2026-07-03 17:16 女子漾／編輯金柔葳
山田涼介新劇《繡球花之下》7/6開播！200年前人骨竟是失蹤妹妹，LINE TV獨家跟播
山田涼介主演最新日劇《繡球花之下》即將登場！該劇改編自松下龍之介同名人氣推理小說，以「200年前的人骨，DNA竟與失蹤妹妹相同」作為故事開端，展開一場橫跨時空、親情與真相交錯的懸疑推理。山田涼介在劇中飾演研究遺傳學的研究所學生七瀨悠，將與白石聖搭檔追查謎團。《繡球花之下》自7月6日起，每週一於LINE TV獨家播出。
山田涼介挑戰跨時空懸疑！200年前人骨竟牽出妹妹失蹤真相
《繡球花之下》故事從一具200年前的人骨展開，令人震驚的是，這具人骨的DNA竟與失蹤妹妹相同。看似不可能發生的線索，讓山田涼介飾演的七瀨悠踏上追尋真相之路。
山田涼介形容七瀨悠是「散發著危險氣息，但又隱約展現脆弱感的人」，角色始終堅信妹妹仍然活著，也因此不斷追查隱藏在時間與記憶之下的秘密。從設定來看，這部不只是單純推理劇，更帶有親情執念與跨時空謎團的拉扯感。
原著小說超有口碑！奪排行榜冠軍、印刷量突破30萬冊
《繡球花之下》原著小說在日本上架後迅速引發討論，不僅曾奪下排行榜冠軍，也多次再版，印刷量突破30萬冊。更榮獲2025年「這本推理小說真厲害！」大賞文庫獎作品肯定，是近年相當受矚目的推理作品。
這次改編成日劇，也集結白石聖、土居志央梨、堀田真由、鈴木保奈美、佐佐木藏之介、木戶大聖等實力派演員，從原著人氣到卡司陣容都讓劇迷期待值拉滿。
白石聖搭檔追真相！拍戲動力竟是「一定要吃到冰淇淋」
白石聖在劇中飾演研究所教授的姪女石見崎唯，是一位性格勇敢、不畏懼、重情重義的女性。她因為心中總有「無法丟下七瀨悠不管」的念頭，選擇與山田涼介飾演的七瀨悠搭檔，一起追查謎團。
雖然劇本氣氛嚴肅，但白石聖透露片場其實相當歡樂。夏天拍攝時，劇組會準備冰淇淋補充糖分，讓她每逢重要戲份前，都會默默催眠自己：「今天絕對要吃到冰淇淋！」把甜點變成拍攝動力，反差模樣相當可愛。
堀田真由演失蹤妹妹！和山田涼介挑戰「青少年時期」笑喊吃力
堀田真由飾演失蹤妹妹七瀨紫陽，劇中有不少回憶年輕過往的戲份。她笑說自己「成年也有段時間了」，面對要詮釋少女時期，坦言相當有壓力。
同樣也有青少年戲份的山田涼介立刻附和：「很吃力對吧！」讓現場笑聲不斷。堀田真由也表示，兩人是一邊互相激勵，一邊努力詮釋年輕時的模樣。劇組5月替山田涼介慶生時，他也曾喊話，33歲要拍攝十幾歲回憶戲雖然不安，但會努力把少年時期的七瀨悠呈現給觀眾。
佐佐木藏之介、木戶大聖也加入！追逐戲跑到鐵腿超爆笑
劇中飾演山田涼介父親的佐佐木藏之介透露，隨著劇情不斷反轉，角色之間也會逐漸變得疑神疑鬼。不過他也笑說，能同時成為山田涼介和堀田真由的父親，是非常難得的經驗。
飾演佐佐木藏之介部下的木戶大聖則分享拍戲趣事，有天早晨他與山田涼介拍攝追逐戲，沒想到自己跑太快，一連NG三次，後來兩人再拍戲時都鐵腿。山田涼介也忍不住吐槽：「木戶跑太快了！明明是追著我跑的戲，沒想到卻展現出一副要超越我的氣勢！」讓現場再度爆笑。
山田涼介今年喜事連發！新劇加個人巡演人氣再升溫
山田涼介今年話題不斷，近期宣布睽違7年來台舉辦首次個人巡迴演唱會，門票火速售罄，人氣依舊驚人。如今主演新劇《繡球花之下》又以懸疑設定掀起高度關注，他也自信表示，相信這部作品會成為今夏最熱門日劇。
從舞台演出到戲劇作品，山田涼介持續展現演歌雙棲的全方位魅力，粉絲這個夏天又有新劇可以追了。
LINE TV另一部心理懸疑《致親愛的丈夫》同步熱播中
除了《繡球花之下》，LINE TV也獨家跟播心理懸疑日劇《致親愛的丈夫～完美妻子的謊言～》。該劇由田中麗奈、古川雄大主演，描述表面恩愛的夫妻，因掌控慾極強的妻子與想逃離束縛的丈夫爆發衝突，隔日妻子竟成為冰冷遺體。
然而，當丈夫沉浸在悲痛之中，原本死去的妻子卻又活生生出現在他面前，讓兩人的關係再度陷入失控。田中麗奈也坦言，一開始會被角色極端行為震驚，但後來適應後，反而會覺得「是不是變得太正常了？」呈現愛走向極端後的扭曲與窒息感。
精華 FAQ
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故事從一具200年前的人骨展開，檢驗後竟發現其DNA與失蹤妹妹相同，讓山田涼介飾演的研究生七瀨悠追查真相，也牽出親情與記憶交錯的謎團。
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《繡球花之下》自7月6日起開播，並將於每週一在LINE TV獨家跟播，讓觀眾可隨日本播出進度追看這部推理新作。
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本劇集結白石聖、堀田真由、鈴木保奈美、佐佐木藏之介、木戶大聖等人，原著又曾登上排行榜冠軍並突破30萬冊印刷量，卡司與話題性都相當強。
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