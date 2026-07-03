2026-07-03 19:54 精準溝通教練張宜真
李洋傳被請辭，你有被屬下捅過嗎？ —— 職場最可怕的，往往不是敵人太強，而是自己人捅刀
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：李洋傳出被請辭風波，但本人否認，並表示若獲支持願持續推動運動改革。
- 重點二：文章以企業案例說明，屬下越級、放話與經營關係，常讓主管陷入職場內鬥。
- 重點三：作者建議主管顧及自尊、採三明治溝通，並建立上級信任以化解小人。
李洋傳被請辭，你有被屬下捅過嗎？
—— 職場最可怕的，往往不是敵人太強，而是自己人捅刀
運動部長李洋近日傳出「被請辭」。
李洋受訪時表示，自己收到消息時也很錯愕，目前沒有請辭打算。若獲得行政院長卓榮泰支持，他希望能繼續做，也希望做好做滿。
至於外界質疑，請辭傳聞背後是否有人放話，李洋沒有正面回應，只表示會專注在提升台灣運動環境。
李洋說出職場很現實的一件事。
即使有人想捅你。
只要上面挺你，
你就能撐住。
看到這則新聞，
我第一個想到的，是一位企業界朋友。
因為他，
也曾經被屬下捅過。
▋捅你的，可能是最親近的屬下
我的朋友在企業裡帶團隊。
能力強，做事快，也願意給部屬空間。
但他遇到一個很頭痛的下屬。
這位下屬小動作很多。
屢屢越級報告。
私下找高層。
刻意經營關係。
他心裡盤算得很清楚。
只要抓住老闆，
自己就有機會往上爬。
甚至還鬧離職。
等著公司慰留。
等著主管讓步。
朋友一度非常挫折。
我對你不差。
資源也給了。
為什麼你把我當敵人？
那段時間，
他甚至萌生離職念頭。
我跟他說：
你沒有做錯事。
為什麼要走？
真正該離開的人，
未必是你。
▋第一招：顧及屬下自尊
後來朋友開始反思。
問題也許不全在對方。
有些地方，
自己也需要調整。
他是很直接的人。
做事講效率。
說話也很直。
有一次開專案會議，
他認為某個企劃有不少問題。
於是當場直接點出。
語氣很硬。
他的出發點是把事情做好。
但對方感受到的，
可能只有否定。
很多主管忽略一件事：
你在談事情，
對方感受到的，
往往先是情緒。
能力很重要
感受也重要。
▋第二招：學會三明治溝通法
高壓式威權管理，
已經跟不上時代腳步。
尤其你想帶人，
溝通方式很重要。
我很常建議主管使用三明治溝通法。
第一層：肯定與讚美
先讓對方感受到被看見。
第二層：建議與調整
聚焦問題本身，提出具體改善方向。
第三層：鼓勵與支持
讓對方帶著動力改善。
很多主管以前習慣這樣說：
「你做錯了，馬上改。」
快狠準。
清楚明瞭。
但殺傷力也很高。
如果換個說法：
「你在這個專案真的很投入，我看得到你的用心。有幾個地方還有調整空間，我們一起修正，讓流程更順。我相信你可以做得更好。」
效果差很多。
因為大多數人，
不是抗拒改變。
而是抗拒不被尊重。
▋第三招：真正的底氣，是長官的信任
那位屬下敢不斷試探，
是因為他認為自己很重要。
他以為：
沒有我，
部門就會出問題。
沒有我，
業務就轉不動。
但現實很殘酷。
沒有任何一份工作，
是非誰不可。
朋友後來做了一個決定。
以前授權給下屬的業務，
他開始親自接手。
很累。
真的很累。
但他的能力反而被逼出來。
很多原本不熟的業務，
他全部摸透。
實力大幅提升。
更重要的是，
長官看見了。
最後，
長官力挺朋友。
那位屬下離開了。
▋職場殘酷生存學，拼長官信任
李洋這次的事件，
給很多職場人一個提醒。
當你推動改革，
一定會有人不舒服。
有人正面反對。
有人私下放話。
有人表面支持，背後捅刀。
這很現實。
職場從來不只是能力戰。
更是信任戰。
也是溝通戰。
如果你也正在職場裡，
遇到小人。
記住三件事。
顧及屬下自尊。
三明治讚美溝通。
建立上級對你的信任。
因為在職場殘酷舞台裡，
小人不會消失。
烏龜比命長。
只要你懂溝通，
被老闆信任，
最後出局的人，
通常是小人。
精華 FAQ
-
李洋表示自己聽到消息時相當錯愕，目前沒有請辭打算；若能得到行政院長卓榮泰支持，他希望繼續推動工作，並專注改善台灣運動環境。
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因為那位下屬常越級報告、私下找高層，還刻意經營與老闆的關係，並以離職施壓希望獲得慰留；主管雖給資源，卻仍被視為競爭對象。
-
作者建議主管先顧及部屬自尊，再用三明治溝通法提出建議與鼓勵，同時讓上級看見自己的能力與價值，透過信任與實力化解職場內鬥。
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