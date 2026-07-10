AI重點 文章重點整理： 重點一： 中和動物之家轉型長照園區，老犬可享終身醫療照護。

中和動物之家轉型長照園區，老犬可享終身醫療照護。 重點二： 作者以此對照人類長照困境，提醒及早準備現金流。

作者以此對照人類長照困境，提醒及早準備現金流。 重點三：長照保單重點在理賠條件，不能只看有買沒買。





我一個客戶陳太太看到這則新聞，卻紅了眼睛。她說，她媽媽住院那三個月，每天想的不是媽媽會不會好，而是「這筆錢還能撐多久」。她說：「一隻狗都有人幫牠保證終身醫療，那我媽呢？我以後呢？」

▋你以為「終身免費」是動物才有的福利，但其實人更需要

大多數人以為長照是「老了以後才要想的事」，但真相是，台灣人一生中臥床、失能、需要人照顧的時間，平均超過7年。這7年裡，沒有市府會發給你一張「終身免費醫療照護卡」，能不能撐過去，靠的是你有沒有提早幫自己與家人準備一筆專屬的長照現金流。

陳太太的媽媽最後靠的是一份年輕時買的長照險理賠金，撐過那三個月的看護費與醫療差額。她告訴我，那筆錢救的不只是媽媽的身體，也救了她和先生的婚姻——因為錢的壓力不再逼著他們互相責怪。

▋三個你必須知道的事

第一，長照需求跟年紀無關，跟「誰先倒下」有關。**動物之家收容的老犬裡，也有因意外癱瘓、才30多歲就需要長照的個案。人也一樣，重大傷病、中風、失智，都可能提早找上任何年齡的人。

第二，「家人會照顧我」是一種期待，不是一種計畫。

很多女性讀者是家中的照顧者，但很少人想過，如果換成自己需要被照顧，誰來接手？沒有事先規劃的家庭，往往是女兒或媳婦被迫離職照顧，收入跟著長照需求一起消失。

第三，長照保障不是「買了就好」，是要看理賠條件是否真的用得到。

我陪客戶看過太多保單，理賠卡關的地方往往寫得又小又模糊，很多保單卡在「巴氏量表」或「特定失能等級」才理賠，真正住院、復健、請看護的那段空窗期反而拿不到錢。這也是我在陪伴客戶規劃時，最常花時間逐條拆解的部分。

我常跟來找我聊保單的女性讀者說一句話：「你今天願意花時間搞懂這張保單，就是你留給未來自己的一份溫柔。」陪一個人把保單看懂，其實也是一種陪伴。這句話說出來，很多人才第一次認真把保單拿出來看。

▋現在可以做的第一步

不用馬上決定買什麼，先做一件事：把家裡所有的保單找出來，看看有沒有「長照」或「失能」相關的保障，理賠條件寫的是什麼。我習慣讓客戶自己先讀一次保單，再一條一條問我看不懂的地方，這個過程本身就是一種釐清。這件事，10分鐘就能開始。

那25隻等家的老犬，最後會不會被善待，取決於有沒有人願意留下來。你和你愛的人，是不是也已經準備好那份「留下來的能力」？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是醫師，但有些想法，想跟你分享。