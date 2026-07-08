你的大腦正在被格式化嗎

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章指出中國流行文化、短劇與演算法，可能成為影響台灣認知的入口。

文章指出中國流行文化、短劇與演算法，可能成為影響台灣認知的入口。 重點二： 作者以張凌赫、留言帳號與短劇內容為例，提醒文化包裝可切換受眾。

作者以張凌赫、留言帳號與短劇內容為例，提醒文化包裝可切換受眾。 重點三：文中強調面對資訊與娛樂要保持思辨，避免大腦被日常內容格式化。

最近在 YouTube 聽到一集 Podcast 時，其中幾位來賓討論到中國流行文化、短劇與認知作戰的關係。

原本以為只是聊天內容，沒想到越聽越覺得值得思考。後來又查了一些資料，發現有些現象彼此之間竟然串得起來，也讓我決定把它整理成這篇文章。

做不動產這幾年，我養成了一個職業習慣。

看見一份資料，很少急著下結論，而是會多找幾個來源交叉比對。

看看哪些是事實、哪些是推論、哪些只是立場不同。

後來我發現：這個習慣不只適用於買房，每天滑過眼前的新聞、短影音和社群貼文，同樣需要。

▋當流量男神，成了文化入口

當紅流量男神張凌赫在海峽論壇上一開口，那句帶著些許生澀卻誠意十足的台語「打給厚」，瞬間讓不少台灣粉絲心跳加速。

接著，他溫和地表示：希望台灣人能「深入基層才能讀懂祖國」。

看到這裡，我忽然想到另一件耐人尋味的事。

就在不久前，中國《解放軍報》才公開批評張凌赫是「粉底液將軍」，認為這類流量明星代表畸形審美、影響青年形象。

短時間內，同一位藝人，在不同場合卻擁有截然不同的人設。

對內，他是需要被整頓的「粉底液將軍」；對外，他又成了展現文化軟實力、吸引台灣年輕族群的流量男神。

真正值得觀察的，是同一套宣傳系統如何依照不同受眾，自由切換最適合的包裝。

▋真正值得在意的，不只是明星

另一個讓我印象深刻的，是部分台灣政治人物的反應。

金門戰神陳玉珍開心曬出與張凌赫的合照，還笑著表示：「我也統戰了張凌赫。」

甚至希望取得經紀人的聯絡方式，未來有機會再邀請對方。

看到這段新聞，我第一個反應不是生氣，而是愣了一下。

文化影響力本來就是國際競爭的一部分。

如果把這種操作完全當成交朋友，防衛意識自然也可能跟著降低，真正的影響，往往就在大家最沒有戒心的時候慢慢發生。

▋留言區裡，藏著另一場心理戰

後來，我又注意到社群平台上的留言。

不少相關貼文底下，都開始大量出現幾乎一模一樣的文字：「為了帥哥，我可以接受統一。」

乍看之下彷彿是真實民意，仔細點進那些帳號，卻發現不少都是沒有頭貼、沒有貼文、沒有互動紀錄的「三無帳號」。

這類留言最大的效果，不一定在於說服誰，而是營造一種「大家都這樣想」的氛圍。

當人們反覆看到相同內容，很容易高估某種意見的普遍程度。

如果把它放進《葬送的芙莉蓮》的世界觀，大概就像魔族學會了人類的語言。

牠們模仿語氣、模仿習慣、模仿情感，目的並不是為了交流，而是為了在獵物卸下防備的那一刻，徹底吞噬你。

幸好，多數台灣粉絲的「防禦魔法」依舊在線，回應得十分清楚：「追星可以，統一免談。」

▋真正厲害的，是每天陪著你的演算法

如果明星屬於精準狙擊，那麼近年大量湧入台灣的中國短劇，更像是長時間、不間斷的全面轟炸。

「庶女翻身」、「手撕逆子」、「霸總回歸」、「真假千金」……

每集只有短短幾分鐘，衝突接著衝突、反轉接著反轉，幾乎沒有喘息的空間。

我一直想到《鋼之鍊金術師（Fullmetal Alchemist）》裡最重要的一條法則──等價交換。

任何形式的得到，都需要付出相對的代價。

短劇給你的是快速刺激、多巴胺分泌，以及不用思考就能獲得的情緒滿足；交換出去的卻可能是耐心、判斷力，以及長時間理解一件事情的能力。

更值得留意的是：部分內容還透過 AI 做在地化處理，調整口音、修正用詞、降低違和感，讓觀眾更容易產生熟悉感，也逐漸縮短心理上的距離。

想到這裡，我忽然就明白了，為什麼我的小兒子那麼排斥看中國的東西。

▋改變的，不只是娛樂習慣

Podcast 裡有一個觀點讓我印象很深。

他們認為：許多熱門短劇共同呈現的是一種「法治虛無主義」。

在那些故事裡，主角翻身靠的不是法律、不是制度、也不是公平競爭，而是抱對大腿、獲得特權，或掌握絕對權力。

我後來想了想，確實不少熱門短劇、小說都能看到類似的敘事模式。

現實世界裡，中國權貴長期存在的特供制度，例如專屬農場、專屬食材、專屬醫療，也經常成為外界討論的焦點。

當觀眾長時間沉浸在這類故事裡，很容易開始相信，真正能改變命運的，永遠是權力，而非制度。

娛樂可以改變情緒，故事可以改變想像，價值觀也可能在不知不覺間慢慢轉向。

▋格式化，已經悄悄走進日常生活

真正讓我提高警覺的，是生活裡那些幾乎察覺不到的改變。

近年有消防人員分享案例。

火災發生時，有孩子第一時間高喊：「快打120！」

有人急著找「公安」；還有不少長輩在緊急狀況下，下意識認定120才是救命電話。

語言的變化也同樣明顯。

「內卷」、「破防」、「天花板」、「居委會」等詞彙開始大量進入台灣人的日常對話；有些國中、小學生甚至模仿短劇台詞，動不動就說：「信不信我抽你？」、「讓你全家破產。」

有人覺得只是流行用語，但語言從來不只是語言。

它會改變我們描述世界的方法，也會慢慢影響我們理解世界的方法。

做不動產久了，我越來越相信一件事。

越是重要的事情，越不能只聽一個人怎麼說。

看房如此，看新聞如此，看短影音也是如此。

真正需要判斷的，從來不只有價格，也包括資訊。

這種對資訊與文化的警覺，不僅存在於個人，有些國家甚至將其視為國安等級的課題。

例如：新加坡。

▋新加坡，看見了不同的警覺

相較之下，新加坡對文化影響力的敏感度，讓我留下深刻印象。

中國方言電影《給阿媽的情書》上映時，很多人看到的是鄉愁與親情，新加坡部分學者卻注意到，「落葉歸根」背後仍然帶有祖籍國認同的文化意涵。

對新加坡而言，華人可以保留文化，但更重要的是「落地生根」，建立對居住國家的認同，而不是持續受到祖籍國文化牽引。

後來，中國統戰部公開要求相關單位組織觀影、厚植家國情懷之後，這部電影在不同國家的閱讀方式，也多了一層新的討論。

▋真正需要保護的，是思考能力





我沒有反對追劇，也沒有反對追星。

娛樂本來就是生活的一部分。

每看完一部影片、每追完一部短劇、每滑過一則感動人心的內容，我們都可以多問自己幾個問題：

它希望我相信什麼？

它希望我忽略什麼？

它希望我成為什麼樣的人？

房子買錯，可能付出的是幾百萬；資訊看錯，有時候改變的，卻是一個人理解世界的方法。

演算法每天都在學習你的喜好，短影音每天都在爭奪你的注意力，流行文化每天都在塑造你的想像。

真正不能交出去的，是判斷；真正不能放棄的，是思考；真正不能被格式化的，是我們理解世界的能力。

追劇可以站著看，思考也要站著完成；當一個人願意持續思考，他的大腦，就不容易成為任何人想要格式化的對象。

——萬家鄉