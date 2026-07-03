2026-07-03 11:01 女子漾／編輯劉芫榛
今夏最香免費演唱會來了！《香遇氣泡．香氛季》13組卡司公開，香氛小卡全攻略
夏天最香、最會唱的免費演唱會來了！由台灣香氛品牌 EASE 香氛打造的年度音樂盛事 2026《香遇氣泡．香氛季》，將於7月18日、7月19日在遠東百貨信義A13北面廣場登場。今年活動邁入第二年，規格與卡司全面升級，集結 FEniX 全員、拓晞CP、薛恩Sean、Snoopy詹仕偉、金在勳、CN吳承恩、ELL&s 等13組人氣歌手連唱兩天，重點是免費入場，根本是粉絲今夏必衝現場！
今夏最香免費演唱會！《香遇氣泡．香氛季》信義區登場
今年《香遇氣泡．香氛季》以「捕捉那一秒，看得見的香氣」為主題，結合香氛、泡泡、音樂與互動體驗，把演唱會變成一場有香氣的夏日派對。現場除了能看人氣卡司接力開唱，也規劃香氛泡泡互動體驗、香氛福袋、藝人限定自拍小卡與拍貼互動等內容，讓粉絲不只聽歌，也能把夏天的香氣一起帶回家。
13組人氣卡司連唱兩天，香氛、泡泡、音樂一次滿足
本屆卡司橫跨人氣男團、BL夯劇CP、前CTO人氣團員、韓籍藝人及新生代歌手，包含 FEniX全員、拓晞CP成晞與王君豪、薛恩Sean、Snoopy詹仕偉、金在勳、CN吳承恩、ELL&s、臣洋CY、科穎、洪言翔、王品澔、范范及幽靈水晶等13組人氣歌手，連續兩天輪番登台，從流行、創作到唱跳舞台通通有。
首日壓軸超有話題！《秘密關係》拓晞CP合體開唱
7月18日首日卡司由韓籍藝人金在勳打頭陣，接著 CN吳承恩、范范、洪言翔、王品澔、ELL&s 輪番登台，帶來流行、創作到青春唱跳等多元舞台。曾因戲劇《關於未知的我們》插曲〈Unknown〉受到關注的金在勳，這次也將再度與台灣歌迷見面；ALL IN 5成員 CN吳承恩、人氣女團 ELL&s，以及新生代歌手們也將展現不同魅力。
首日最大亮點，則是由 BL 夯劇《秘密關係》人氣CP「拓晞CP」成晞、王君豪擔任壓軸。兩人憑藉劇中化學反應累積高人氣，合體消息一曝光就引發粉絲討論。成晞今年也推出親自包辦詞曲創作的新單曲〈THE SKY〉，這次再度與王君豪同台，預料將成為首日最尖叫的高潮時刻。
FEniX退伍後首度全員到齊，暌違6個月重返舞台
7月19日第二天同樣星光滿滿，由臣洋CY揭開序幕，接續科穎、薛恩Sean、Snoopy詹仕偉、幽靈水晶輪番登台，帶來流行、創作、舞曲等不同風格。科穎這次也將帶來新歌首唱，並邀請施語庭擔任特別嘉賓助陣，讓舞台驚喜感再加倍。
第二天壓軸則由 FEniX 全員登場，這也是五位成員退伍後，暌違6個月迎來的首個全員到齊演唱舞台，對一路支持的粉絲來說格外有紀念意義。從男團合體、BL人氣CP到新生代歌手接力開唱，2026《香遇氣泡．香氛季》不只卡司豪華，也把香氛品牌活動升級成今夏最有話題的免費音樂盛會。
薛恩Sean、Snoopy詹仕偉再同台，驚喜演出先賣關子
Snoopy詹仕偉延續去年好評，今年再度接下主持棒，除了控場也將帶來演出，和粉絲近距離互動。薛恩Sean今年推出〈就算不完美〉、〈Lonely Lonely〉兩首單曲，持續展現音樂創作能量。去年薛恩Sean與Snoopy詹仕偉曾在活動前身合體演出，引發滿滿回憶殺，今年兩人再度同台，被問到是否準備驚喜時，兩人都笑說：「來了就知道。」一句話直接把期待值拉滿。
不只聽歌還能玩！香氛福袋、小卡、拍貼互動全攻略
除了13組人氣歌手連續兩天輪番開唱外，2026《香遇氣泡．香氛季》今年也全面升級活動規格，現場規劃香氛泡泡互動體驗、香氛福袋、藝人限定自拍小卡及拍貼互動等豐富內容，讓民眾欣賞精彩演出之餘，也能感受香氣與音樂交織的魅力。
精華 FAQ
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活動將於7月18日與7月19日連兩天舉行，地點在遠東百貨信義A13北面廣場，主打免費入場，讓粉絲能在信義區近距離欣賞多組人氣歌手演出。
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首日由金在勳、CN吳承恩、范范等接力演出，壓軸是拓晞CP成晞與王君豪；第二天則由臣洋CY、科穎、薛恩Sean等登台，最後由FEniX全員合體壓軸。
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今年活動不只看表演，還有香氛泡泡互動、香氛福袋、藝人限定自拍小卡與拍貼體驗，讓觀眾能把香氣、照片與活動回憶一起帶回家。
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