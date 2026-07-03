2026-07-03 15:04 女子漾／編輯金柔葳
《馴龍高手》沒牙現身寵物展！臭味滾限定主題館、巨型扭蛋機、清潔新品一次看
2026台北寵物展今日正式開展，寵物環境清潔品牌臭味滾攜手人氣IP《馴龍高手》打造限定主題館，把沒牙、光煞與奇幻冒險世界搬進展場，一開展就吸引大批飼主、影迷與毛孩一起朝聖。現場不只有角色立牌、立體場景可以拍照打卡，還有超吸睛巨型扭蛋機與限定周邊活動，讓寵物展瞬間變成毛孩版冒險樂園。
沒牙、光煞陪你逛展！《馴龍高手》主題館成打卡焦點
臭味滾這次在2026台北寵物展打造《馴龍高手》限定主題館，將電影中的奇幻冒險氛圍延伸到寵物生活場景。展區中設有沒牙、光煞角色立牌與立體場景，不少民眾一進場就直奔展位拍照，現場也能看到毛孩戴上可愛角色造型頭套，萌度直接爆表。
這次合作不只是可愛打卡，更結合臭味滾長期主打的寵物環境清潔概念，希望讓飼主從展場互動開始，重新注意到毛孩日常餐具、玩具、衣物與居家環境的清潔細節。
巨型扭蛋機太好玩！滿額送沒牙、光煞限定周邊
展場最受矚目的亮點之一，就是超大型《馴龍高手》扭蛋機。扭蛋內容集結多款限定好禮，包括沒牙、光煞造型環保收納袋、絨毛玩具、角色頭套等，讓粉絲有機會把限定周邊帶回家。
活動期間，憑消費單據滿299元，並加入臭味滾官方LINE，即可獲得1枚扭蛋代幣；於Threads打卡分享還能再加碼1枚。若單筆消費滿1,200元，也可再獲得代幣1枚，讓影迷與飼主邊逛展邊抽獎，現場互動感滿滿。
經典碗盤洗潔精升級！毛孩餐碗清潔更安心
除了展場活動，臭味滾也將品牌熱銷商品換上《馴龍高手》限定包裝，其中經典碗盤洗潔精更推出全新升級配方。
臭味滾創辦人夏綾那表示，寵物餐具上的口水、油脂與高蛋白飼料殘留，往往是異味產生的重要來源。因此升級版碗盤洗潔精特別加入蛋白酵素成分，能從源頭分解殘留結構，降低異味產生機率；同時採用三重界面活性劑結構，兼具清潔、分解與溫和特性，能有效去除油脂，也更好沖洗、不易留下滑膩感。
此外，配方也導入多項Ecocert來源原料，在維持清潔效果的同時，也兼顧環境友善，對重視毛孩健康與居家清潔的飼主來說，更加安心。
兩款新品同步登場！酵素洗碗泡泡、無香洗衣精更實用
這次臭味滾也同步推出兩款《馴龍高手》系列新品，包含酵素洗碗泡泡與無香酵素洗衣精。
酵素洗碗泡泡主打以綿密泡泡包覆髒污，搭配小分子深層潔淨與酵素配方，讓油脂與附著污漬更容易洗淨。特別適合用於自動餵食器、慢食墊、藏食玩具等凹凸較多、不容易清潔的用品，只要噴灑泡泡覆蓋、靜置後再沖洗，就能更輕鬆處理清潔死角。
無香酵素洗衣精則採用蛋白酵素、檸檬酸中和與植物淨化系統，針對尿蛋白與異味來源進行分解，降低異味反覆殘留。不依靠香精掩蓋味道，也更符合寵物家庭對清潔用品的需求。
李李仁將擔任一日店長！寵物展第二天再掀人潮
展期第二天，臭味滾也將邀請熱愛毛孩的李李仁擔任一日店長，分享與毛孩相處的日常趣事，並與現場粉絲近距離互動，預計將再度吸引一波人潮。
臭味滾表示，品牌長期深耕寵物環境清潔市場，希望透過專業產品打造更舒適的人寵共居生活。這次攜手《馴龍高手》推出限定包裝、收藏周邊與展場互動，不只讓寵物展更有趣，也希望讓更多飼主從日常小細節開始，建立正確清潔觀念。
展場限定滿額禮！購買《馴龍高手》系列商品送限定贈品
展覽期間，只要購買任一《馴龍高手》系列商品，單筆消費滿888元，即可獲得限定贈品。從清潔新品到限定包裝，再加上巨型扭蛋機與滿額活動，對《馴龍高手》粉絲、毛孩家庭來說，都是這次台北寵物展不可錯過的亮點。
同步推薦：寵物展毛孩穿搭太可愛！尾巴丘首推「牛仔甜心領巾」，打卡抽凍乾、滿額送燒鴨棒棒糖
全台暑期寵物盛事「2026展昭台北寵物用品展」將於7月3日至7月6日在南港展覽館1館登場，質感毛孩選物品牌尾巴丘Tails hill也將於攤位M1209亮相，並在展場首度推出全新「牛仔甜心領巾」。這款新品以復古丹寧結合甜美荷葉邊設計，讓毛孩也能穿出夏日OOTD儀式感。展期四天現場同步祭出社群打卡抽獎、滿額贈禮與即期特惠專區，毛爸毛媽可以帶毛孩一起逛展、拍照、補貨，把可愛與實用一次帶回家。
毛孩夏日OOTD來了！「牛仔甜心領巾」寵物展首亮相
尾巴丘這次在寵物展首度曝光新品「牛仔甜心領巾」，主打復古丹寧與甜美元素結合。領巾上半部採用單寧牛仔面料，搭配經典縫線與立體蝴蝶結，下半部則拼接高密度抓皺純棉荷葉裙擺，並印上手繪風繽紛圖樣，讓毛孩一戴上就有滿滿夏日拍照感。
新品同步推出兩大風格，飼主可依照毛孩毛色、個性與穿搭氛圍選擇，不管是狗狗還是貓咪，都能輕鬆搭出專屬夏日造型。
不只可愛也要舒服！安全扣設計讓貓狗都能輕鬆駕馭
毛孩穿搭最重要的不只是外型，舒適度也很關鍵。尾巴丘「牛仔甜心領巾」特別採用無束縛感的安全扣設計，讓毛孩在走動、跳躍或奔跑時，也能降低壓迫感，兼顧美觀與配戴安全。
這次展場除了新品領巾，也推出領巾、玩具、碗等精緻生活用品優惠，享有2件95折、4件9折，讓飼主能趁展期替毛孩補齊夏日配件與生活用品。
滿額好禮超澎湃！貓罐、狗餐盒、燒鴨棒棒糖通通有
尾巴丘本次也規劃全館滿額贈禮活動，消費滿800元即可獲得娃娃機代幣；滿1500元即贈送「星丘STAR MONT」主食罐一罐。
其中，「星丘STAR MONT」系列主打無膠、高肉量與原型食物質地，包含適合貓咪補水、撕開即可看見完整肉絲的「流星肉絲主食罐」，以及針對狗狗營養設計的「銀河狗餐盒」，讓毛孩吃得更有儀式感。
消費滿2200元則可獲得清新貓草盆，或造型吸睛的「燒鴨棒棒糖」。這款零食選用新鮮鴨肉包裹天然鴨氣管，經10至16小時慢火烘烤，口感紮實又有趣，光聽名字就讓毛孩爸媽想帶回家。
打卡免費抽！凍乾、貓罐、狗餐盒保證有獎
為了讓逛展更有互動感，尾巴丘在攤位現場也準備社群打卡抽獎活動。展期四天只要參與打卡，即可免費參加驚喜抽獎，獎項包含美味凍乾、星丘貓罐與銀河狗餐盒，而且保證通通有獎。
對毛爸毛媽來說，這不只是一場採買補貨行程，也很適合帶毛孩一起留下可愛逛展回憶。
即期特惠也太好買！肉泥條、零食、罐頭銅板價補貨
現場還設有「超值即期特惠專區」，包含肉泥條4入25元、零食兩件299元、精選罐頭三入100元，滿500元還能再玩一次夾娃娃機。想幫毛孩補零食、罐頭，或是尋找高CP值寵物用品，這區很適合列入必逛清單。
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