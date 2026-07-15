2026-07-15 01:18 女子漾／編輯桑泥
南柱赫退伍首作《鬼謎東宮》化身驅魔師！劇情亮點、角色設定一次看
「南朋友」終於回來了！南柱赫退伍後首部主演作品《鬼謎東宮》將於 7月17日 在 Netflix 全球獨家上線，這部劇不僅是他完成兵役後的首部戲劇，更集結盧允瑞、曹承佑等實力派演員以及《惡魔法官》導演聯手打造，被視為 2026 年最受期待的韓劇之一。
亮點一：南柱赫退伍後首部作品，化身穿梭陰陽兩界的驅魔師
《鬼謎東宮》是南柱赫自退伍後首度回歸小螢幕，也是他繼《非法正義》後再次挑戰動作題材。他飾演的「具天」是一名擁有穿梭人間與靈界能力的驅魔師，不僅能看見鬼魂，更擁有以劍斬鬼的特殊能力。受國王密令入宮後，他必須深入充滿詛咒的東宮，揭開埋藏多年的王室秘密。
亮點二：盧允瑞飾演能聽見鬼魂的神秘宮女
盧允瑞飾演的「生姜」是傲氣凌人、博學多識的宮女，天生具備與鬼溝通的能力。這個她一生視為詛咒的異能，在進入東宮之後成為追查真相最關鍵的線索，她也在這個過程中持有著一個至今仍未公開的重要秘密。
亮點三：曹承佑飾演深藏秘密的君王
實力派演員曹承佑飾演一國之君，因東宮接連發生離奇事件，秘密召集具天與生姜入宮調查。然而隨著劇情推進，國王似乎不只是委託人，更可能與王室詛咒有著難以切割的關聯，官方預告也暗示，一段糾纏長達30年的怨念即將浮出水面。
亮點四：古裝×驚悚×驅魔的黑暗奇幻世界
不同於一般古裝愛情劇，《鬼謎東宮》主打黑暗奇幻與靈異懸疑。
故事以架空王朝為背景，將宮廷權力鬥爭、鬼怪傳說與驅魔元素結合，打造充滿壓迫感的東宮世界。劇集共8集，節奏緊湊，被看好有望接棒成為 Netflix 下一部熱門韓劇，令大批粉絲相當期待。
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