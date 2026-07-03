關係越親近越難接受妳生活變好？！酸言酸語原來都是比較心態作祟

2026-07-03 10:02 享民頭條
有時候越是親近的人，像是閨密或是家人，越難接受妳突然變好。圖/123RF圖庫
有時候越是親近的人，像是閨密或是家人，越難接受妳突然變好。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：親近的人常因比較心態，對妳變好產生酸言酸語。
  • 重點二：成功會打破原本舒適圈，讓對方感到被拋下與失衡。
  • 重點三：面對不真心祝福者，應持續前進並篩選關係。

編輯/李明真撰文

妳有沒有過這種經驗？當妳興高采烈地在姊妹聚會上宣佈「我升職加薪了！」或是「我終於買下人生第一間小公寓了！」原本預期會換來一陣尖叫與擁抱，結果空氣卻瞬間凝結了三秒。接著，某個平常和妳最要好的閨蜜，突然用一種不鹹不淡的語氣說：「哇，那妳以後加班更慘了吧？」或是「那邊地段好像有點偏僻耶，生活機能好嗎？」

親愛的，這時候妳心裡那陣莫名其妙的失落感，絕對不是妳心思太敏感。有時候越是親近的人，往往越難接受妳突然變好。這不是因為他們本性邪惡，而是因為「比較心態」這隻小怪獸，最喜歡在距離拉近時跑出來作祟。小編就要來拆解這場人際關係裡的微妙時刻吧！

1.距離太近 讓妳的成功變成對他的無情鞭策

陌生人考上哈佛或嫁給大富豪，我們頂多在滑手機時讚嘆一聲，因為那離我們的生活太遙遠。但如果天天一起吃午餐、一起抱怨主管的隔壁同事，突然被獵頭公司高薪挖角，那感覺就完全不同了。

妳的變好，就像是一面巨大的鏡子，無情地照出他還停留在原地的焦慮。因為你們曾經在同一個起跑點上，妳往前跨出的一大步，在親近的人眼裡，有時候會被解讀成「我是不是被拋下了」的無形壓力。

2.習慣互相取暖的舒適圈被打破了

很多親近的關係，一開始是建立在「同病相憐」的基礎上。我們一起單身、一起領著微薄的薪水、一起在週末夜吃著熱量爆表的鹹酥雞大罵人生好難。這種互相取暖的舒適圈讓人無比安心。但是，當妳突然決定開始減肥、下班去進修，甚至成功脫單時，妳等於是單方面宣告退出了這個「苦難聯盟」。對留在原地的人來說，這不僅僅是妳變好了，更是妳親手打破了彼此之間維持已久的平衡。

當妳越活越好，不再跟閨密取暖，等於是單方面宣告退出這個「苦難聯盟」。留在原地的人難免會感到失落。圖/123RF圖庫
當妳越活越好，不再跟閨密取暖，等於是單方面宣告退出這個「苦難聯盟」。留在原地的人難免會感到失落。圖/123RF圖庫

3.潛意識裡的控制欲 在感受到距離後開始作怪

親近的人往往自認最了解妳。當妳還是那個會為了一點小事哭泣、需要他給建議的小女孩時，他會覺得自己很有價值。但當妳變得越來越獨立、越來越強大，甚至不再需要他的意見就能把生活過得閃閃發光時，那種「被需要感」的喪失，會讓他們產生一種微妙的失落。於是，他們會下意識地用一些酸言酸語，試圖把妳拉回那個他們掌控得了的舊模板裡。

4.真正的祝福需要情緒成熟度與安全感

我們必須承認，要對別人的成功發自內心地感到高興，其實是一件違反人類競爭本能的事。這需要極高的情緒成熟度，以及對自己生活的安全感。當妳變好時，那些給不出真心祝福的人，往往是因為他們自己正處在對生活的迷茫與不滿中。看懂這一點後，妳就不會再為他們的冷淡感到受傷，因為那純粹是他們自己需要去處理的課題，與妳優秀的表現毫無關係。

5.關係洗牌是人生必經微調過程

當比較心態在彼此拉開距離後浮上檯面，這其實是命運在幫妳的人際關係進行一場免費的斷捨離。那些在妳低谷時陪著妳、卻在妳高峰時悄悄轉身的人，或許只適合陪伴妳走過某一個特定的人生階段。面對這些隱形的檸檬精，我們不需要憤怒地去對質，更不需要為了迎合別人而委屈自己停止發光。

保持優雅的步伐 繼續往更好的地方前進

如果身邊有些親近的聲音讓妳感到受挫，請拍拍自己的肩膀，大聲地對自己說一句：我真的太棒了！

人生的路上，本來就會有人上車、有人下車。我們無法控制別人的比較心態，但我們可以決定自己要活得有多精彩。大步往前走吧，當妳走得夠遠、站得夠高時，那些平地的酸言酸語就再也傳不到妳的耳朵裡。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 因為距離越近，彼此越容易拿來比較；對方會把妳的進步解讀成自己停在原地的壓力，甚至覺得被拋下，所以才出現酸言酸語。

  • 當原本一起單身、低薪或抱怨生活的平衡被打破，留在原地的人容易產生失落與嫉妒，進而用挑剔、冷淡的方式維持心理優勢。

  • 不要急著自責或委屈自己，也不必為了迎合別人停止成長；把這些反應視為對方的課題，持續專注在自己的生活與前進節奏。

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《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#人際關係

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當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-06-22 13:55 女子漾／編輯張念慈
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖

天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
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生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
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生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平

整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

2026-06-22 16:07 女子漾／編輯周意軒
《欠妳的那場婚禮》
《欠妳的那場婚禮》

台劇《欠妳的那場婚禮》播出後，除了張孝全、蘇慧倫飾演的中年怨偶婚姻引發共鳴，劇中飾演女主角年輕時期的蒲禾菲，也因清新亮眼的外型和自然細膩的表演受到關注。她在劇中飾演年輕版「陳立璇」，和朱軒洋飾演的25歲周可傑，有一段充滿青春曖昧、音樂夢與情感拉扯的故事線，也讓不少觀眾看完好奇：「蒲禾菲到底是誰？」擁有四分之一德國血統的蒲禾菲，近年從MV、短片、電影到戲劇一步步累積作品，2024年更入選台北電影節「非常新人」，被視為備受期待的新生代演員之一。這次接演嚴藝文編導的新作《欠妳的那場婚禮》，也成為她現階段最受矚目的代表角色。

蒲禾菲是誰？四分之一德國血統，新生代氣質女演員

蒲禾菲是近年受到關注的新生代女演員，外型帶有混血感，擁有四分之一德國血統，氣質清新又帶點冷感辨識度。她不是一開始就走傳統偶像路線，而是從MV、短片和影像作品慢慢累積表演經驗。比起強烈戲劇化的表演，蒲禾菲更容易讓人注意到的是一種很自然的鏡頭感。她的表演不會過度用力，反而常常用眼神、停頓和細微情緒變化，帶出角色的心事，也很適合詮釋青春期那種「想靠近又怕受傷」的曖昧狀態。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

曾是高爾宣〈Without You〉MV女主角，早期就被觀眾記住

很多人第一次看到蒲禾菲，可能不是在戲劇裡，而是在音樂MV中。她曾演出高爾宣熱門歌曲〈Without You〉MV女主角，隨著歌曲走紅，蒲禾菲也因為鏡頭前自然不生澀的表現，被不少觀眾留下印象。之後她也陸續參與不同影像作品，從MV延伸到戲劇、短片與電影，慢慢累積角色經驗。雖然不是一夕爆紅型演員，但正因為一路從小作品磨出來，讓她這次在《欠妳的那場婚禮》裡的演出更有說服力。

圖片來源：截取ＭＶ
圖片來源：截取ＭＶ

入選台北電影節「非常新人」，被看好是潛力新秀

蒲禾菲在2024年入選台北電影節「非常新人」，也讓她正式被更多影視圈與觀眾看見。「非常新人」向來是觀察台灣新生代演員的重要名單，入選本身就代表她的表演潛力受到業界關注。對年輕演員來說，這類肯定不只是曝光，更像是一張進入更大舞台的門票。蒲禾菲之後接演《欠妳的那場婚禮》，也讓她從潛力新人變成觀眾真正叫得出名字的新面孔。

2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供
2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供

《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版陳立璇，和朱軒洋有青春情感線

真正讓蒲禾菲討論度快速升溫的作品，就是2026年台劇《欠妳的那場婚禮》。她在劇中飾演女主角「陳立璇」的年輕時期，成年版則由蘇慧倫演出。這個角色其實並不好演，因為她不只是「年輕版女主角」而已，還必須讓觀眾相信，為什麼多年後的陳立璇會對周可傑又愛又怨。換句話說，蒲禾菲要演出一段婚姻最初的心動來源，也要讓觀眾看見那段青春愛情裡的光。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

她和朱軒洋飾演的年輕版周可傑有大量對手戲，兩人從音樂、曖昧到情感拉扯，形成劇中很重要的青春線。相較張孝全、蘇慧倫的中年婚姻線充滿疲憊與現實感，蒲禾菲與朱軒洋的年輕線則像一面對照鏡，讓觀眾看見愛情最初閃閃發光的樣子。

從舞者轉演員，表演底子來自15年舞蹈訓練

蒲禾菲的表演並非憑空而來，她其實從小學舞，跳了15年，原本的人生方向也和舞蹈密切相關。長期舞蹈訓練讓她對身體、節奏和情緒流動特別敏銳，這也反映在她的表演裡。對演員來說，身體感很重要。蒲禾菲的鏡頭表現常常有一種不刻意的流動感，不需要太多台詞，就能透過姿態和眼神帶出角色狀態。這也是她在《欠妳的那場婚禮》中能撐起青春線的重要原因之一。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

蒲禾菲、朱軒洋爆緋聞？經紀人回應是拍戲合作

隨著《欠妳的那場婚禮》話題升溫，蒲禾菲的私生活也跟著被放大檢視。先前週刊報導她因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，引發外界討論。由於朱軒洋先前與吳卓源的感情狀態本來就受到關注，因此消息曝光後很快掀起熱議。對此，蒲禾菲方面曾透過經紀人回應，表示兩人是因合作拍戲認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處和互動都屬於工作範圍，並未如外界傳言所描述。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演蘇慧倫的年輕版陳立璇，與朱軒洋有重要青春情感線。她以自然細膩的表演，把角色的曖昧、心動與拉扯演得很有說服力，因此迅速被觀眾記住。

  • 她曾擔任高爾宣〈Without You〉MV女主角，也持續參與短片、電影與其他影像作品。她並非靠單一曝光爆紅，而是透過多元作品累積鏡頭感與表演經驗。

  • 蒲禾菲擁有四分之一德國血統，且從小學舞、累積15年舞蹈訓練。2024年她入選台北電影節非常新人，近來又因與朱軒洋的合作傳聞而引發討論。

#蒲禾菲 #蘇慧倫 #朱軒洋 #欠妳的那場婚禮

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金曲獎直播沒有NG！活動公司CEO直擊幕後曝光：廣告短短2分鐘，竟是全場最忙時刻

金曲獎直播沒有NG！活動公司CEO直擊幕後曝光：廣告短短2分鐘，竟是全場最忙時刻

2026-06-28 23:36 蔣昊
金曲獎直播沒有NG！活動公司CEO直擊幕後曝光：廣告短短2分鐘，竟是全場最忙時刻
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昨天的金曲獎現場，很多人都以為，電視畫面一進廣告，現場就跟著休息了。

其實，真正最忙的，就是廣告時間。

你在家裡可能只是去倒杯水、滑個手機，但在現場，每一秒都在倒數。

現場有一個角色叫做 FD，也就是 Floor Director，現場導播／現場執行導演。他的工作，就是把導播台的所有指令，傳達給整個現場。他洪亮的聲音，就連坐在山上的觀眾席都能聽到。

每當廣告快結束，你就會聽見他大聲喊著：「最後30秒！」

全場開始加速。

「最後10秒！」所有人瞬間進入戰鬥狀態。觀眾趕快回到座位，藝人停止聊天，工作人員全部撤離舞台。

因為，直播要開始了。

你可能沒注意過，每次正式轉播開始前，鏡頭主要拍攝的區域都會開始管制，不能有人隨便走動，也不能有人從鏡頭前穿過。

因為全台灣，甚至全世界正在看。如果有人慢悠悠地走過，那就直接播出去了。

一段廣告可能只有兩分鐘，最長也就五分鐘。如果你想上廁所，就是現在。因為等一下，你可能又得坐上一個小時。

但對工作人員來說，這兩、五分鐘，是最不可能休息的時間，而是一場短跑。

可能上一段表演，A-Lin的巨大蟒蛇才剛離開舞台；下一秒，道具組已經衝上去把牠收走。主舞台 LED 螢幕開始升降，新的場景快速組裝，麥克風定位，頒獎人的走位再次確認。

工作人員開始透過耳機確認：「頒獎人到了嗎？」「下一組 Stand by。」

每一個環節，都在跟秒數賽跑。

很多人不知道，廣告時間還有另一位主持人木木。

主持人在休息時間，為了讓現場一萬名觀眾不冷場，必須一直在現場和觀眾互動。有時跑去找剛得獎的歌手聊天，有時走到觀眾席，和某位藝人開玩笑。

那些畫面不會出現在電視直播裡，但都會同步出現在現場的大螢幕上。所以即使沒有電視轉播，現場依然要一直有節奏、有笑聲、有內容。

而木木一邊和大家互動，耳朵裡還戴著耳機，不停聽著導演組倒數。

還有90秒。60秒。30秒，準備收。

她必須一邊聊天，一邊控制時間；時間一到，立刻把節奏交還給直播。

很多人看到的是舞台上精彩的節目，是舞台上美麗的螢幕畫面。但一個晚上的表演，其實是一群幾百人的團隊，準備了好幾個月才完成。

直播沒有 NG，沒有重來，也沒有「不好意思，我們再一次」。

所以，每一次你看到的流暢，背後都是幾百個人，把自己的那一秒做到完美。

真正讓人敬佩的，不只是站在聚光燈下的人，還有那些讓聚光燈能準時亮起的人。

謝謝最強的金曲37幕後團隊，謝謝你們。

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

#金曲獎

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