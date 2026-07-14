【失去媽媽的那一年，因為750萬，她也差點失去了哥哥】 —— 關於遺產分配，沒有人告訴你的隱藏真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遺產爭議常不是錢不夠，而是公平感受未被看見。

遺產爭議常不是錢不夠，而是公平感受未被看見。 重點二： 公告現值與市價差距大，估價不清易引發兄妹猜疑。

公告現值與市價差距大，估價不清易引發兄妹猜疑。 重點三：父母宜生前用保單等工具先分配現金，降低衝突。

▋喪禮結束後，真正的考驗才開始

陳媽媽的告別式辦得很簡單。那幾天，兄妹倆一起跑流程、一起簽文件，感情前所未有地緊密，像是重新變回小時候會互相扶著走路的那兩個人。

考驗，是喪禮結束一個月後才悄悄浮上來的。

母親留下一間住了三十年的公寓，公告現值1500萬，市價卻高達5000萬。哥哥提出用750萬買下妹妹的份額——他認為這已經是最公平的方式了。妹妹沉默了很久，最後只問了一句：「你有沒有算過，這間房子如果拿去賣，我那一半其實值多少？」

那一刻，兩人之間第一次出現了裂痕。

你以為是錢的問題，其實是被理解的需要

多數人以為，家庭裡的財產爭議是錢不夠分。但很多時候，真正讓人受傷的，是感覺自己的付出和感受沒被看見。妹妹在意的不是750萬夠不夠，而是這個數字背後，哥哥有沒有站在她的角度想過。

現值與市價的落差，只是導火線；真正在燃燒的，是彼此在悲傷裡，還要一邊猜測對方是不是在算計自己。

我常在協助家庭做財務規劃時遇到類似的場景。坐在會議桌兩端的，明明是曾經一起長大的兄弟姊妹，卻因為一份沒說清楚的規劃，變成隔著數字互相猜疑的兩個人。每次遇到這種狀況，我都會先問一句：「你們現在吵的，是錢，還是被公平對待的感覺？」十次有九次，答案是後者。

三個你必須知道的事

關鍵策略1｜先弄清楚數字，再開口談感情

公告現值和市價是兩套不同的基準，混在一起談，善意很容易變成誤會。開口前先找專業估價，把數字攤開來，是保護感情最實際的方式。

我在陪客戶做房產傳承規劃時，通常會先問一個問題：「如果今天不是分房子，而是分現金，你們還會用同一套標準嗎？」很多人聽到這句話，才第一次意識到自己一直用錯誤的基準在談公平。這個提問簡單，卻常常是整個談判氣氛轉變的起點。

關鍵策略2｜父母能做的，是提前把公平準備好

如果陳媽媽在世時，就用一份保單預先安排一筆現金給沒有繼承房產的孩子，兄妹倆根本不需要走到這一步。保單的意義，是讓愛可以被明確分配，而不是留給孩子在悲傷裡自己去猜、去算、去爭。

這也是我這些年一直跟客戶分享的一個觀念：真正成熟的財務規劃，不是在走後留下一堆文件讓孩子自己去釐清，而是在生前，就把最難開口的那句話，用工具說清楚。保單的好處在於，它不需要子女去談判、去猜測父母的心意——金額、對象、時間，全部都已經寫好了答案。

關鍵策略3｜公平的重點，是被放在心上

一間房子，一筆現金，數字不必一樣，但每個孩子都該感覺到，自己被父母公平地記得。

我常問正在規劃傳承的客戶一個問題：「如果今天你不在了，你希望孩子們記得的，是一份精算過的財產分配表，還是一段還能一起吃飯的關係？」大多數人聽到這句話，都會沉默幾秒鐘——因為答案其實他們心裡都知道，只是很少有人真正去做準備。

現在就能做的第一步

如果你家裡也有一間房子、一份保單，找個時間，和家人一起把該說清楚的數字說清楚。

不需要一次談完所有細節，可以先從一個問題開始：「如果有一天，我們要分這些財產，大家心裡的那把尺，會不會不一樣？」光是問出這句話，往往就能提前化解很多日後可能發生的誤會。

失去至親之後，你最想留住的，是一份公平的財產，還是一段還能一起吃飯的關係？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師，但有些想法，想跟你分享。

(實際狀況與規劃內容，以諮詢專家後的真實狀況為準）

