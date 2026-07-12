2026-07-12 01:53 女子漾／編輯桑泥
等了 10 年終於回歸！《第二個信號》懸疑再升級，開播前必看亮點整理
《第二個信號》本該是 2026 年最讓人期待的韓劇，但自從男主角趙震雄的少年犯爭議在 2025 年 12 月被揭露、本人宣布退出演藝圈，這部劇就陷入了一段漫長的播出懸念，不過這次有新消息指出，將預計安排在今年 11 月底播出，總共 8 集，趙震雄的戲份將「一刀不剪、完整保留」，究竟這部讓劇迷苦等十年的續作，有哪些不能錯過的亮點？小編帶你一次看懂！
亮點一：十年後，三個人終於要真正相遇了
第一季以一個充滿伏筆的開放結局收場，停留在過去的李材韓（趙震雄 飾）生死未明，現在的朴海英（李帝勳 飾）和車秀賢（金憓秀 飾）則帶著各自未解的謎團散去。tvN 官方在發布第二季消息時說：「無線電的信號再次響起，無數次改變的過去和現在，終於相遇的三個人，為了打造不同世界的第二個故事。」
這一句「三個人終於相遇」，可說是等待十年的劇迷聽到最激動的一句話！
亮點二：李帝勳看完劇本的真實反應
李帝勳在一次採訪中難掩興奮表示：「雖然不能透露太多細節，但看完劇本後，我只能說『太瘋狂了』。雖然目前只看到前面部分，但已經讓我不禁感嘆怎麼能寫出這麼厲害的劇本。這部作品一定會超越觀眾的期待，甚至更多！」
亮點三：金銀姬再度執筆
《信號》第一季之所以封神，很大原因來自金銀姬縝密的劇本，這次她再次擔任編劇，延續第一季留下的伏筆與世界觀。她的名字在韓劇懸疑類型裡代表的是一種品質保證，她的劇本更讓觀眾在追完之後好幾天還是沈浸在故事裡無法自拔。
亮點四：第一季的天花板成績
《信號》於 2016 年首播時，在 tvN 有線電視台寫下 12.5% 的收視新高，在第 52 屆百想藝術大賞一舉奪下電視部門大賞，並在各大媒體評選中穩坐「2010 年代最佳韓劇」寶座。
從原班人馬重聚、金銀姬再度操刀，到經典無線電設定正式回歸，都讓這部續作承載著無數劇迷的期待。《第二個信號》能否再次締造當年的傳奇，還要等正式播出才能揭曉，但可以確定的是，那段跨越時空的對話，即將再次響起！
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