2026-07-06 09:40 女子漾／編輯劉芫榛
《鬼怪十週年之旅》8大看點！孔劉、金高銀開拍第一天就接吻，導演急道歉原因曝光
韓劇神作《孤單又燦爛的神—鬼怪》播出多年仍是不少劇迷心中的經典，這次四大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜睽違10年合體，透過韓國綜藝《鬼怪十週年之旅》重返拍攝地江陵，滿滿回憶殺讓粉絲瞬間夢回金信、池恩倬、陰間使者與Sunny的世界。節目自7月5日起每週日、一於Hami Video全台獨家播出，首集便公開多段《鬼怪》拍攝秘辛，從孔劉、金高銀第一天開拍就拍吻戲，到劉寅娜翻出李棟旭的「超差初印象」，全都讓劇迷看得又笑又懷念。
文章目錄
看點1：孔劉、金高銀第一天開拍就接吻
節目中，孔劉回憶《鬼怪》第一天拍攝時，竟然就要和金高銀拍攝經典的蕎麥花吻戲。他笑說：「我們明明還不熟，導演就叫我們接吻。」原來當時因為蕎麥花花期即將結束，劇組只能把這場重要戲分提前拍攝。
金高銀也笑著證實：「因為花快謝了，所以只能先拍那場戲。」孔劉坦言，當時兩人其實還很生疏，只能在尷尬氣氛中完成這場浪漫名場面。如今再回頭看，這段幕後故事反而讓經典吻戲多了一層可愛又真實的反差感。
看點2：導演為吻戲提前拍攝向兩人道歉
由於第一天開拍就安排吻戲，導演也特地向孔劉與金高銀道歉。雖然當下對演員來說有點突然，但這場蕎麥花吻戲後來成為《鬼怪》最讓劇迷難忘的名場面之一。
也因為這段秘辛曝光，粉絲才知道原來浪漫畫面背後，其實藏著「花快謝了，只能硬著頭皮拍」的拍攝現實。從尷尬開局到成為經典，孔劉與金高銀的默契也讓人再次感受到《鬼怪》之所以迷人的原因。
看點3：劉寅娜翻出李棟旭黑歷史，初印象超冷酷
四人邊吃飯邊聊起第一次拍攝《鬼怪》的回憶時，劉寅娜突然爆料，李棟旭第一場戲時重感冒，不斷吸鼻子，看起來相當虛弱。她後來鼓起勇氣關心：「你感冒了嗎？」李棟旭回答自己前一晚高燒39度，感覺快死了。
沒想到劉寅娜回了一句：「真的嗎？」李棟旭竟直接回她：「真的嗎？那不然是假的嗎？」讓劉寅娜瞬間誤以為對方就是這種冷酷個性。往事被當場翻出後，李棟旭尷尬到滿臉通紅，連忙笑著道歉：「真的很對不起，現在補道歉還來得及嗎？」
看點4：金高銀補刀李棟旭，四人互虧笑翻
聽到劉寅娜重提李棟旭的「初印象黑歷史」，金高銀也在一旁加入戰局，笑虧大家今天就是要「一起栽贓李棟旭」。四人睽違多年再度同框，沒有生疏感，反而像老朋友聚會一樣自然鬥嘴。
這段互動也讓粉絲看見《鬼怪》主演們戲外的好感情。比起單純回顧劇中名場面，《鬼怪十週年之旅》更像是一場老朋友旅行，邊吃飯、邊聊天、邊揭開當年拍攝時沒有公開的小故事。
看點5：孔劉認了私下最常聯絡金高銀
除了拍戲趣事，四人也分享《鬼怪》播畢後的私下交情。金高銀透露，大家經常臨時約吃飯、聚會，孔劉也曝光自己和金高銀的好交情。他表示，雖然兩人相差12歲，但從來不會特別去想年齡這件事，「真的就像朋友一樣」。
孔劉更自爆，私下聯絡最頻繁的人其實是金高銀，「她比棟旭還常聯絡我。」這句話一出，也讓現場氣氛瞬間變得更熱鬧。
看點6：金高銀吐槽孔劉、李棟旭偷跑吃好料
聽到孔劉說自己最常聯絡金高銀，金高銀立刻反擊吐槽：「可是你們兩個才是最常偷偷出去玩的，吃好吃的也只有你們兩個去。」讓孔劉趕緊解釋：「男生跟男生之間，總是有比較自在的時候。」
孔劉、李棟旭戲裡戲外的兄弟情，也是《鬼怪》粉絲津津樂道的亮點之一。這次被金高銀當場抓包，反而讓四人的私下互動更加可愛，也讓觀眾看見他們多年後依然熟悉自在的一面。
看點7：重返江陵拍攝地，紅圍巾、蕎麥花回憶殺滿點
節目中，四人正式展開江陵回憶之旅，不只搭乘劇中同款車前往《鬼怪》拍攝地注文津，也重新拿起紅圍巾、蕎麥花等經典道具，準備重現當年讓劇迷難忘的畫面。
當一行人回到海邊拍攝地，孔劉忍不住直呼：「感覺真的太奇怪了！」多年後再度站在同一個地方，對演員和觀眾來說都是滿滿回憶殺。
看點8：劉寅娜、金高銀圓夢韓國休息站之旅
除了重返拍攝地，《鬼怪十週年之旅》也安排了劉寅娜、金高銀一直想體驗的「韓國休息站之旅」。四人在休息站開心品嚐魚板、核桃餅等國民美食，甚至因為聽到路人稱讚「好漂亮」而少女心噴發。
這些輕鬆日常的片段，也讓節目不只是一場《鬼怪》回顧，更像是陪著觀眾一起跟四位主演出門旅行。從拍攝秘辛到私下相處，從經典場景到休息站美食，《鬼怪十週年之旅》讓劇迷一次補滿當年的遺憾與感動。
精華 FAQ
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因為《鬼怪》中的蕎麥花花期快結束了，劇組只能把經典吻戲提前安排在開拍第一天完成，雖然兩人當時還不熟，仍在尷尬氣氛中拍下名場面。
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導演因為臨時把重要吻戲排在首日拍攝，讓兩位主演在彼此還很生疏的情況下直接進入親密戲，因此特地向他們道歉，後來也成為劇迷津津樂道的幕後秘辛。
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劉寅娜爆料李棟旭當年重感冒卻表現冷酷，金高銀也加入吐槽，孔劉則認了最常聯絡金高銀；四人一路鬥嘴、重返江陵並吃休息站美食，氣氛像老朋友旅行。
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