2026-07-02 15:32 女子漾／編輯劉芫榛
從差點解散到圓山秒殺！新專輯《沈默的鉅作》發行，圓山12場全秒殺，團員自曝差點要投履歷！
創作樂團淺堤 Shallow Levée 迎來成軍10週年，睽違五年推出第三張全新專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》，實體與數位平台皆已正式發行。這張作品記錄四位團員走過低潮、爭執與重新選擇彼此的過程，也像是他們交給10週年的一份音樂答卷。
專輯發行前，淺堤率先展開《沈默的鉅作》空間三部曲，首部曲「圓山大飯店｜國宴廳 × 密道專輯發表會」12場演出一開賣便秒殺完售。團員笑說，連全新主視覺海報都還來不及曝光，票就已經賣完，也宣告歷經五年醞釀後，新的淺堤正式回歸。
10週年新作｜《沈默的鉅作》正式發行，五年創作能量一次爆發
淺堤由主唱兼吉他手 Soham、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成，近年以細膩創作與鮮明南方氣質，獲得音樂圈高度評價。這次推出第三張專輯《沈默的鉅作 SPEAK IN SILENCE》，團員形容，這張作品更像是十年累積後的一次爆發。
從歌曲、編曲到專輯概念，《沈默的鉅作》都記錄著四人這些年在創作與人生中的變化。它不只是睽違五年的新專輯，也承載了淺堤如何從差點散團，到重新選擇一起走下去的過程。
差點解散｜團員自曝104履歷都準備投了
看似迎來10週年喜訊的淺堤，其實曾經走到解散邊緣。Soham透露，2024年間團員曾大吵一架，當時有經紀公司老闆當著大家的面表示只想簽她，讓她一度萌生單飛念頭，心想樂團這條路不順，也許自己一個人發展會不會比較好。
那場爭執後，團隊陷入低潮。堂軒坦言，那段時間氣氛真的非常低迷；方博原本打算接巡演音控工作，紅茶也因為租約即將到期，認真考慮搬回高雄發展，堂軒更笑說，自己連104履歷都已經準備好要投了。
轉折出現在三個月後，四人與阮劇團合作戲劇作品。一次次的自我剖析，讓團員重新看見彼此珍貴的地方。Soham說，每當又想寫歌時，腦海中總是浮現團員的臉，也想像不了自己和其他人一起表演的樣子，因此決定做第三張專輯，「賭上最後一把」。
思念之歌｜〈在空檔寫詩〉寫給阿嬤，也寫給所有來不及的告別
新歌〈在空檔寫詩〉是Soham獻給一手帶大自己的阿嬤之作，歌曲中寫進家鄉澎湖的大風、山羊與兒時暑假的記憶，唱出深刻而溫柔的思念。
這首歌不只是團隊一致最喜歡的作品，也是整張專輯製作過程最波折的一首。為了弦樂、音色與編曲，團隊反覆修改，甚至追加製作預算。Soham坦言，自己反而是與這首歌最疏離的人，她形容：「一首歌就是一條河，不可能道盡綿長的歷史和感情，分享出去以後，它就屬於這個世界，而不是我個人的了。」
2025年12月，Soham在上海演出期間收到阿嬤過世的消息，當下強忍悲傷完成工作。專輯發行前夕，她在社群寫下陪阿嬤靈魂去吹風的文字，也提到夢裡再次擁抱阿嬤、親口說出「我愛妳」。因為阿嬤長年失智，看著生命慢慢遺忘一切，也讓她深刻體會，很多事情其實都是最後一次，更應該把握能聚在一起的時光。
國際合作｜韓國Kim Oki、日本奇妙礼太郎跨海助陣
《沈默的鉅作》也是淺堤出道以來國際合作規模最大的一張專輯。新歌〈愛情氣象台 feat. Kim Oki〉邀請韓國薩克斯風演奏家、作曲家暨音樂製作人 Kim Oki 合作，將傳統台語歌與自由即興爵士融合，為淺堤的音樂語彙打開全新面向。
另一首〈昨日の約束〉則攜手來自大阪的創作歌手奇妙礼太郎合作，詮釋遠距離關係中那些沒說出口的思念。堂軒回憶，2024年前往日本演出時第一次欣賞 Kim Oki 現場演出，全團都深受感動；2025年前往沖繩時，又在咖啡店偶然聽見奇妙礼太郎的音樂，再次被深深震撼。
Soham笑說，就是這些一波又一波的感動，讓她更確定「果然還是只能做音樂」。堂軒也感性表示，自己是音樂帶著他去全世界，「沒有音樂，我什麼都不行。」也讓《沈默的鉅作》成為淺堤最具國際視野的一次創作。
樂團重生｜從差點散團到重新選擇彼此
《沈默的鉅作》之所以動人，不只是因為它是淺堤成軍10週年的新專輯，更因為這張作品背後有一段幾乎分道揚鑣、卻又重新回到彼此身邊的故事。
從準備投履歷、考慮搬回高雄，到最後決定一起「賭上最後一把」，淺堤把這些掙扎、失落、思念與重逢，都放進了新專輯裡。十年之後，他們沒有選擇安靜退場，而是用《沈默的鉅作》告訴大家，樂團仍然可以在沉默裡累積力量，然後用音樂再次開口。
精華 FAQ
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《沈默的鉅作》是淺堤睽違五年的第三張專輯，也是成軍十週年的重要作品。它不只記錄創作能量爆發，也呈現團員從低潮、爭執到重新選擇彼此的歷程。
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專輯發行前的「圓山大飯店｜國宴廳 × 密道專輯發表會」共12場，一開賣就全部秒殺。團員表示連主視覺海報都還沒曝光，票就賣完，證明回歸氣勢驚人。
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專輯邀請韓國Kim Oki與日本奇妙礼太郎參與合作，分別帶來台語歌與爵士融合、以及遠距離思念的詮釋。其中〈在空檔寫詩〉更是寫給阿嬤的深情作品。
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