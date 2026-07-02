2026-07-02 13:51 女子漾／編輯劉芫榛
《繪夢婚禮》開局就離婚！LingOrm從甜蜜妻妻變假面婚姻，婆媳大戰衝全球趨勢
泰國百合頂流CP LingOrm三度合體主演《In Love Forever 繪夢婚禮》，開播兩週話題持續狂飆，不僅成為friDay影音跟播泰劇史上冠軍，更因婆媳大戰、假面婚姻與高甜名場面衝上全球趨勢第一。
這次劇情一開場就從甜蜜婚禮變豪門修羅場，離婚危機、惡婆婆干涉、被迫同居全都來，讓觀眾一邊喊虐，一邊忍不住繼續追下去。
文章目錄
劇情看點｜甜蜜妻妻變離婚危機，LingOrm開局就修羅場
《In Love Forever 繪夢婚禮》描述LingOrm飾演的一對伴侶，原本相愛又甜蜜，卻因家族壓力與婆媳衝突走向離婚。沒想到兩人又因重大商業合作，被迫假扮恩愛妻妻，繼續住在同一個屋簷下。
一邊是假面婚姻，一邊是舊愛未了，加上Ling飾演角色的母親控制慾極強，仍不惜一切想把Orm趕出家門，讓兩人的感情從第一集開始就陷入又甜又虐的拉鋸戰。friDay影音官方頁面也顯示，本劇目前更新至第2集，台灣每週五同步跟播。
話題名場面｜婆婆闖門怒嗆，妻妻激情親熱反制
《繪夢婚禮》前兩集幾乎沒有冷場，從性感內衣、婆媳大戰、離婚危機，到「惡婆婆隔門偷聽，妻妻激情親熱反制」等橋段，都讓劇迷討論度爆棚。
劇中Ling一句曖昧台詞「今晚，讓我來決定我們的節奏，好嗎？」才剛讓粉絲心跳加速，下一秒母親就闖進家中，怒嗆Orm「穿得跟狐狸精一樣」，瞬間把甜蜜氣氛拉回豪門戰場。Orm也終於忍不住反擊婆婆，一句話把長期壓抑的委屈全爆出來，成為首集最具討論度的金句之一。
熱度飆升｜friDay影音跟播泰劇史上冠軍
《繪夢婚禮》開播後成績亮眼，不僅超越LingOrm二搭作品《唯有你 Only You》的首7天觀看數紀錄，也登上friDay影音跟播泰劇史上第一名。開播兩週觀看數再成長近20%，人氣持續攀升。
第二集播出後24小時內，X全球討論量更突破182萬則，並登上Worldwide Trending全球第一；在Netflix東南亞多國排行也持續名列前茅。從社群聲量到平台觀看表現，都證明LingOrm三搭依舊是泰劇圈最強話題保證。
訪談亮點｜Ling守在監視器前替Orm加油
friDay影音同步公開Ling與Orm最新受訪影片，兩人談到第三度合作的默契，互相誇獎毫不手軟。Ling笑說，Orm一直以來都演得很好，這次也「更會忍耐了」；Orm則表示，Ling每天都越來越厲害，不管語言、演戲或其他方面，都持續精進，讓她非常驕傲。
這次劇中有不少情感拉扯與衝突戲，Orm笑說自己沒有特別為打鬥戲做準備，只要記好台詞、動作順序，假裝要打人、被抓頭髮即可。Ling則透露，只要沒有自己的戲份，大多會守在監視器前替Orm加油，有時甚至會站在鏡頭前幫她打氣，戲裡戲外都很照顧搭檔。
愛情觀金句｜Orm霸氣喊：先去處理妳媽
因為劇中兩人飾演一對決定離婚、卻被迫繼續假扮恩愛的情侶，Ling與Orm也在訪談中分享真實愛情觀。
Orm談到如果另一半家人控制慾很強，會先跟對方講清楚：「你要不要去處理你媽的事。」她也霸氣表示，如果對方無法解決，「我是不會留下來的喔。」這句話簡直替劇中角色，也替很多觀眾說出心聲。
Ling則認為，若一段關係已經走到無法溝通、彼此都無法退讓的地步，「建議還是分開吧。」她也強調，離婚不一定是負面的，而是一種重新找回幸福、重新愛自己的選擇。
文化彩蛋｜Orm分享泰國婚禮迎親習俗
由於新劇從預告開始就有不少婚禮畫面，Orm也特別向台灣觀眾介紹泰國迎親文化。她透露，婚禮當天新郎必須一路「過關斬將」，不只要回答親友提出的問題，還要一路給錢、闖關，才能順利走到新娘面前。
至於晚上的婚宴則比較偏向西式婚禮，會穿著正式禮服舉行典禮。觀眾也能透過《繪夢婚禮》看到泰國婚禮融合傳統與西式儀式的獨特魅力。
精華 FAQ
-
劇情描述LingOrm飾演的伴侶原本相愛甜蜜，卻因家族壓力與婆媳衝突走向離婚，之後又因商業合作被迫假扮恩愛、同住一個屋簷下。
-
因為前兩集就塞滿婆媳大戰、隔門偷聽、激情反制與名台詞等強烈橋段，讓觀眾一邊喊虐一邊追看，帶動社群討論與平台觀看同步飆高。
-
Orm直言若另一半家人控制慾太強，會先要對方處理母親問題；Ling則認為無法溝通就該分開。Orm也介紹泰國迎親需闖關、給錢的婚禮習俗。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower