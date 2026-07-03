2026-07-03 18:00 睿忒
成為獨立歌手後的首張大碟！Bebe Rexha 讓人視、聽雙重享受的《DIRTY BLONDE》！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Bebe Rexha 轉型獨立歌手後，推出全新專輯《DIRTY BLONDE》
- 重點二：專輯由他全權參與創作與製作，主打全舞曲、強調視覺概念。
- 重點三：〈Çike Çike〉與〈Sad Girls〉等曲展現文化元素與電音默契。
Hi there，就在大約去年底、今年初的時候，Bebe Rexha宣布自己和先前的唱片公司結束了合作關係，目前以獨立歌手的形式進行音樂事業，像之前分享過的〈New Religion〉(2026) 便是以這樣的方式發行。而在上個月中，我們終於迎來了預熱已久最新專輯《DIRTY BLONDE》(2026)！這是 Bebe 首次在創作、製作方面全權操盤的心血，是張非常有他個人特色的全舞曲專輯。
在專輯發行前，如果是有關注 Bebe 的朋友一定會發現，他真的花了好多時間及心力在這張專輯上，光是從實體封面的數量配合了專輯裡的13首歌，他推出了13種封面的簽名專輯就能瞧見一二了啊！並且單憑這點就十分能夠擔得起視覺專輯的這項稱號，也看得出 Bebe 此次實在是竭盡全力了。下面按照我自己的慣例，選了三首最喜歡的來跟大家分享。
👉 推薦閱讀：Bebe Rexha 脫離唱片公司成獨立歌手！超嗨的〈New Religion〉撐起視覺新時代！
˙〈$.H.I.T〉Bebe Rexha
〈$.H.I.T〉是跟著專輯發行而釋出的歌曲，本來在沒有看署名的情況下，還以為這首歌找了Doja Cat助陣，因為從最一開始較為尖銳的纖細氣音，就是 Doja 很長使用的歌唱方式，沒想到 Bebe 在這首歌當中會這樣唱，這也側面證明了他在唱功上的造詣，較少展現這一面的他竟然將這種很需要技巧的唱法完美地呈現；而在過了幾句之後的唱段就比較能夠聽出我們印象中的 Bebe，這種嘗試著實讓人覺得有趣。
而在「sugar-honey ice tea」這個常見的口語用法之下，副歌部分就很明顯能聽出 Bebe 的氣勢，搭配上稍微沉重的鼓點，他採用的、有些尖銳的聲線便很好地被中和掉，並且副歌也給了我一種近期很紅、KATSEYE的感覺，不禁讓人聯想如果在這樣稍慢卻有力的舞曲上加進舞蹈，一定也會是很過癮的表現。只能說 Bebe 的創作力真的太驚人，這種融合多種風格的電子舞曲，竟也被他掌握得如此從容！
˙〈Çike Çike〉Bebe Rexha
〈Çike Çike〉是這個專輯時代發行的第二首單曲，還比引發討論的主打單曲〈New Religion〉要早釋出，而我在當初聽到時就很喜歡了，在專輯的其他曲目釋出後也依舊如此。〈Çike Çike〉的歌名是阿爾巴尼亞文，同時也是 Bebe 的母語，一直以來或許會有些人知道他來自阿爾巴尼亞，不過這還是他首次將這門語言運用在音樂作品當中，不得不說這樣的做法讓整首歌聽起來更有特色，也讓 Bebe 的聽起來更有態度！
這首歌標誌性、以阿爾巴尼亞文詮釋的亮點唱段，實際上取樣了 West Side Family 的〈Hou Çike〉(2007)，他們是來自阿爾巴尼亞的嘻哈團體，可以看出這應該也是從小影響 Bebe 的音樂人。整首歌非常能夠表現出 Bebe 的率性及酷勁，同時在視覺影片裡也很能看出來自於家鄉的文化的蘇，也就是大家各自帶著椅凳在街頭巷尾聚會，雖然被 Bebe 化作看上去十分性感的風格，但將家鄉特色及語言融入在這首歌當中的這件事，Bebe 實在是做得很不錯！
˙〈Sad Girls〉Bebe Rexha & David Guetta
這是 Bebe 和 David 的第六度合作，這組電音的黃金組合，果然端出來的又是好東西！〈Sad Girls〉這首歌名帶傷心的字眼，但卻是聽起來情緒十分高漲的歌曲，在編曲方面非常有 David 一貫的風格，因此整首歌給人的感覺很有2010年代電音盛世的感覺，而不出意外在這樣的加持下，Bebe 的聲音也獲得了很好的展現，我想這兩人應該是最不讓人擔憂的組合了吧，即便不敢說會有多麼爆炸的流量，但起碼可以知道絕對是品質保證的！
Bebe 在近期訪談說過，這首〈Sad Girls〉的誕生是因為在前兩年的〈I'm Good (Blue)〉(2022)、〈One in a Million〉(2023) 兩首歌後覺得心裡還有得再合作的念頭，於是便著手進行了，甚至本來沒打算放進專輯裡，不過因為團隊很喜歡這首歌所以還是放進來了；聽過之後更可以知道這是個明智的決定，雖然並沒有帶出多大的驚喜，不過這種來自兩人之間默契的呈現實在是好聽啊！
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前些陣子的 Bebe Rexha 在決定離開唱片公司時，被媒體及網路上的網友們以「Khia Asylum」的網路梗調侃，不過在此次《DIRTY BLONDE》發行後著實讓人驚艷，在自身努力宣傳及超高音樂品質的加持下，專輯也衝上了 Billboard 舞曲專輯榜的冠軍，可說是以獨立歌手的身份打了場漂亮的翻身仗啊！
如果是有興趣的朋友，真的很推薦把整張《DIRTY BLONDE》全部聽完！在視覺專輯的名頭之下，我認為也能夠算是張概念專輯，全舞曲的配置就注定了整體感聽會是統一的，加上 Bebe 的詮釋後是真的很過癮，因此在上面分享的三首歌之外，其實整張專輯都是很值得一聽的啊！
👉 推薦閱讀：同名專輯《Bebe》復古動感！Bebe Rexha 第三張專輯強勢來襲！
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🎧《DIRTY BLONDE》官方收聽連結：bebe.ffm.to/dirtyblonde
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精華 FAQ
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她推出了獨立後的首張大碟《DIRTY BLONDE》，也是首次在創作與製作上全權操盤的作品。文章認為這張專輯兼具視覺與聽覺魅力，整體以全舞曲風格呈現。
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因為這首歌首次使用 Bebe 的阿爾巴尼亞母語入歌，還取樣自阿爾巴尼亞嘻哈團體作品，讓歌曲更具文化辨識度，也更能表現她的率性與酷勁。
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〈Sad Girls〉是兩人第六度合作，帶有濃厚2010年代電音風格，情緒高漲卻又保有傷心字眼的反差感。文章認為這是默契成熟、品質穩定的合作成果。
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