
丹尼家隔壁的邪惡貓咪，個性刻薄又充滿嫉妒心。獲得超能力後，牠率領貓咪幫派製造混亂，誓言擊敗查理、征服人類世界。
精華 FAQ
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本片將於7月24日在台灣上映，主打中文配音版，片長1小時35分，分級為普遍級，鎖定親子觀眾與喜愛毛孩題材的族群。
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查理原本是丹尼的黃金獵犬，遭外星人綁架後獲得超能力，成為超能汪汪；普迪則是隔壁邪惡貓咪，變強後率眾製造混亂。
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除了貓狗大戰與超級英雄元素，電影更重視丹尼和查理的陪伴與信任，並從寵物終將道別的想法出發，延伸成關於愛、成長與勇氣的故事。
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