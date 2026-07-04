【選書】他們與社會政治緊密相連 卻註定成為陰暗面被忽略成為「聞人」—《臺北聞人蔡金塗》

2026-07-04 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《臺北聞人蔡金塗》以黑幫人物切入台灣百年江湖史。
  • 重點二：蔡金塗兼具地方意見領袖與傳統藝術推手的複雜身分。
  • 重點三：書中揭示幫派、政治與社會秩序之間曖昧而緊密的關係。

 我們只會在社會新聞裡看到的，刀光血影、魚肉鄉民的江湖形象，若稍多留心，江湖不只出現在社會新聞，也常在平凡的生活場景出沒，平凡到你難以指認出來。


 縱使是在黑幫電影成為國片主力之一的現今，我們大概還是很難完全看清黑幫在台灣歷史、政治發展上所扮演的角色。尤其是生長在已經民主化的時代，現代人或許更難理解「十大槍擊要犯」與「黑金政治」出現的背景，甚至誤以為這群「江湖中人」就像是二元英雄敘事中萬惡不赦的壞人，而錯過他們在動盪的台灣近代史中多變的樣貌。以曾經的「聞人」為切入點，《臺北聞人蔡金塗》揭開的那段橫跨兩次殖民統治、黑影幢幢的年代，讓讀者能夠大略掌握台灣政治與幫派緊密且複雜的關係，同時也呈現了另一個台灣社會演進的相對陰暗面。


關於「蔡金塗」也關於台灣的「江湖」

 蔡金塗是誰？他曾經是地方的意見領袖，長期耕耘歌仔戲、北管軒社等傳統藝術領域，複雜的身份與龐大的影響力，更讓他一度成為政府急欲收編的目標。有別於傳統角頭地方性的特色，台灣從北到南都可以找到他的足跡，甚至在告別式還有日本山口組人士前來加入悼念的行列。儘管他在許多方面都屬於特例，但他的生命卻也與台灣「江湖」息息相關，也讓《臺北聞人蔡金塗》同時也是一本「台灣江湖百年簡史」。


 雖然以蔡金塗為名，但他更像是一個引子，包含傳統藝術與幫派的糾葛、台日中三地的黑道關係、一度讓台灣社會人心惶惶的十大槍擊要犯時代等，在書中作者往往都以蔡金塗的生命故事作為開頭，接著再把整個時代背景、相關的人事物娓娓道來。如同投資經常會提到的「遛狗理論」，《臺北聞人蔡金塗》以蔡金塗的人生為軸，敘事有時會偏離到其他人物、歷史介紹，但最終還是會回到蔡金塗，並且繼續時間的推進。



地方的仲裁、國家的工具 最後只換來曖昧不明的「聞人」

 雖然距今不過四、五十年前，但書中呈現的「江湖」依舊與我們對黑道的想像有不少的落差。相對於單純做壞事的惡人，《臺北聞人蔡金塗》呈現的江湖人更加複雜，他們是地方在律法無法觸及下的仲裁者、是傳統信仰的維護者，並且經常被當權者視為工具；這個群體有著自己的規則、信念與理想，更諷刺的是他們有時其實也只是想當個「好人」。不過這一切的努力，似乎註定是徒勞，不論是社會的異樣眼光、當權者用後即整肅的「免洗筷」心態，都注定著他們在歷史上難以見光，甚至因為毀譽參半的矛盾處境，只能被以「聞人」稱呼。


 即使到今日台灣依舊存在幫派，甚至可以說它是人類社會必然的產物，但它並非一成不變，在《臺北聞人蔡金塗》中我們甚至能夠看見他在特定年代下具備的社會性功能，甚至對於這樣的存在帶有一點同情的氛圍。如果可以選擇，相信沒有人會願意墮入江湖，但這並不代表必須對這群人視而不見；相反的，他們與歷史、政治間的緊密連結，或許更有助於我們正確理解台灣的歷史、台灣社會的位置與必須前進的方向。

精華 FAQ

  • 本書以蔡金塗的人生為軸，從他在地方、幫派與傳統藝術間的角色出發，連結台灣在殖民、戰後與黑金政治時期的歷史脈絡，呈現江湖與社會政治的緊密互動。

  • 蔡金塗不只是黑道人物，更是地方意見領袖與歌仔戲、北管軒社的支持者。他的影響力跨越南北，也曾被政府試圖收編，顯示其身分與功能都十分複雜。

  • 文章認為幫派不只是作惡者，也曾在律法不足時扮演仲裁與維持秩序的角色，甚至被當權者利用，但最後常遭整肅，因而只能以曖昧的聞人形象留名。

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

編輯推薦

文章目錄

富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

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2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

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2026-06-22 13:55 女子漾／編輯張念慈
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天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平

整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

2026-06-22 16:07 女子漾／編輯周意軒
《欠妳的那場婚禮》
《欠妳的那場婚禮》

台劇《欠妳的那場婚禮》播出後，除了張孝全、蘇慧倫飾演的中年怨偶婚姻引發共鳴，劇中飾演女主角年輕時期的蒲禾菲，也因清新亮眼的外型和自然細膩的表演受到關注。她在劇中飾演年輕版「陳立璇」，和朱軒洋飾演的25歲周可傑，有一段充滿青春曖昧、音樂夢與情感拉扯的故事線，也讓不少觀眾看完好奇：「蒲禾菲到底是誰？」擁有四分之一德國血統的蒲禾菲，近年從MV、短片、電影到戲劇一步步累積作品，2024年更入選台北電影節「非常新人」，被視為備受期待的新生代演員之一。這次接演嚴藝文編導的新作《欠妳的那場婚禮》，也成為她現階段最受矚目的代表角色。

蒲禾菲是誰？四分之一德國血統，新生代氣質女演員

蒲禾菲是近年受到關注的新生代女演員，外型帶有混血感，擁有四分之一德國血統，氣質清新又帶點冷感辨識度。她不是一開始就走傳統偶像路線，而是從MV、短片和影像作品慢慢累積表演經驗。比起強烈戲劇化的表演，蒲禾菲更容易讓人注意到的是一種很自然的鏡頭感。她的表演不會過度用力，反而常常用眼神、停頓和細微情緒變化，帶出角色的心事，也很適合詮釋青春期那種「想靠近又怕受傷」的曖昧狀態。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

曾是高爾宣〈Without You〉MV女主角，早期就被觀眾記住

很多人第一次看到蒲禾菲，可能不是在戲劇裡，而是在音樂MV中。她曾演出高爾宣熱門歌曲〈Without You〉MV女主角，隨著歌曲走紅，蒲禾菲也因為鏡頭前自然不生澀的表現，被不少觀眾留下印象。之後她也陸續參與不同影像作品，從MV延伸到戲劇、短片與電影，慢慢累積角色經驗。雖然不是一夕爆紅型演員，但正因為一路從小作品磨出來，讓她這次在《欠妳的那場婚禮》裡的演出更有說服力。

圖片來源：截取ＭＶ
圖片來源：截取ＭＶ

入選台北電影節「非常新人」，被看好是潛力新秀

蒲禾菲在2024年入選台北電影節「非常新人」，也讓她正式被更多影視圈與觀眾看見。「非常新人」向來是觀察台灣新生代演員的重要名單，入選本身就代表她的表演潛力受到業界關注。對年輕演員來說，這類肯定不只是曝光，更像是一張進入更大舞台的門票。蒲禾菲之後接演《欠妳的那場婚禮》，也讓她從潛力新人變成觀眾真正叫得出名字的新面孔。

2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供
2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供

《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版陳立璇，和朱軒洋有青春情感線

真正讓蒲禾菲討論度快速升溫的作品，就是2026年台劇《欠妳的那場婚禮》。她在劇中飾演女主角「陳立璇」的年輕時期，成年版則由蘇慧倫演出。這個角色其實並不好演，因為她不只是「年輕版女主角」而已，還必須讓觀眾相信，為什麼多年後的陳立璇會對周可傑又愛又怨。換句話說，蒲禾菲要演出一段婚姻最初的心動來源，也要讓觀眾看見那段青春愛情裡的光。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

她和朱軒洋飾演的年輕版周可傑有大量對手戲，兩人從音樂、曖昧到情感拉扯，形成劇中很重要的青春線。相較張孝全、蘇慧倫的中年婚姻線充滿疲憊與現實感，蒲禾菲與朱軒洋的年輕線則像一面對照鏡，讓觀眾看見愛情最初閃閃發光的樣子。

從舞者轉演員，表演底子來自15年舞蹈訓練

蒲禾菲的表演並非憑空而來，她其實從小學舞，跳了15年，原本的人生方向也和舞蹈密切相關。長期舞蹈訓練讓她對身體、節奏和情緒流動特別敏銳，這也反映在她的表演裡。對演員來說，身體感很重要。蒲禾菲的鏡頭表現常常有一種不刻意的流動感，不需要太多台詞，就能透過姿態和眼神帶出角色狀態。這也是她在《欠妳的那場婚禮》中能撐起青春線的重要原因之一。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

蒲禾菲、朱軒洋爆緋聞？經紀人回應是拍戲合作

隨著《欠妳的那場婚禮》話題升溫，蒲禾菲的私生活也跟著被放大檢視。先前週刊報導她因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，引發外界討論。由於朱軒洋先前與吳卓源的感情狀態本來就受到關注，因此消息曝光後很快掀起熱議。對此，蒲禾菲方面曾透過經紀人回應，表示兩人是因合作拍戲認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處和互動都屬於工作範圍，並未如外界傳言所描述。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演蘇慧倫的年輕版陳立璇，與朱軒洋有重要青春情感線。她以自然細膩的表演，把角色的曖昧、心動與拉扯演得很有說服力，因此迅速被觀眾記住。

  • 她曾擔任高爾宣〈Without You〉MV女主角，也持續參與短片、電影與其他影像作品。她並非靠單一曝光爆紅，而是透過多元作品累積鏡頭感與表演經驗。

  • 蒲禾菲擁有四分之一德國血統，且從小學舞、累積15年舞蹈訓練。2024年她入選台北電影節非常新人，近來又因與朱軒洋的合作傳聞而引發討論。

#蒲禾菲 #蘇慧倫 #朱軒洋 #欠妳的那場婚禮

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