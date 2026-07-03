2026-07-03 00:51 熊愛造
總是因焦慮而深夜失眠？月神常羲教妳用薩提爾式接納擁抱脆弱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章指出夜晚失眠常源於白天壓抑情緒與疲憊累積。
- 重點二：以月神常羲象徵薩提爾式接納，鼓勵溫柔擁抱不完美。
- 重點三：作者提醒讀者覺察焦慮、冒牌者感，並練習自我安撫。
妳也會這樣嗎？妳是職場上負責任的夥伴、朋友眼中可靠的後盾、家庭任務的完成者，完美地應對了生活中每一種角色。
然而，當身心俱疲的日子終於告一段落，疲累感從骨頭深處往外冒，身心所積欠的債務突然排山倒海而來，沉重得，連呼吸都快要提不起勁。
躺在床上，明明累得無力，大腦卻像停不下來的跑馬燈，開始反芻白天的某個場景、某個待進行的計畫，甚至是一段說不出口的委屈。
在黑夜的放大鏡下，迷茫與自我懷疑無處躲藏，只能無奈地任由焦慮影響睡眠。
為什麼這些情緒，總愛在夜晚給我們致命的一擊？
從心理學與生理機制的角度來看，白天我們的意識忙於處理外界的生存訊號，理性築起了高高的防禦機制，迫使我們壓抑內在的真實感受。
直到夜晚來臨，外在刺激驟然消失，防禦機制宣告卸甲，那些被忽略的委屈、恐懼與疲憊，便會以最真實、也最赤裸的姿態湧上心頭。
並非妳不夠堅強，只是妳的身體和心靈正在發出訊號，提醒妳：
此時此刻的妳，非常需要被溫柔地對待。
在宇宙尚未成形、萬物依舊一片混沌的洪荒之初，有一位古老而尊貴的母性之神，默默地守護著這份黑夜的秩序。根據《山海經·大荒西經》的記載，她是天帝的妻子——月神常羲。
祂不是高高在上、只接受凡人膜拜的冷冽神祇，而是一位親手撫育了十二個月亮的溫柔母親。在漫長的時光裡，祂見過的星辰誕生又消逝，不知凡幾；祂看著十二個孩子輪流升起、落下，調和了人間的時間流轉與潮汐起伏。
常羲的眼中，藏著宇宙級的包容。在祂的國度裡，每個孩子都是圓滿的，只是呈現的模樣不同，因為祂太清楚 ：
不完美與更迭，本就是生命的本質。
月神常羲在洪荒中為月亮洗澡、撫育月圓月缺，這正是薩提爾對話中最核心的姿態：全然的接納與一致性。
在薩提爾的冰山理論中，我們呈現在外表的行為（如白天的堅強、夜晚的失眠），只是冰山露出水面的一角，水平面之下，藏著我們不曾被滿足的渴望與感受。
常羲看著十二個月亮的陰晴圓缺，從不因為月缺而責怪孩子，也不因為月圓而過度溺愛。祂只是溫柔地注視，這對應了薩提爾模式中的「接納感受」。
常羲在對我們耳語：妳不需要隨時保持在完美的狀態。妳在黑夜裡流下的眼淚、妳的自我懷疑，都是冰山下最真實的樣貌，它們同樣值得被好好抱一抱。
當妳試著將這份寬容帶回日常生活中，或許能更看清自己正在經歷的具體處境。
比如在職場上，妳可能因為一個新任務而陷入嚴重的決策焦慮，擔心自己的能力配不上期待，這種「冒牌者症候群」讓妳在夜裡反覆煎熬；又或者，在一段看似穩定的關係裡，妳習慣了扮演那個懂事、體貼的角色，將所有的沉默與委屈吞進肚子裡，直到深夜才敢獨自消化。
這些看似不完美的「陰暗面」，在常羲的眼裡，其實都只是生命週期中的一部分。
妳會迷茫，是因為妳正走在探索自我的轉折點上。
讀到這裡，不妨先深呼吸幾次。把妳的手放在心口上，感受每一次呼吸的起伏。此時此刻，妳不需要立刻想出解決問題的辦法，也不需要勉強自己變得積極樂觀。妳只需要，想像一道均勻灑滿在大地上的月光。
聽一聽月神常羲隔著數千年的時空，對妳靈魂深處的低語：
「在漫長的時光裡，我看過無數星辰的誕生與消逝。孩子，你此刻的迷茫與焦慮，不過是生命週期中的一次潮起潮落。閉上眼，讓最古老的月光擁抱你。」
當妳不再隱藏自己的陰晴圓缺，生命的力量就會像夜空中的微光，在好好休息之後重新圓滿。
今晚，當妳閉上雙眼準備入睡前，深呼吸，也問問自己：「如果我不必再向世界證明自己的完美，此時此刻，我最想對那個辛苦了一整天的自己說一句什麼話？」
Aizao （2026.07.02 於台中）
精華 FAQ
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因為白天大腦忙於應付外界與角色責任，理性防禦也較強，許多委屈、恐懼與疲憊被暫時壓下；到了夜晚刺激減少，這些感受便容易回湧，影響入睡與睡眠品質。
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常羲象徵薩提爾式的全然接納與一致性，像溫柔的母親看待月亮圓缺，不因不完美而責怪。文章藉此提醒讀者，情緒與脆弱都是生命的一部分，值得被理解與擁抱。
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文章建議先深呼吸、把手放在心口，暫時不急著解決問題，也不逼自己立刻樂觀；改以月光意象安撫自己，並問問內心最需要對辛苦一天的自己說什麼話。
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