2026-07-06 10:05 女子漾／編輯劉芫榛
《雲在兩千米》VR展7月登場！威尼斯最佳沉浸體驗大獎來台，VR票一張免費逛全展
威尼斯影展獲獎沉浸式VR作品《雲在兩千米》終於回到台灣！由公視企劃、導演陳芯宜執導，改編自作家吳明益同名小說的VR創作《雲在兩千米》，榮獲第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽「最佳沉浸體驗大獎」，並巡迴美國、法國、盧森堡等七國後，將於今年7月在北師美術館與台灣觀眾見面，帶領觀眾走進文學、當代藝術與前沿科技交會的沉浸旅程。
威尼斯影展大獎VR作品回台，北師美術館7月登場
《雲在兩千米》展覽由國立臺北教育大學北師美術館與公共電視共同主辦，繼2023年「無法離開的人」展覽後，導演陳芯宜再度與北師美術館合作，由北師美術館創辦人林曼麗擔任總策劃，導演陳芯宜及原著作者吳明益共同主創。
值得關注的是，吳明益更特別為本展創作全新番外篇〈雲上兩千米〉，進一步擴展《雲在兩千米》的作品世界觀，讓小說、VR與展覽之間形成更完整的敘事宇宙。
吳明益小說改編，走進雲豹與魯凱神話的追尋旅程
本展以同名VR作品《雲在兩千米》為核心，故事改編自吳明益短篇小說，講述主角「關」在妻子驟逝後，發現一個名為「雲端裂縫」的地方，並循著妻子留下的未完成手稿，走入一段與臺灣雲豹、魯凱族神話、記憶與夢境交織的旅程。
在兩千米高山雲霧深處，觀眾將跟著主角踏入山林，也進入妻子幽微的潛意識之中，展開一場關於思念、自然與未知的追尋。
陳芯宜首度以VR轉譯文學，莫子儀、姚以緹、馬志翔共演
這也是陳芯宜導演首次嘗試以VR作為文學轉譯的載體。她表示，吳明益是她長年景仰的小說家，對方筆下交織的夢境、記憶與多重時空，一直讓她產生強烈的改編衝動。
小說中鮮明的影像感、空間感與身體性，也正好與VR的沉浸式特性相互呼應。此次作品更邀請莫子儀、姚以緹、馬志翔等實力派演員參與演出，將科技、表演與敘事融合，打造不同於傳統影像觀看的沉浸體驗。
不只看VR，展場結合光影、聲音與氣味裝置
除了VR體驗之外，北師美術館也將《雲在兩千米》從小說與影像敘事延伸為大型沉浸展覽。展場結合光影、聲音與氣味裝置，構築出流動於實體與虛擬之間的路徑，讓觀眾不只是觀看作品，而是走進作品誕生的精神場域。
透過空間、影像與感官經驗的轉化，文字不再只停留在紙本之中，而是成為能被聽見、看見、感受到的沉浸式展覽。
吳明益展期間駐館，走進作家創作研究場域
展覽中，觀眾將從主角妻子的書房出發，實地走入吳明益創作研究的精神場域。吳明益也將於展期間駐館，與觀眾進行交流對談，讓文學透過展覽現場與觀眾產生新的連結。
這樣的安排，也讓《雲在兩千米》不只是VR作品的延伸，更成為一場關於文學創作、記憶追尋與自然想像的現場對話。
追尋臺灣雲豹蹤跡，回望山林記憶與林業歷史
本次展覽也邀請學者洪廣冀與長年研究臺灣雲豹的姜博仁合作，透過歷史文獻與珍貴照片，回望地圖上曾經未知的山林之地，追循臺灣雲豹的神秘蹤跡，也帶出臺灣林業發展史與自然記憶。
展場並首度公開陳芯宜導演的創作檔案與VR製作幕後歷程，揭示一部文學作品如何被轉化為震撼人心的沉浸式影像與空間經驗。
每日僅56席，單人移動式VR體驗限量開放
《雲在兩千米》VR體驗採單人移動式設計，時長約60分鐘，每場次名額有限，每日僅開放56席。早鳥票券將於7月6日中午12時起於OPENTIX正式啟售，主辦單位也推出限時早鳥優惠與限量書香套票。
套票除VR觀影票券外，還包含吳明益小說《苦雨之地》及本展全新番外篇〈雲上兩千米〉。
買VR票可免費看全展，走進文學、山林與科技交會之地
凡購買《雲在兩千米》VR票券的觀眾，皆可享有當日展覽全區免費觀展資格。從威尼斯影展獲獎VR作品，到吳明益全新番外篇、臺灣雲豹與魯凱族神話，再到北師美術館打造的沉浸式展覽空間，《雲在兩千米》不只是一場VR體驗，也是一趟穿越文學、山林記憶與自然想像的旅程。
精華 FAQ
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這部VR作品將於今年7月在北師美術館與台灣觀眾見面，展覽由北師美術館與公共電視共同主辦，並以沉浸式展場結合VR體驗與周邊展示內容。
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《雲在兩千米》曾獲第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽最佳沉浸體驗大獎，並以吳明益小說為基礎，結合陳芯宜的VR轉譯、演員表演與感官裝置，形成跨媒介敘事。
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VR體驗採單人移動式設計，每場約60分鐘，每日僅開放56席，7月6日中午12時起於OPENTIX開賣；購買VR票者可免費參觀全展，另有書香套票可選。
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