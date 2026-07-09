人類站起來後付出了什麼代價

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以幽默方式解釋人類肛門驚人的擴張能力。

文章以幽默方式解釋人類肛門驚人的擴張能力。 重點二： 十七世紀灌腸風潮與路易十四，促成相關醫學認識。

十七世紀灌腸風潮與路易十四，促成相關醫學認識。 重點三：直立行走帶來效率，也留下痔瘡與清潔困難代價。





搭火車南下時，我原本打算把線上課程看完，偏偏網頁一直卡住。

試了好幾次都失敗，我乾脆打開 YouTube。

然後，《奇趣實驗室》的一支科普影片，把我整個人拉住了。

「人類的肛門，遠沒有你想的那麼簡單？」

我的眼睛瞬間瞪大了。

這是在說什麼東西呀？

影片時長將近三分鐘，我沉默著把影片看完，然後決定一定要為它寫一篇文章。





▋一個足以毀掉晚餐氣氛的數學題





有些知識，看完以後會讓人懷疑自己到底為什麼要知道。

例如：理論上來說，你的肛門至少能同時塞進兩隻浣熊。

我知道，大部分人看到這句話的第一反應，應該都是：「等等，我剛剛到底看了什麼？」

偏偏這件事居然還有數學依據。

資料顯示，一名身高約一百八十公分的成年人，在不造成撕裂的前提下，肛門最大擴張直徑可達二十公分，而成年浣熊則擁有相當驚人的縮骨能力，能夠穿過直徑大約十公分左右的洞口。

於是有人開始認真計算：二十除以十等於二。

理論成立。

結論就是，人類具備成為「兩隻浣熊容器」的生理潛能。

看到這裡，我忽然覺得，有些知識就像打開的潘朵拉盒子。一旦知道了，大腦就很難再假裝自己不知道。

▋人類到底怎麼發現這件事的？

看到這裡你可能會問：到底是哪位仁兄這麼瘋狂，會去測量這部分的「最大擴張直徑」？

放心，醫學界的這項數據，當年真的不是為了浣熊測量的。這得感謝十七世紀那群對「腸道健康」充滿奇妙執著的歐洲貴族。如果穿越回當年的貴族社交圈，你大概會懷疑自己走進了某種大型養生運動現場。

當時許多人深信灌腸能夠清除體內穢物、維持健康、延長壽命，狂熱程度絲毫不輸今天的人們追逐各種流行保健法。有些貴族一天灌三次，有人甚至一天灌四次。

而這項運動最大的代言人，就是法國國王路易十四（Louis XIV）。

據說他一生接受超過兩千次灌腸，不但熱衷參與，還喜歡研究各種配方。如果那個年代有社群媒體，他大概能靠灌腸養生內容累積大批追隨者。

雖然這種習慣聽起來相當荒謬，卻也讓醫學界逐漸認識到人體肛門驚人的延展能力。

▋人體其實有兩道門

很多人以為肛門就是一個出口。

實際上，它更像一套雙重門禁系統。

第一道叫做內括約肌。

它屬於平滑肌，二十四小時全年無休工作，而且不接受你的主觀意志指揮。不管你願不願意，它都默默守在那裡。

第二道則是外括約肌。

這部分屬於骨骼肌，能夠接受大腦控制。當你在捷運上、會議中、長途車程裡突然感受到某種熟悉壓力時，真正努力工作的通常就是它。

這兩套系統一起合作，構成了人體最後一道防線。

在極端的狀態下，它們展現出的容量甚至會讓人懷疑人生。當人在全身麻醉、括約肌完全放鬆時，肛門能夠擴張到容納一個拳頭的程度。

人體有時候真的比科幻小說還誇張。

▋站起來的那一天，帳單也跟著來了

演化給予這種能力，原本是為了讓人類能夠順利排出體積較大的糞便。

問題在於，人類後來做了一個改變命運的決定。

我們站起來了。

研究發現，人類雙足步行所消耗的能量，大約只有黑猩猩四足行走的四分之一左右。這筆交易看起來相當划算，我們獲得更好的視野、更遠的活動範圍，也讓雙手得到解放。

於是工具出現了。

城市出現了。

文明也出現了。

但天下沒有白吃的午餐。

省下來的能量，終究要用別的方式付款。

其中的一張帳單，名字叫做痔瘡。

對四足動物而言，肛門附近的血液回流基本上是水平移動；對直立行走的人類來說，血液卻必須一路向上回流到心臟。

重力從助手變成敵人，血液容易滯留，血管容易擴張，久而久之便形成大家都認識卻不太想討論的痔瘡。

看到這裡，我忽然覺得演化和買房好像有點像。

做不動產久了之後，我越來越相信一件事：這個世界上很少有完全沒有代價的選擇。

離公司近的房子，價格通常比較高；空間大的房子，通勤時間往往比較長；管理完善的社區，管理費也比較高。

人類的演化似乎也是如此。

我們獲得了更有效率的移動方式，也接下了直立行走帶來的副作用。

每一項優勢的背後，都跟著一張帳單。

差別只在於，那張帳單什麼時候寄到，以及我們願不願意付款。

想到這裡，我忽然對貓狗產生了一絲絲羨慕。

非常有限的一絲絲，真的。

至少牠們不用為了站著省能量，支付這筆演化稅。

▋屁股長得太成功，也是一種麻煩

事情還沒結束。

直立行走除了送給人類痔瘡，還附贈另一份禮物：臀大肌。

為了維持平衡，人類逐漸演化出強壯的臀部肌群。這讓我們能跑、能跳、能長時間行走，也讓我們成為地球上最擅長遠距離移動的生物之一。

但它同時把肛門藏進了一條狹窄而潮濕的臀縫裡。

貓狗排便時，肛門幾乎完全暴露在外，糞便離開身體後，很容易脫離接觸。

河馬的做法則更加豪邁。

牠們排便時會高速甩動尾巴，把糞便均勻灑向四周。對河馬來說，那是一種領域標記；對站在旁邊的人類來說，可能是一場突如其來的災難。

同樣都是排便，有些物種靠尾巴解決問題；有些物種靠衛生紙解決問題。

文明的代價，有時候真的很難預料。人類發達的臀部肌群讓排便區域成了細菌容易聚集的地方，也讓擦屁股這件事成為文明生活的重要技能。

很多動物不用學，人類得學，而且最好學得認真一點。

▋每一個奇怪設計，背後都有它存在的理由

我覺得生物演化很像某種大型妥協現場。

你得到一項優勢，往往也會附帶幾個副作用。

人類獲得了直立行走的能力，換來脊椎問題、膝蓋問題、痔瘡問題；獲得了強壯臀部，換來清潔困難；獲得了驚人的擴張能力，也換來醫生們見識人類創造力的機會。

因為臨床紀錄裡，醫師從人體內取出的東西遠比大部分人想像得豐富。燈泡、遙控器、蠟燭、手機……名單長得像某種令人費解的購物清單。

看到這裡，我忽然覺得：演化其實已經很努力了。

它給了我們能夠生存的身體，能夠奔跑的雙腿，能夠適應環境的能力。至於後來人類如何使用這些功能，顯然已經超出了它原本的規劃範圍。

人體很像一棟歷經無數次增建改建的老房子。

做不動產久了以後，我對這種事情特別有感。

很多老屋裡那些今天看起來有些奇怪的格局，背後其實都有當年的生活條件與時代背景。有些設計如今已經不合使用習慣，但在那個年代，卻曾經解決過非常重要的問題。

人類的身體也是如此。

每一個看似奇怪的設計，背後都有它曾經存在的理由。

有些是為了生存，有些是為了節能，有些則是遠古祖先留下來的歷史包袱。

當你把時間拉長到幾百萬年的尺度去看，就會發現：那些今天讓人哭笑不得的設計，當年都曾經幫助某個祖先活下來。

演化從不追求完美，它只是在無數次的妥協與代價中，想辦法讓生命繼續前進。

這就像買房子一樣，世界上沒有完美的物件。

看懂了代價，拍拍屁股（如果擦乾淨了的話），我們還是得繼續一邊付款，一邊笑著往前走。

畢竟每一項優勢的背後，都跟著一張帳單。





——萬家鄉