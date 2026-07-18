2026-07-18 23:53 女子漾／編輯桑泥
安海瑟薇宣布懷第三胎！孕期宣傳電影造型連發，示範氣球褲也能穿出高級感
安海瑟薇日前透過社群媒體宣布懷上第三胎，這位 43 歲的奧斯卡影后再次迎來人生新篇章，也讓粉絲紛紛獻上祝福。令人驚喜的是，她並未因孕期放慢工作步調，而是持續投入新電影的宣傳行程，接連以多套兼具時髦與舒適感的造型亮相，再次證明孕婦穿搭也能成為時尚範本。
大膽挑戰「氣球褲」，穿出俐落時髦感
安海瑟薇近日出席活動時，她的造型師替她選了一件來自紐約品牌 Ashlyn 2026 春夏系列的磚紅色連身褲，設計特色是落腰版型、荷葉腰線、微微收腿的氣球褲輪廓，整體如連身裙般飄逸，同時也自然地修飾孕肚。金色項鍊、手環、腕錶加持，深紅色貓眼墨鏡收尾，整套造型可以說無懈可擊。
但有趣的插曲是：她穿反了！
Ashlyn 的設計本來是挖背款，深口弧線應該落在背部。安海瑟薇卻把開口放到了胸前，事後粉絲挖出秀場原圖對照，評論全線淪陷。「穿反了才是正確的。」「這才叫時尚。」她本人也幽默回應，整件事從造型新聞變成了當週最可愛的娛樂插曲。
亮色系穿搭，讓孕期更有精神
很多人認為孕期適合穿深色，但安海瑟薇反而選擇高彩度色彩作為主角，她近期亮相的孕期造型大量運用鮮紅色，不僅讓整體氣色更明亮，也展現自信而愉悅的形象。
如果擔心亮色難駕馭，可以先從一件亮色上衣，搭配米白色或黑色長褲開始，既保有重點，也不會過於張揚。
孕婦裝不再只有寬鬆洋裝
近年許多明星的孕期造型逐漸跳脫傳統印象，從西裝外套、套裝到寬褲，都成為日常穿搭的一部分。安海瑟薇的示範也再次證明，孕婦穿搭不需要刻意「遮」，反而可以透過高腰剪裁、輪廓感褲裝或具有結構性的設計，展現不同於以往的時尚態度。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower