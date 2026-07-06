2026-07-06 21:00 萬家鄉
古人眼中的道路為什麼會影響人生？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：古人依道路寬度與交會數分級，反映秩序、權力與社會地位。
- 重點二：康莊大道並非抽象成語，而是古代真實存在的高規格交通術語。
- 重點三：作者以房市觀察比喻，指出道路至今仍深刻影響城市與人生選擇。
端午節是一年中必須祭祖的三大節日之一，通常也是闔家團聚的重要假期。
忙碌了一個早上、完成祭祀之後，下午就比較清閒了。
所以，我拿起手機，又打開了 YouTube 上去遊蕩。
演算法推送了一支八、九天前的短影片給我。
發布者是 YouTube 頻道的 KnowChinaWell 。
我點進去看了一眼，是個位於美國、用中英雙語介紹中國文化的頻道。
影片只有 1 分 15 秒。
看完之後，我幾乎沒有猶豫，就把連結存了下來。
因為就在那短短的一分鐘裡，有個想法忽然從腦海裡冒了出來。
我決定把它寫成一篇文章。
▋你踩在腳底下每天走過的，到底是什麼？
有時候我會覺得，現代人的詞彙正在悄悄變少。
例如今天早上出門。
從家裡走到巷口，再走到大馬路，開車上快速道路，最後進入高速公路。
如果有人問你剛剛走過的是什麼，大概九成的人都會回答：「路啊。」
問題是，在古人的世界裡，這個答案根本不成立。
因為路有很多種，而且差別大到足以反映一個國家的物流能力、社會秩序與身分地位。
當我第一次看到古代道路名稱的分類時，腦中只有一個念頭：原來我們每天掛在嘴邊的「道路」，竟然是一種超級偷懶的說法。
▋古人光靠路寬，就能分出等級
先從最窄的開始。
只能容納一個人通行的小路，叫做「蹊」；再寬一點，牛馬能夠通過的，叫做「徑」。
看到這裡，我原本以為這套命名只是描述尺寸大小。
結果往下看才發現，古人對道路的理解遠比我想像得細緻。
更有意思的是，古人還把這種開創新路的行為留進了成語裡。
它不是原本就存在的道路，而是有人離開既有路線，在荒地中踩出來的新方向。
看到這裡時，我忍不住笑了一下，因為「另闢蹊徑」四個字忽然變得很有畫面。
有人離開大家都在走的方向，願意承擔風險，也願意接受未知，只為了替自己開出一條新的路。
▋馬車出現後，道路開始與權力綁在一起
接下來的分類更加有趣。
如果寬度只能讓一輛馬車通行，叫做「途」；能讓兩輛馬車並行，才有資格稱為「道」。
看到這裡時，我忽然理解了古人為什麼會把「道」賦予那麼高的地位。
因為它代表大家都能順利通行的方向，代表共同遵守的規則，也代表被普遍認可的秩序。
再往上呢？
如果寬度足以容納三輛馬車同時並行，這條路才能被稱為「路」。
沒錯。
我們今天習以為常的那個字，在古代反而是最高規格。
那通常是官方建設的重要交通命脈，有些朝代甚至會對使用者身分有所限制。
換句話說，如果你穿越回古代，腳下踩的是哪一種路，很可能代表你的社會位置。
看到這裡時，我忽然覺得，古人的思維其實離我們沒有那麼遠。
做房仲這幾年，我發現很多人買房時最先看的也是路。
六米路、八米路、十二米路、二十米路。
同樣都是房子，面臨道路不同，價格可能差上好幾百萬。
因為道路會影響出入便利、車流動線、商業機會與未來發展空間。
古人用道路寬度區分不同層級，而今天的我們，依然透過道路寬度判斷一個地方的價值。
幾千年的時間過去了，人們衡量空間的方法變了許多，對道路的重視卻從未消失。
▋岔路的名字裡，藏著古人的警告
我一直覺得古人很有意思。
他們不只替道路命名，連道路可能帶來的選擇與風險，也一起寫進了文字裡。
例如「岐」，它指的是主幹道旁邊分出去的小岔路。
看到這個字，你大概立刻就會想到一個成語：誤入歧途。
原來那個「歧」，最早真的和道路有關。
在古人的觀念裡，主路代表秩序，岔路代表偏離。當一個人走進越來越多的小分支，就容易失去方向。於是空間上的迷路，慢慢延伸成價值上的迷失。
一個字，同時承載了地理與文化兩層意思。
▋原來康莊大道是真實存在的交通術語
還有一個我以前完全不知道的冷知識，就是「康莊大道」。
我一直以為這只是形容前途光明的成語，結果查資料才發現，古人真的有這種道路分類。
《康熙字典》釋曰：「五達曰康」。又引《爾雅．釋宮》曰：「六達謂之莊」。
兩條道路交會形成十字路口，稱為「衢」。
如果有五條道路交會，稱為「康」；六條道路交會，則稱為「莊」。
看到這裡我愣了一下。
原來康莊大道並不是文人憑空想像出來的畫面，而是貨真價實的交通樞紐。
能夠匯集五條、六條道路的地方，代表大量的人流、物流與資訊流。
放到今天，大概已經接近大型轉運中心的概念。
難怪古人會把康莊大道拿來形容人生。
因為那裡意味著四通八達，意味著資源匯聚，也意味著更多選擇。
古人眼中的「康莊大道」，放到今天，其實就是最頂級的都市計畫。
在房市裡，這種邏輯從未變過。為什麼有些新興重劃區特別容易形成新的生活圈？因為它正好卡在多鐵共構的交會點、或者牽引了國道與特快道路的動線，又或者有產業園區即將進駐。
古人用「康莊」形容資源匯聚，今天的精明買家，則是用新台幣在買現代的交通樞紐。因為人會沿著路移動，資金會沿著路流動，產業也會沿著路聚集。
路在哪裡，錢就往哪裡流。一座城市的興衰，往往也跟著道路一起改變。
▋街與巷，阡與陌，都藏著生活的樣子
到了城鎮，道路名稱又換了一套邏輯。
兩側商店聚集、熱鬧繁華的叫做「街」；住宅之間較窄的小路則叫做「巷」。
於是我們今天仍然熟悉的街頭巷尾，就這樣一路流傳了幾千年。
到了農村，古人的細膩程度再次讓我佩服。
南北向的田間道路叫做「阡」，東西向的田間道路叫做「陌」。
換句話說，兩千年前的農夫站在田埂上，對腳下土地的理解，可能比今天很多依賴導航的人還要清楚。
所以《桃花源記》裡那句：「阡陌交通，雞犬相聞。」描繪的不只是田園風景，它同時也是一種秩序感。
道路有方向，土地有位置，聚落有規畫。
人們知道自己從哪裡來，也知道自己要往哪裡去。
▋當我們只剩下「道路」兩個字
看完整套命名系統後，我忽然有種很奇妙的感覺。
古人看待道路的方式，遠比我們想像得認真。
每一種寬度有名字，每一種功能有名字，每一次交會有名字，每一個方向也有名字。
因為對他們而言，道路承載物流、承載管理、承載秩序；也承載選擇、承載身分、承載生活。
但今天的我們，卻把這些差異全部濃縮成一句：「那是一條路。」
當然，語言簡化自有它的便利性。
然而，語言簡化了，可是生活並沒有簡化。
做房仲這幾年，我看過很多房子，也陪很多人找路。
有人找的是孩子上學的路，有人找的是每天通勤的路；有人找的是退休後散步的路，有人找的是重新開始人生的路。
很多人看房時會把注意力放在格局、裝潢與價格，但真正陪伴屋主十年、二十年的，往往是每天出門時腳下那條路。
裝潢可以翻新，家具可以更換，生活習慣也會改變，唯獨道路的位置不會搬家。
有些路帶來便利，有些路帶來寧靜；有些路吸引人潮，有些路留下風景。
古人把每一條路分得那麼細，或許是因為他們早就看透：人走過什麼樣的路，最後就會長成什麼樣的人。
有些路決定你能走多遠，有些路決定你會遇見誰，有些路決定你看見什麼、相信什麼、成為什麼。
腳下的路看起來都差不多。
但走著走著，你會發現：人生最後會走向哪裡，往往早已藏在每天走過的那條路上。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為道路不只是通行工具，也代表物流能力、社會秩序與身分地位。古人透過寬度、用途與交會情況命名，讓空間差異直接反映治理能力與生活層級。
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康莊大道不是抽象比喻，而是真實的交通術語。文中引述古籍說明，五條道路交會稱康，六條道路交會稱莊，屬於人流、物流與資訊匯聚的樞紐地帶。
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作者認為道路位置與寬度至今仍左右房價、通勤、商機與區域發展，買房其實是在選擇生活路徑。人走什麼樣的路，往往也會形塑未來遇見的人與成長方向。
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