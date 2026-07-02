《大熊餐廳》第五季Disney+全季上線！33億分鐘收視神劇迎完結，地獄廚房摘星結局必看

2026-07-02 16:01 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：華特迪士尼公司
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現象級影集《大熊餐廳正式迎來最終篇章！由 FX 製作的《大熊餐廳》第五季已於 Disney+ 獨家全季 8 集一次上線，前四季曾締造 33 億分鐘首播收視紀錄，也創下 FX 電視網史上首播成績最佳紀錄。全新第五季更被多間歐美權威媒體視為年度期待影劇，《滾石》雜誌盛讚本季為「大師級的傑作」。

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《大熊餐廳》第五季全季上線，神劇迎來最終篇章

《大熊餐廳》第五季全季共 8 集，目前已於 Disney+ 獨家上線。這一季不只是新篇章，更是全劇命運的終極收束，觀眾將跟著卡米與餐廳團隊一起面對摘星、資金、信任與人生選擇的最後考驗。

圖片來源：華特迪士尼公司
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前四季創33億分鐘收視，外媒盛讚「大師級傑作

《大熊餐廳》前四季累積出驚人聲量，曾締造 33 億分鐘首播收視神話，並刷新 FX 電視網史上最佳首播成績。第五季上線後，也被歐美媒體高度關注，成為今年度最受期待的頂級影劇之一。

暴風雨襲擊芝加哥，地獄廚房摘星任務更艱難

第五季一開場，芝加哥便迎來百年難得一見的毀滅性暴風雨，導致高檔食材供應鏈面臨嚴重短缺。偏偏米其林指南的秘密評審「星星人」即將到訪，餐廳還同時面對營運資金斷裂、大樓出售危機等壓力，讓原本就高壓的摘星之路變得更加艱難。

圖片來源：華特迪士尼公司
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卡米丟出離職震撼彈，團隊信任危機全面爆發

更讓團隊崩潰的是，前一季結尾，主廚卡米毫無預警丟出離職決定。這個消息在暴風雨當天全面傳開，讓「大熊餐廳」陷入空前信任危機。餐廳究竟能不能順利摘星？團隊又會走向怎樣的未來？成為第五季最大懸念。

高壓節奏回歸第一季，混亂寫實感讓觀眾窒息

第五季刻意帶領觀眾回到第一季招牌的混亂、寫實與複雜節奏。廚房裡每個人都在面對工作壓力，也得處理深埋已久的家庭創傷與職場心魔。戲外台灣首播期間又正逢暴風雨天氣，讓不少觀眾感受到戲裡戲外同步的沉浸感，社群上也出現「最後一季真的好看到哭」等討論。

圖片來源：華特迪士尼公司
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傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利殺青感言催淚

隨著全劇正式播畢，飾演卡米的傑瑞米艾倫懷特與飾演辛妮的阿尤艾德維利也分享殺青心情。兩人表示，拍攝期前後長達五、六年，劇組早已像真正的一家人。即使每位演員殺青日不同，大家仍會特地回片場陪伴彼此最後一場戲，現場也有不少工作人員因不捨而落淚。

圖片來源：華特迪士尼公司
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從廚房創傷到人生出口，完結篇留給觀眾溫柔力量

談到角色結局，傑瑞米艾倫懷特認為卡米在經歷許多掙扎後，終於學會對自己誠實，也懂得欣賞與接受身邊的愛。阿尤艾德維利則表示，雖然對劇集完結非常不捨，但也替每位角色找到適合自己的歸宿感到開心。兩位演員也向觀眾喊話，劇中呈現的痛苦與心理創傷，是許多人生活中都會面對的課題，而這些磨練終將換來更大的美好。

精華 FAQ

  • 第五季已由FX製作並在Disney+獨家全季上線，共8集一次釋出，觀眾可直接追完最終篇章，不必等待每週更新。

  • 《大熊餐廳》前四季累積高達33億分鐘收視，並刷新FX電視網史上最佳首播成績，讓它成為近年最受關注的現象級影集之一。

  • 第五季一開始就遭逢芝加哥暴風雨、食材短缺與資金危機，加上卡米離職風波與米其林評審壓力，讓餐廳摘星與團隊命運都充滿懸念。

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#歐美 #大熊餐廳 #影集推薦 #大師級傑作 #Disney #正式迎來最終

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當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
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生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
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生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
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整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人

2026-06-22 16:07 女子漾／編輯周意軒
《欠妳的那場婚禮》
《欠妳的那場婚禮》

台劇《欠妳的那場婚禮》播出後，除了張孝全、蘇慧倫飾演的中年怨偶婚姻引發共鳴，劇中飾演女主角年輕時期的蒲禾菲，也因清新亮眼的外型和自然細膩的表演受到關注。她在劇中飾演年輕版「陳立璇」，和朱軒洋飾演的25歲周可傑，有一段充滿青春曖昧、音樂夢與情感拉扯的故事線，也讓不少觀眾看完好奇：「蒲禾菲到底是誰？」擁有四分之一德國血統的蒲禾菲，近年從MV、短片、電影到戲劇一步步累積作品，2024年更入選台北電影節「非常新人」，被視為備受期待的新生代演員之一。這次接演嚴藝文編導的新作《欠妳的那場婚禮》，也成為她現階段最受矚目的代表角色。

蒲禾菲是誰？四分之一德國血統，新生代氣質女演員

蒲禾菲是近年受到關注的新生代女演員，外型帶有混血感，擁有四分之一德國血統，氣質清新又帶點冷感辨識度。她不是一開始就走傳統偶像路線，而是從MV、短片和影像作品慢慢累積表演經驗。比起強烈戲劇化的表演，蒲禾菲更容易讓人注意到的是一種很自然的鏡頭感。她的表演不會過度用力，反而常常用眼神、停頓和細微情緒變化，帶出角色的心事，也很適合詮釋青春期那種「想靠近又怕受傷」的曖昧狀態。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

曾是高爾宣〈Without You〉MV女主角，早期就被觀眾記住

很多人第一次看到蒲禾菲，可能不是在戲劇裡，而是在音樂MV中。她曾演出高爾宣熱門歌曲〈Without You〉MV女主角，隨著歌曲走紅，蒲禾菲也因為鏡頭前自然不生澀的表現，被不少觀眾留下印象。之後她也陸續參與不同影像作品，從MV延伸到戲劇、短片與電影，慢慢累積角色經驗。雖然不是一夕爆紅型演員，但正因為一路從小作品磨出來，讓她這次在《欠妳的那場婚禮》裡的演出更有說服力。

圖片來源：截取ＭＶ
圖片來源：截取ＭＶ

入選台北電影節「非常新人」，被看好是潛力新秀

蒲禾菲在2024年入選台北電影節「非常新人」，也讓她正式被更多影視圈與觀眾看見。「非常新人」向來是觀察台灣新生代演員的重要名單，入選本身就代表她的表演潛力受到業界關注。對年輕演員來說，這類肯定不只是曝光，更像是一張進入更大舞台的門票。蒲禾菲之後接演《欠妳的那場婚禮》，也讓她從潛力新人變成觀眾真正叫得出名字的新面孔。

2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供
2024台北電影節「非常新人」10位新秀，林思廷（後排左起）、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；林毓家（中排左起）、許莉廷、余杰恩；陳泰河（前排左起）、徐碩廷。圖片來源：台北電影節提供

《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版陳立璇，和朱軒洋有青春情感線

真正讓蒲禾菲討論度快速升溫的作品，就是2026年台劇《欠妳的那場婚禮》。她在劇中飾演女主角「陳立璇」的年輕時期，成年版則由蘇慧倫演出。這個角色其實並不好演，因為她不只是「年輕版女主角」而已，還必須讓觀眾相信，為什麼多年後的陳立璇會對周可傑又愛又怨。換句話說，蒲禾菲要演出一段婚姻最初的心動來源，也要讓觀眾看見那段青春愛情裡的光。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

她和朱軒洋飾演的年輕版周可傑有大量對手戲，兩人從音樂、曖昧到情感拉扯，形成劇中很重要的青春線。相較張孝全、蘇慧倫的中年婚姻線充滿疲憊與現實感，蒲禾菲與朱軒洋的年輕線則像一面對照鏡，讓觀眾看見愛情最初閃閃發光的樣子。

從舞者轉演員，表演底子來自15年舞蹈訓練

蒲禾菲的表演並非憑空而來，她其實從小學舞，跳了15年，原本的人生方向也和舞蹈密切相關。長期舞蹈訓練讓她對身體、節奏和情緒流動特別敏銳，這也反映在她的表演裡。對演員來說，身體感很重要。蒲禾菲的鏡頭表現常常有一種不刻意的流動感，不需要太多台詞，就能透過姿態和眼神帶出角色狀態。這也是她在《欠妳的那場婚禮》中能撐起青春線的重要原因之一。

圖片來源：IG@ariellegrimm_
圖片來源：IG@ariellegrimm_

蒲禾菲、朱軒洋爆緋聞？經紀人回應是拍戲合作

隨著《欠妳的那場婚禮》話題升溫，蒲禾菲的私生活也跟著被放大檢視。先前週刊報導她因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，引發外界討論。由於朱軒洋先前與吳卓源的感情狀態本來就受到關注，因此消息曝光後很快掀起熱議。對此，蒲禾菲方面曾透過經紀人回應，表示兩人是因合作拍戲認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處和互動都屬於工作範圍，並未如外界傳言所描述。

《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視
《欠妳的那場婚禮》劇照。圖片來源：公視

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演蘇慧倫的年輕版陳立璇，與朱軒洋有重要青春情感線。她以自然細膩的表演，把角色的曖昧、心動與拉扯演得很有說服力，因此迅速被觀眾記住。

  • 她曾擔任高爾宣〈Without You〉MV女主角，也持續參與短片、電影與其他影像作品。她並非靠單一曝光爆紅，而是透過多元作品累積鏡頭感與表演經驗。

  • 蒲禾菲擁有四分之一德國血統，且從小學舞、累積15年舞蹈訓練。2024年她入選台北電影節非常新人，近來又因與朱軒洋的合作傳聞而引發討論。

#蒲禾菲 #蘇慧倫 #朱軒洋 #欠妳的那場婚禮

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