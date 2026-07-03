2026-07-03 10:02 女子漾／編輯周意軒
《野狗骨頭》7/5終於開播！宋威龍、張婧儀偽兄妹虐戀太好嗑，人物介紹＋劇情亮點
等了好久，《野狗骨頭》終於要來了！由宋威龍、張婧儀主演的陸劇《野狗骨頭》定檔7月5日開播，芒果TV中午12點上線，湖南衛視晚間20:10播出，台灣則可於MyVideo追劇。這部劇改編自休屠城同名小說，全劇共32集，集結「90年代南方小城」、「重組家庭偽兄妹」、「青春疼痛文學」、「多年後重逢」等高虐元素，還沒播就已經讓劇迷期待值拉滿。
《野狗骨頭》講述陳異與苗靖因父母相識而結緣，兩人一開始並不親近，陳異甚至對苗靖帶著很深的敵意，直到一次受傷後，苗靖的善良讓兩人的關係悄悄轉變。只是命運從來沒有放過他們，陳父去世、苗母失蹤，原本可能重組的家庭沒有成形，兩個孩子卻被迫相依為命。當苗靖終於看清自己的心意，準備向陳異告白時，陳異卻突然捲入一場縱火案，兩人的人生也從此被狠狠改寫。
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《野狗骨頭》7月5日開播，由宋威龍、張婧儀主演，改編自小說，主打90年代偽兄妹虐戀、青春疼痛與縱火案懸疑線。
《野狗骨頭》劇情亮點1：宋威龍、張婧儀終於開虐！高顏值但不是甜寵劇
別被宋威龍、張婧儀的高顏值騙了，《野狗骨頭》不是那種撒糖撒到蛀牙的甜寵劇，而是從泥地裡長出來的疼痛愛情。劇中陳異像一隻帶刺的野狗，暴戾、倔強、不服輸；苗靖則像一塊硬骨頭，冷、狠、倔，明明被生活打得傷痕累累，卻偏偏不肯低頭。兩人不是天降浪漫，也不是命中注定的童話戀人，而是在最狼狽、最無助的時候抓住彼此。這種「我不會說愛你，但我會把最後一口飯留給你」的感情，才是《野狗骨頭》最虐也最上頭的地方。
《野狗骨頭》劇情亮點2：改編自人氣小說，青春疼痛文學濃度超高
《野狗骨頭》改編自休屠城同名小說，由芒果TV與烈火影業聯合出品，導演則是劉俊傑。原著本身就有不少讀者基礎，故事主打重組家庭裡沒有血緣關係的少年少女，從相依為命、暗生情愫，到被迫分離、成年重逢，整個設定就是青春疼痛文學愛好者的命門。
原著中陳異和苗靖的童年處境相當辛苦，兩人都不是在愛裡長大的孩子，也因此更不懂得如何好好表達愛。他們明明在乎對方，卻總是用最刺人的方式保護自己；明明害怕失去，卻又一次次把對方推遠。這種「嘴硬到讓人想搖醒他們」的虐戀感，也讓劇版備受期待。
《野狗骨頭》劇情亮點3：90年代偽骨科戀，禁忌感、宿命感一次拉滿
《野狗骨頭》最引人討論的關鍵字之一，就是「偽骨科戀」。陳異和苗靖因父母關係成為彼此生命中的家人，卻沒有真正的血緣關係。這份感情從小一起生活的依賴開始，長大後逐漸變成無法說出口的愛意。更特別的是，故事背景放在20世紀90年代的南方小城。在那個年代，重組家庭、非血緣兄妹之間的曖昧情感，更容易被視為禁忌與背德，也讓陳異和苗靖之間的拉扯更有壓迫感。他們不是不知道不能靠近，而是越知道不能靠近，越控制不住想奔向彼此。
《野狗骨頭》劇情亮點4：從相依為命到被迫分離，多年後重逢才是最狠一刀
如果說少年時期的陳異和苗靖，是在廢墟裡互相取暖，那成年後的重逢，就是把舊傷口重新撕開。苗靖長大後成為聰明、冷靜、有能力的女性，陳異則在縱火案後人生急轉直下，兩人的命運被迫走向不同方向。多年後再相見，他們早就不是當年那兩個只能靠彼此活下去的孩子，可是過去留下的情感、誤會和傷口，並沒有真的消失。最虐的是，兩人都以為自己是被拋下的那一個，也都以為對方早就不在乎自己。這種錯過型愛情，真的很容易讓觀眾一邊追一邊心梗。
《野狗骨頭》劇情亮點5：縱火案讓愛情變懸疑，從青春虐戀走向犯罪對抗
《野狗骨頭》不只是一部愛情劇，劇情後段也牽動縱火案與犯罪線。當苗靖準備向陳異告白時，陳異卻捲入一場縱火案，甚至成為關鍵人物。為了保護苗靖，他選擇逼她離開藤城，也讓兩人的感情被迫中斷。MyVideo劇情介紹也提到，多年後陳異經營撞球廳，苗靖蛻變歸來，兩人的人生軌跡再次交錯，展開充滿張力、矛盾與治癒的情感旅程。這也讓《野狗骨頭》的故事不只停留在「愛而不得」，而是加入命案、秘密、保護與自我救贖。陳異到底為什麼要推開苗靖？縱火案背後藏著什麼真相？兩人重逢後能不能解開誤會？都是開播後最值得追的重點。
《野狗骨頭》劇情亮點6：《點燃我，溫暖你》導演劉俊傑再拍張婧儀
《野狗骨頭》由劉俊傑執導，這也讓不少劇迷第一時間想到《點燃我，溫暖你》。劉俊傑很擅長拍出青春愛情裡的氛圍感，尤其是那種「明明沒有大哭大喊，卻讓人覺得心被揪住」的情緒流動。這次他再度合作張婧儀，也讓觀眾期待苗靖這個角色能不能拍出既冷感又破碎的層次。
從目前釋出的設定來看，《野狗骨頭》不走華麗偶像劇路線，而是更偏向灰暗、粗糲、帶有年代感的現實底色。這對宋威龍和張婧儀來說，都是很能展現演技反差的角色。
《野狗骨頭》人物介紹1：陳異／宋威龍 飾
陳異是陳禮彬的兒子，性格狠戾、狂痞、暴躁，像一隻沒被好好愛過的野狗。他從小缺乏家庭溫暖，習慣用尖銳和攻擊性保護自己，起初對苗靖充滿敵意，卻在相處中逐漸被她的善良打動。父親去世後，陳異成了苗靖最重要的依靠。他明明自己也過得很狼狽，卻努力賺錢供苗靖讀書生活。只是他不擅長說愛，也不懂如何溫柔表達，越在乎一個人，越可能用傷人的方式把對方推遠。宋威龍這次不再只是乾淨清爽的校園男神，而是挑戰更粗糲、更破碎的底層少年角色，光是設定就很有反差感。
《野狗骨頭》人物介紹2：苗靖／張婧儀 飾
苗靖是冷媚又倔強的女孩，命運沒有給她太多選擇，她卻硬是把自己活成了不服輸的樣子。她聰明、堅韌，為了達成目標可以非常決絕，看似冷淡，其實內心藏著很深的傷口。在艱難的成長環境裡，陳異成為苗靖最重要的人。她從依賴他、理解他，到後來看清自己對他的感情，這份愛既純粹又危險。長大後的苗靖成為汽車工程師，從當年需要被保護的小女孩，蛻變成能夠重新面對命運的女性。張婧儀身上本來就有一種安靜又倔強的破碎感，和苗靖這個角色相當貼合。
《野狗骨頭》人物介紹3：梁靖康、何瑞賢加盟，配角線也有看頭
除了宋威龍、張婧儀之外，《野狗骨頭》也有梁靖康特邀主演、何瑞賢特別主演，練練特別出演、周鐵聯合主演等陣容。雖然目前觀眾焦點多半放在陳異和苗靖的虐戀主線，但這類年代情感劇能不能好看，配角往往也很重要。家庭關係、案件線、成年後的人際牽扯，都可能成為推動劇情的重要關鍵。
《野狗骨頭》追劇資訊
《野狗骨頭》將於2026年7月5日開播，芒果TV中午12點首播，湖南衛視金鷹獨播劇場晚間20:10播出，台灣觀眾可於MyVideo收看。全劇共32集，類型融合愛情、青春、家庭、現實題材與犯罪線。
精華 FAQ
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該劇定檔2026年7月5日開播，芒果TV中午12點上線，湖南衛視晚間20:10播出，台灣觀眾則可透過MyVideo追劇，共32集。
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陳異與苗靖因父母關係成為家人，卻沒有血緣，從相依為命到暗生情愫，再到被迫分離與重逢，禁忌感、宿命感和錯過感都非常強烈。
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《野狗骨頭》後段加入縱火案與犯罪線，陳異為保護苗靖選擇推開她，多年後兩人重逢並面對舊傷與誤會，讓故事帶有懸疑與自我救贖色彩。