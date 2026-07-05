2026-07-05 18:45 女子漾／編輯王廷羽
《氣體人第一號》衝Netflix前十！小栗旬、蒼井優追查最詭異殺人犯，8大看點一次看
Netflix日劇又殺出一匹黑馬！《氣體人第一號》已於7月2日全球上線，開播後衝上Netflix排行榜前十，靠著「氣化殺人犯公開預告犯案」的驚悚設定引發討論。這部作品改編自日本東寶1960年經典特攝電影，由《地獄公使》延尚昊擔任編劇與監製，《噬亡村》片山慎三執導，集結小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、竹野內豐同台飆戲。這篇一次整理《氣體人第一號》劇情亮點與必看原因，一起看看這部劇的魅力吧～
文章目錄
《氣體人第一號》劇情看點1. 氣化殺人犯公開預告犯案
《氣體人第一號》劇情看點1. 氣化殺人犯公開預告犯案
《氣體人第一號》一開場就用離奇命案抓住觀眾目光，一名男子在電視直播中突然遭神秘煙霧包圍，接著身體膨脹、升空，最後在鏡頭前爆炸身亡，震驚全國。
兇手正是擁有特殊能力的「氣體人」，他能將身體化為氣體，穿越牆壁與密閉空間，也能在眾目睽睽下消失。可怕的是，他犯案後主動公開影片，承認自己就是兇手，還預告下一步行動，讓整起案件從殺人案變成全民圍觀的恐怖事件。
《氣體人第一號》劇情看點2. 小栗旬飾演停職刑警，重返第一線追兇
《氣體人第一號》劇情看點2. 小栗旬飾演停職刑警，重返第一線追兇
小栗旬飾演刑警岡本賢治，原本處於停職狀態，卻因直播殺人案太過重大，被重新叫回第一線辦案。角色一登場就帶有懸念：他為什麼停職？過去發生過什麼事？警方又為何仍需要他？
岡本面對的犯人超出一般辦案邏輯，氣體人可以穿越障礙、進入密閉空間，也能避開警方封鎖線，讓傳統搜查方式幾乎失效。小栗旬這次詮釋的不是單純熱血刑警，而是一個背負過去、被迫再次面對重大案件的調查者。
《氣體人第一號》劇情看點3. 蒼井優化身記者，捲入直播殺人案
《氣體人第一號》劇情看點3. 蒼井優化身記者，捲入直播殺人案
蒼井優飾演記者甲野京子，她是直播殺人案的重要目擊者，也和岡本賢治有一段過去，劇中兩人一個代表警方，一個代表媒體，從不同角度接近氣體人的真相。
這條線讓《氣體人第一號》多了媒體視角，當殺人犯刻意利用新聞、直播與大眾關注來製造恐慌，記者該如何報導？報導真相的同時，會不會也被兇手利用？蒼井優的角色不只負責推進調查，也讓故事帶出媒體倫理與社會焦慮。
《氣體人第一號》劇情看點4. 廣瀨鈴、林遣都飾演直播主兄妹
《氣體人第一號》劇情看點4. 廣瀨鈴、林遣都飾演直播主兄妹
廣瀨鈴與林遣都在劇中飾演直播主兄妹，兩人也被捲入氣體人事件，這組角色讓故事更貼近社群時代，因為案件不只發生在警方與新聞台之間，也會透過網路、直播與群眾討論快速擴散。廣瀨鈴飾演的角色在預告中喊出「我會揭開罪行，並公開一切」，顯示她不是旁觀者，而是可能掌握關鍵線索的人，當人人都能直播、人人都想搶先公開真相，案件也變得更加難以控制。
《氣體人第一號》劇情看點5. 新人內田雅樂飾演神秘氣體人
《氣體人第一號》劇情看點5. 新人內田雅樂飾演神秘氣體人
《氣體人第一號》最關鍵的角色「氣體人」由內田雅樂 UTA 飾演，這也是他的演員出道作，氣體人帶著明確目的犯案，還主動挑釁警方與社會秩序。他不只殺人，也設計觀看方式，讓全日本都成為他的觀眾。
這個角色的恐怖感來自無形，他可以是煙霧，可以穿過牆壁，也可以出現在你以為安全的地方，看不見、抓不到的未知設定，才讓他的存在格外壓迫。
《氣體人第一號》劇情看點6. 延尚昊×片山慎三，日韓主創聯手重啟經典
《氣體人第一號》劇情看點6. 延尚昊×片山慎三，日韓主創聯手重啟經典
《氣體人第一號》的幕後組合很有話題，延尚昊曾打造《屍速列車》、《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》等作品，擅長把怪物、災難與人性恐慌結合；片山慎三則以《噬亡村》、《海角上的兄妹》受到矚目，擅長描繪人性陰暗面與心理壓力。
這次兩人聯手重啟1960年經典特攝電影，將「人類變形」的科幻概念放進當代社會，氣體人既是殺人犯，也像是一面鏡子，照出媒體操弄、權力失衡與群眾恐懼。
《氣體人第一號》劇情看點7. 復仇、人體實驗與社會陰謀成關鍵
《氣體人第一號》劇情看點7. 復仇、人體實驗與社會陰謀成關鍵
從首集設定來看，氣體人的犯案並非隨機殺人，而是和名為「White Center」的計畫有關，隨著劇情推進，觀眾會逐漸看見他為何復仇，以及這項計畫背後究竟發生過什麼事。這也讓故事不只停留在超能力殺人案，誰把他變成氣體人？他為什麼選中這些目標？警方、媒體、企業與權力人物之間是否有人隱瞞真相？這些疑問推動劇情一路往下走，也讓追兇過程多了陰謀感。
《氣體人第一號》劇情看點8. 電影級規格的日劇
《氣體人第一號》劇情看點8. 電影級規格的日劇
《氣體人第一號》主打高規格製作，從直播爆炸案、街頭追逐，到大規模實景拍攝與VFX場面，都能看出Netflix與東寶對這部作品的企圖心，劇中不只有密室恐懼，也有大場面動作戲，讓科幻、犯罪與驚悚元素結合得更有畫面感。對喜歡日劇、又想看類型感強烈作品的觀眾來說，這部節奏明確、設定獵奇，視覺規格也比一般懸疑劇更有衝擊力。
精華 FAQ
-
因為它以直播中爆炸身亡的離奇案件開場，兇手還主動公開犯案並預告下一步，將殺人事件變成全民圍觀的恐怖秀，驚悚感與話題性都非常強烈。
-
小栗旬飾演停職後被召回的刑警岡本賢治，蒼井優則是捲入案件的記者甲野京子。兩人分別從警方與媒體角度接近真相，也帶出過往關係與倫理衝突。
-
作品由延尚昊與片山慎三聯手打造，延伸自東寶經典特攝概念，並加入人體實驗、復仇與社會陰謀。加上大場面VFX與電影級規格，讓類型感更強。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower