AI重點 文章重點整理： 重點一： 中風老翁入住長照機構43天後，因情緒失控與兒子爭吵後墜樓身亡。

中風老翁入住長照機構43天後，因情緒失控與兒子爭吵後墜樓身亡。 重點二： 家屬向機構求償212萬餘元，法院認定機構已盡注意義務而免賠。

家屬向機構求償212萬餘元，法院認定機構已盡注意義務而免賠。 重點三：事件凸顯長照不只要找床位，更要事先談妥家人分工與接電話的人。

如果有一天,你接到機構打來的電話,說爸爸情緒不穩,要你馬上過去,你會怎麼反應?

一位老先生中風之後行動不便,去年7月被子女送進長照機構,每月付3萬6000元。入住43天後那個上午,他情緒失控,機構通知長子到場。兒子趕過去,父親不肯繼續住,兩人吵了起來,兒子脫口而出:

「你人不當,要當狗是嗎?」

那天下午,父親自己翻過陽台,墜樓身亡。

家屬事後告上法院,向機構求償212萬4960元,判決結果是機構免賠。這起事件,讓不少正在照顧父母、或即將面對這個階段的女兒、媳婦、太太,看完心裡都揪了一下。

▋你以為長照是找一間好機構,其實它更考驗一個家的分工

多數家庭談長照,聊的是床位、費用、評價,卻很少聊到:萬一半夜接到電話,誰去、誰請假、誰拿主意。判決書裡那通打給長子的電話,背後其實是一個從沒被明說過的分工,而這個分工,往往是等事情發生了,才臨時定案。

現場最脆弱的,往往不是被照顧的人,而是被推去現場的那個人

很多女性讀者其實最懂這種處境:被叫去「安撫」的那個人,常常自己都還沒準備好。長子那句氣話聽起來刺耳,拉遠一點看,可能是長期壓力、突發狀況、心裡愧疚交織之後的失控。長照現場最容易被忽略的,是「照顧者的照顧者」,那個要安撫情緒、又要承受指責的人,他的狀態,很少有人問過。

▋法院怎麼看?原則上看的是注意義務,不是結果

法官認定,機構的門窗兼具消防逃生功能,沒有強制上鎖義務;老翁意識清楚,就算上鎖也能自己打開;家屬也未曾告知機構老翁有自殺傾向。

原則上,機構是否須負賠償責任,要看是否已盡「善良管理人」的注意義務,而不是單純用結果去認定過失,實際個案仍要依證據與法規判斷。

這個家庭用212萬換來的,不是一場官司的答案,而是一堂沒人事先教過的課,長照最需要準備的不是床位,是分工。

如果你家裡也有正在變老的父母,或你自己就是那個「隨時可能被通知」的女兒、媳婦、太太,這篇文章想留給你一個簡單的提醒:找個平靜的時候,和家人聊聊,萬一那天真的來了,誰接電話、誰到現場、誰做決定。

話先說清楚,比事後追究責任,更能保護這個家,也保護你自己。

我是JT, 你的引導式財務規劃顧問,

我不是社工師, 但有些想法,想跟你分享。





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