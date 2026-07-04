2026-07-04 22:03 女子漾／編輯周意軒
7月陸劇推薦！暑假夯片要追哪部？張凌赫、王楚然禁忌虐戀，宋威龍、虞書欣新劇必看
2026暑期檔陸劇正式開打！7月片單可說是「古裝、民國、現代、懸疑」一次塞滿，從張凌赫、王楚然主演的民國虐戀《這一秒過火》，到宋威龍、張婧儀的現代情感劇《野狗骨頭》，再到虞書欣轉型青春熱血劇《燦如繁星》，每一部都很有話題。暑假追劇不知道從哪部開始？這篇一次整理7月陸劇推薦，幫大家依照劇情亮點、主演卡司、播出平台快速挑片。
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2026年7月陸劇片單一次集結民國虐戀、現代情感、古裝權謀與懸疑諜戰，多組人氣主演帶來暑期追劇選擇。
7月陸劇推薦1.《這一秒過火》：張凌赫、王楚然上演民國禁忌虐戀
暑假第一部話題爆棚的陸劇，絕對少不了張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》。這部改編自言情小說《如果這一秒我沒遇見你》，故事背景設定在民國上海灘，主打愛恨糾纏、身分錯位與「叔嫂禁忌戀」元素，光是設定就很有追劇爆點。張凌赫飾演的慕容易，原本是軍閥世家的小少爺，卻因童年身世錯置而吃盡苦頭；王楚然飾演的任素曾在他最狼狽時伸出援手，兩人因此暗生情愫。沒想到命運狠狠開刀，三年後任素以另一個身分回到慕容家，還成了慕容易大哥的未婚妻。初戀變成「不能愛的人」，這種又虐又拉扯的劇情，根本是暑期檔最會讓人熬夜的類型。
7月陸劇推薦2.《野狗骨頭》：宋威龍、張婧儀破碎感拉滿
宋威龍、張婧儀主演的《野狗骨頭》改編自同名小說，走的是現代情感與現實題材路線。故事聚焦一對沒有血緣關係、卻因家庭重組被迫成為家人的男女，從年少時相依為命，到長大後在現實與傷痕裡重逢。宋威龍飾演的陳意帶著野性與狠勁，像是在街頭長大的「野狗」；張婧儀飾演的苗靜則冷靜、堅硬，像是一塊不輕易被咬碎的骨頭。這部不是單純甜寵劇，而是把原生家庭、成長創傷、犯罪線與雙向救贖揉在一起。如果喜歡破碎感CP、現實感愛情、虐中帶燃的劇情，《野狗骨頭》可以先放進追劇清單。
7月陸劇推薦3.《燦如繁星》：虞書欣甩開甜妹形象，挑戰熱血校園劇
虞書欣這次在《燦如繁星》挑戰不同以往的角色，不再只是甜甜可愛路線，而是飾演遭遇人生變故後回到老家的心理學博士林晚星。她意外成為一支校園足球隊的帶隊者，和陳靖可飾演的足球教練王法一起，把一群被貼上「問題少年」標籤的學生重新拉回球場與人生賽道。《燦如繁星》很適合暑假追，因為它不只是戀愛劇，也有青春群像、熱血競技、校園逆襲和雙向治癒。看少年們從低谷慢慢找回自信，再看虞書欣、陳靖可在陪伴彼此療傷的過程中靠近，整體氛圍會比較輕盈，但仍有情感後勁。
7月陸劇推薦4.《百花殺》：孟子義、何與先婚後愛，病弱太子其實超會藏
古裝劇控可以鎖定孟子義、何與主演的《百花殺》。這部改編自小說《我花開後百花殺》，結合古裝權謀、先婚後愛、雙強CP與製香文化。男主角表面是體弱多病、沒有威脅感的太子，實際上城府極深，暗中培養勢力；女主角則是從西北長大的郡主，不是嬌滴滴小白花，而是懂香道、有膽識、能上桌博弈的狠角色。這部的看點在於「表面婚姻，實則高手過招」。兩人因聖旨被綁在一起，從互相試探到聯手破局，既有古裝愛情的曖昧感，也有朝堂鬥爭的爽感。
7月陸劇推薦5.《深淵無間》：任嘉倫、秦俊傑開啟硬核懸疑局
如果暑假不想只看愛情劇，《深淵無間》會是7月比較不一樣的選擇。這部由任嘉倫、秦俊傑主演，題材走懸疑、犯罪、諜戰路線，主打黑白交鋒與真相追查。任嘉倫這次角色形象相當顛覆，從過去觀眾熟悉的古裝男神、深情男主，轉向更硬派的警察角色；秦俊傑飾演的角色則帶有神祕感，表面平靜，背後可能藏著更多秘密。喜歡節奏緊湊、案件推進、角色亦正亦邪的人，可以把這部排在愛情劇之後換口味。
7月陸劇推薦6.《江山為聘》：吳謹言、陳哲遠古裝掃黑，君臣戀很帶感
吳謹言、陳哲遠主演的《江山為聘》題材滿有新鮮感，不是傳統後宮宮鬥，而是把古裝權謀與「掃黑除惡」概念結合，從大女主視角切入朝堂局勢。吳謹言飾演的孟廷輝才華出眾，卻被朝臣視為手段狠辣的女官；陳哲遠飾演的年輕帝王英寡，看似坐擁江山，實則處處受到權臣牽制。兩人之間有救命恩情、君臣拉扯與朝堂合作線，既能看權謀，也能嗑宿命感CP。喜歡女主有腦、男主有壓迫感、劇情有大局的人，這部很值得等。
7月陸劇推薦7.《無可替代》：趙今麥挑戰職場黑蓮花
《無可替代》由趙今麥、魏大勳主演，走都市職場與商戰題材。比起一般「穿著西裝談戀愛」的職場劇，這部更聚焦高壓職場、戰略諮詢產業與商業博弈。趙今麥飾演的徐遲不是傻白甜，而是為了不被社會淘汰、一路往上爬的強韌女性；魏大勳飾演的葉信則是商場老狐狸型角色。兩人不是單純甜甜相愛，而是彼此試探、互相過招，帶有一點「職場版高手戀愛」的味道。想看女性成長、職場黑蓮花、成年人愛情的人，可以關注這部。
精華 FAQ
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最受矚目的民國虐戀是張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》。故事以民國上海灘為背景，加入身分錯位與叔嫂禁忌戀設定，情感張力強，走的是又虐又拉扯的路線。
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虞書欣在《燦如繁星》中不再只是甜妹形象，而是飾演心理學博士林晚星。她帶領校園足球隊和問題少年重回正軌，兼具青春熱血、群像成長與治癒氛圍。
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除了愛情劇，片單還包括懸疑諜戰《深淵無間》、古裝權謀《百花殺》與職場商戰《無可替代》。這些作品分別主打案件追查、雙強博弈與女性成長，題材相當完整。