為什麼有人能重新發光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王心凌等台灣女藝人並非真正過氣，而是被市場重新估值後再度受關注。

王心凌等台灣女藝人並非真正過氣，而是被市場重新估值後再度受關注。 重點二： 經典歌曲與偶像劇承載跨世代共同記憶，因而能在新舞台引發情感共鳴。

經典歌曲與偶像劇承載跨世代共同記憶，因而能在新舞台引發情感共鳴。 重點三：作者以不動產市場為喻，強調價值會隨環境與需求改變而重新被看見。

6/21 那天下午，我從台中的聚會場所離開，傍晚搭上回新竹的火車。

車程中沒什麼事可做，我又習慣性地打開 YouTube 遊蕩，很快就刷到一支影片。

「台灣女藝人過氣為何能在陸綜翻紅？」

《617行銷筆記》這個 YouTube 頻道創立至今已有六年多，訂閱人數也接近八萬，說起來應該算是小有名氣的創作者。

老實說，我之前並沒有看過這個頻道，不過，這個標題倒是立刻吸引了我。

我平常有個習慣，只要遇到值得研究的內容，就會先存進 NotebookLM，等有空時再慢慢拆解、整理自己的想法。

這支影片，也不例外。

▋她們真的「過氣」了嗎？

有沒有發現，近幾年有不少曾經紅遍台灣的女藝人，又陸續出現在大陸綜藝節目的舞台上？

王心凌是最具代表性的例子，曾沛慈、蕭薔等人也都曾因參與節目再次引發討論。

很多人把這種現象稱為「翻紅」，但我越看越覺得，真正值得討論的並不是這兩個字，而是市場如何重新看見一項早已存在的價值。

她們累積多年的作品、知名度與影響力不是憑空出現的，也沒有因為暫時淡出螢光幕而消失。

真正改變的，是市場重新開始替她們估值。

▋一首二十年前的歌，為什麼還能掀起熱潮？

2022 年，王心凌參加《乘風破浪》，再次唱起〈愛你〉。節目播出後，「王心凌男孩」很快成了社群上的熱門話題。

許多七、八年級生重新播放她的歌曲、翻出當年的偶像劇，甚至笑說自己多年沒有追星，卻又默默開始投票、追節目。

如果把時間拉回十年前，大概沒多少人會相信，一首二十年前的歌曲，竟然還能讓一整個世代重新投入熱情。真正引發共鳴的，從來就不是旋律，而是被旋律召喚出來的、我們自己的青春。

在社群時代，流量是短暫的暴雨。

共同記憶，卻是能跨越二十年乾涸的深水井。

▋一位藝人，也是一項累積多年的文化資產





九○年代到二○一○年前後，台灣流行音樂與偶像劇大量進入大陸市場。

《流星花園》、《惡作劇之吻》、《微笑Pasta》等作品，陪伴許多人度過學生時代，也成為一整個世代共同的文化記憶。

所以，當熟悉的藝人再次站上舞台，觀眾想起的不只是某一首歌、某一部戲，而是那段每天放學追劇、買專輯、和同學討論劇情的青春。

很多人把藝人視為娛樂產業的一部分，我反而更願意把她們看成一項長期累積的文化資產。

作品、形象、信任、記憶，一點一滴地累積起來，最後形成品牌價值，也形成了市場願意再次買單的理由。

▋人口規模，放大了情感的商業價值

影片裡提到一個值得思考的觀點。

大陸擁有龐大的市場基數，即使只有少部分觀眾仍然記得某位藝人，累積起來依然可能形成相當驚人的觀看流量。

對節目製作單位而言，這些藝人並不需要重新建立知名度。

她們早已完成第一階段的品牌累積，節目只需要提供一個新的舞台，觀眾便會用自己的情感，把剩下的故事接續完成。

這也是近年許多經典藝人持續出現在陸綜的重要原因之一。

▋市場重新估值，並不只發生在娛樂圈

看到這裡，我忽然想到自己平常最熟悉的另一個領域——不動產。

做不動產久了，我越來越相信，市場每天都在重新估值。

同一間房子，因為一條新道路、一座科學園區、一個生活圈的成熟，價格可能完全不同；同一位藝人，因為換了一個市場、換了一個舞台，也可能重新受到關注。

房子沒有改變，藝人沒有改變，真正改變的，是市場重新看待它們的方式。

做房仲的人，很容易發現市場有自己的記憶。

一個社區多年累積的口碑、一所明星學校形成的學區效應、一條成熟商圈建立的人流，都會慢慢反映在價格裡；藝人的作品也是如此，多年累積的情感與信任，不會因為幾年沒有曝光就消失，只是在等待新的舞台重新被看見。

這也是我一直覺得，「翻紅」這個詞有點可惜的原因。

因為它把焦點放在藝人身上，但真正發生變化的，是市場重新認識她、重新衡量她，也重新給出了新的價值。

▋真正值錢的，往往是共同記憶

王心凌現象真正值得討論的，從來不只是某位藝人重新受到歡迎。

它讓我們看見，一部作品的生命力，可以跨越二十年；一段文化的影響力，可以跨越地域，一份情感的累積，也可以跨越世代。

我們總以為市場永遠追逐最新的產品、最新的人物、最新的話題。

可是市場真正願意長期買單的，往往是那些早已在人們心裡留下位置的記憶。

有些資產需要時間累積，有些價值需要市場重新發現。

做不動產越久我越相信，市場每天都在替人、替品牌、替土地重新估值。

真正決定價值的，未必是它存在了多久，而是當市場再次看見它時，是否仍然願意為它停下腳步。

如果一棟老房子可以因為新商圈而身價翻倍；如果一位淡出的藝人可以因為新舞台而重新估值。

那麼，此時此刻正在職場或生活中感到瓶頸、甚至懷疑自己「正在過氣」的你呢？

真正決定你價值的，未必是你現在站在哪裡，而是當對的市場出現時，你是否已經準備好，讓世界重新為你停下腳步。





——萬家鄉