2026-07-05 23:47 SWALLOW
【心理測驗】深夜酒吧的私房酒單，看穿你的佔有欲與社交安全感
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：以酒吧情境設計四題心理測驗，推測性格與關係模式。
- 重點二：四題分別對應核心吸引力、佔有欲、安全感與情緒處理。
- 重點三：最後一題揭示你當下最渴望的情感共鳴與內在需求。
忙碌了一整週，週五晚上你獨自走進一間隱身在巷弄地下室、氣氛低調沉穩的英式酒吧。店裡放著慵懶的爵士樂，調酒師對你微微一笑，推過來一張特製的酒單...
【選項】
請放鬆心情，憑第一直覺回答以下 4 個問題，並把答案記下來。
Q1｜坐上吧台後，調酒師給了你一杯「招待迎賓飲」，你直覺這杯飲料裝在什麼杯子裡？
- A. 復古精緻的雕花高腳水晶杯
- B. 簡約俐落、帶有厚重手感的不規則岩石杯
- C. 造型獨特、讓人眼睛一亮的實驗室燒杯
- D. 溫暖樸實的日式陶製手作杯
Q2｜接著，你想點今晚的第一杯主調酒。看著酒單上的基酒，你最想選哪一種？
- A. 風味乾淨、包容度高，能跟各種水果完美融合的伏特加（Vodka）
- B. 帶著甘蔗甜香、充滿熱帶自由奔放風情的蘭姆酒（Rum）
- C. 帶有植物草本香氣、神祕且層次豐富的琴酒（Gin）
- D. 經過歲月沉澱，口感濃郁、成熟且帶點煙燻味的威士忌（Whiskey）
Q3｜調酒師正在為你調製專屬調酒，你最被他哪個專注的動作所吸引？
- A. 熟練且節奏流暢地搖晃雪克杯
- B. 用細長吧匙在冰塊間輕柔優雅地攪拌
- C. 用打火機點燃肉桂或迷迭香，製造迷人的煙霧
- D. 專注地在酒液表面切下一片新鮮柑橘皮點綴
Q4｜這時候，酒吧的門突然開了，走進來一位你意想不到的人，你直覺那是誰？
- A. 一位好久不見、帶著秘密故事的多年老友
- B. 一位散發強烈氣場、讓你有點心跳加速的陌生人
- C. 你的現任或前任伴侶
- D. 居然是你自己（另一個時空的自己）
【答案】
Q1｜你在關係中所展現的「核心吸引力」
招待杯的形狀，代表你在與人初次相處或深入交往時，不自覺散發的獨特磁場：
- A. 雕花高腳杯：精緻與品味。你有一種天生的優雅或儀式感，心思細膩，懂得體貼他人，讓人覺得跟你相處是一件很有質感、很舒服的事。
- B. 岩石杯：沉穩與踏實。你給人滿滿的安全感。你不喜歡花言巧語，但只要朋友或伴侶需要，你就像一塊磐石一樣可靠，是實行力極強的陪伴者。
- C. 燒杯：靈魂有趣、不按牌理出牌。你的大腦裝滿了奇思妙想，幽默且帶點反叛精神。跟你在一起永遠不會無聊，你總能帶給別人全新的觀點。
- D. 陶製杯：純粹與療癒。你有一種讓人卸下防備的溫暖魔力。你擅長傾聽，不帶批判，大家在你面前都可以點破偽裝，做最真實的自己。
Q2｜你在親密關係中的「隱性佔有欲與安全感」
基酒的選擇，投射出你在乎一段關係時的潛在控制欲與情感依賴度：
- A. 伏特加：佔有欲 20%（極度包容型）。你像伏特加一樣適應力強，在關係中給予對方極大的自由。你認為愛是信任而不是綁架，但要小心有時候太過放任，會讓對方誤以為你不在乎。
- B. 蘭姆酒：佔有欲 50%（並肩冒險型）。你渴望和對方是最好的玩伴與靈魂伴侶。你不會限制對方的自由，但前提是「我們必須共享生活中的重要快樂」。
- C. 琴酒：佔有欲 75%（精神潔癖型）。琴酒草本風味強烈，代表你在情感上有獨特的主體性。你不會明著管束對方，但你在乎精神上的絕對忠誠與專屬感，一旦界線被踩到就很難回頭。
- D. 威士忌：佔有欲 90%（深沉守護型）。你一旦投入感情就會無比深沉、強烈。你希望能徹底融入對方的生活與未來，保護欲極強，有時候不小心會給人帶來一點點厚重的甜蜜負擔。
Q3｜面對人際衝突或誤解時，你的「情緒處理模式」
調酒師的動作，代表你在關係出現危機或需要溝通時的直覺手段：
- A. 搖晃雪克杯：正面對決型。你不喜歡冷戰或拖延，傾向把問題講清楚、說明白。雖然有時候當下情緒比較激烈，但事情過後你通常不記仇。
- B. 輕柔攪拌：理智冷靜型。遇到衝突時，你會先抽離情緒，用最客觀、最溫柔的方式去分析問題、梳理對方的想法，是關係中的拆彈專家。
- C. 製造煙霧：轉移焦點/冷處理型。當氣氛太緊繃，你傾向先退一步、離開現場，或是用幽默、換話題的方式緩和氣氛，等彼此冷靜點再說。
- D. 切柑橘皮：細節修補型。你非常在乎對方的面子與感受。溝通時你會從很小的細節切入（例如準備對方愛吃的），用潤物細無聲的方式化解尷尬。
Q4｜你當下靈魂最渴望的「情感共鳴」
走進門的那個人，反映了你目前內心深處最缺乏、最渴望被滿足的情感連結：
- A. 多年老友：你渴望「被理解與懷舊」。近期可能感到有些孤單或疲憊，你渴望回到那個不需要任何防備、講話不用字斟句酌的純真關係裡。
- B. 陌生人：你渴望「激情與生活新鮮感」。成不變的日常讓你有些沉悶，你的靈魂正在吶喊，渴望遇到新的火花、新的挑戰或一段充滿未知的社交圈。
- C. 伴侶：你渴望「穩定與親密確認」。你希望目前最重要的那段親密關係（或未來的感情）能帶給你更實質的承諾，或是渴望與另一半有更深層的信任。
- D. 自己：你渴望「自我和解與獨處」。你最近把太多重心放在照顧別人的需求、或是迎合世界的標準了。你的潛意識在提醒你：該轉頭好好愛自己、傾聽自己的聲音了。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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測驗以四個直覺選項，分別對應你在關係中的核心吸引力、隱性佔有欲與安全感、面對衝突時的情緒處理模式，以及當下最渴望的情感共鳴。
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Q2 主要反映你在親密關係中的佔有欲與安全感。伏特加最包容，蘭姆酒重視共享快樂，琴酒追求精神專屬，威士忌則呈現深沉守護與強烈投入。
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Q4 代表你當下靈魂最渴望的情感共鳴。老友象徵被理解，陌生人代表新鮮與激情，伴侶象徵穩定確認，而自己則表示你需要自我和解與獨處。
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