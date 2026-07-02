2026-07-02 12:35 女子漾／編輯劉芫榛
誠品生活夏日藝術季開跑！CLUBBABO南西快閃、3米英吉貓、《三個不結婚女人》必逛
今夏誠品生活直接變成可愛IP與藝術展集合地！7月15日起，誠品生活南西獨家迎來香港人氣IP「CLUBBABO」，以海島度假風格打造「Club Passion」快閃店，首度亮相的「曬黑」Flat Cat絨毛娃娃換上草裙舞造型，還有Flat Cat盲盒、行李束帶、吊牌等近30款商品同步登場。
除了CLUBBABO快閃，誠品生活南西也推出日本數位藝術平台HACKK TAG首次「台日聯展」，以「仲夏白日夢」為主題，從台港日逾百件創作中選出16件作品展出。誠品生活板橋、新板、480也同步帶來WEGO、韓國貓咪IP「ingki英吉」及人氣台漫《三個不結婚女人》限定展覽，暑假想拍照、逛街、買周邊，這波可以一次安排起來。
文章目錄
CLUBBABO：海島度假風格登場
香港人氣IP「CLUBBABO」7月15日起登上誠品生活南西，這次以「海島度假」為主題打造Club Passion快閃店，從視覺陳列到商品設計都充滿夏日感。
最吸睛的新品就是首度亮相的「曬黑」Flat Cat絨毛娃娃，換上草裙舞造型後，療癒又有度假氛圍。現場也將販售熱銷Flat Cat扁平貓絨毛娃娃盲盒，以及首賣度假行李束帶、吊牌等近30款商品，讓可愛控和旅行控都能找到想收藏的小物。
活動期間滿額還可獲得獨家聯名「CLUBBABO出發度假海灘巾」，無論是去海邊、野餐或當居家拍照配件，都很有夏天儀式感。
仲夏白日夢：台日聯展同步展開
同樣在誠品生活南西登場的，還有日本數位藝術平台HACKK TAG首次「台日聯展」。這次以「仲夏白日夢」為主題，從台灣、香港、日本逾百件作品中，選出16件風格獨具的創作展出。
其中台灣獲獎作品《星期天的雨林》，以樹懶溫柔平靜的微笑，傳達「什麼都不做」也可以是一段珍貴時光；日本獲獎作品《盛夏的白日夢 / 真夏の白昼夢》，則描繪夏日原野與遼闊天空，讓觀者在作品中進入充滿想像的盛夏風景。
CLUBBABO藝術家Ian也獲選參與本次展出，8月1日起東京誠品生活日本橋也將同步以藝術專用數位畫框呈現作品，讓這場展覽橫跨台日兩地，更具收藏與話題性。
南西選物：夏日包袋、水壺穿搭、療癒辦公小物必看
誠品生活南西也同步推出多款夏日選物，替日常增添一點亮色。日本包袋品牌CITEN熱賣的多口袋手機肩背包，推出台灣獨家奶油、草綠色系，搭配鋪棉外型設計，實用又很適合夏日輕旅行。
CHAKO LAB保溫塔塔壺則以圓潤外型和可掛在包袋上的提把設計，呼應近期流行的「水壺穿搭」風潮。想讓辦公桌也可愛一點，Norns推出的韓國人氣矮袋鼠DINOTAENG無線鍵盤滑鼠組、史努比滑鼠墊，也很適合療癒上班日常。
3米英吉貓：WEGO進駐、3米英吉貓可愛現身
除了南西，誠品生活板橋與新板也有新亮點。日本潮流服飾品牌WEGO即日起進駐誠品生活板橋，推出經典圖像T恤、丹寧褲等人氣商品，並祭出獨家限定價，喜歡日系街頭風的人可以順路逛起來。
韓國超討喜貓咪IP「ingki英吉」則於7月14日起在誠品生活新板登場，3米高「英吉」藝術裝置超吸睛，合照還可獲得英吉貓資料夾。指定日期於誠品生活板橋、新板消費滿額，還能獲得ingki玩趣手機掛繩組、ingki袋著走行李吊牌，周邊收藏控可以留意。
《三個不結婚女人》：限定展走進漫畫日常
誠品生活480年度盛事「夏日藝術季」則邀請人氣台漫《三個不結婚女人》打造限定展覽，將漫畫中的經典場景搬進館內，讓粉絲走進三姊妹的日常世界。
7月9日起，漫畫中人氣配角巴哥犬「小巴」氣膜裝置現身迎賓，1F限定展覽也規劃角色打卡牆與多款限定周邊。7月9日起會員單筆滿1,200元，即可兌換「三女」獨家合作My Rules防水透明化妝包。
展覽期間也規劃多場手作體驗，包括手工製香、海浪壁掛時鐘、金工戒指手作等活動；8月22日漫畫家日下棗也將親臨現場，分享打造漫畫IP的創作歷程，漫畫迷別錯過。
活動資訊：誠品生活夏日亮點一次看
CLUBBABO Club Passion快閃
時間：7月15日至7月30日
地點：誠品生活南西
「仲夏白日夢」台日聯展
時間：7月15日起
地點：誠品生活南西
WEGO進駐
地點：誠品生活板橋
ingki英吉活動
時間：7月14日起
地點：誠品生活新板
《三個不結婚女人》限定展覽
時間：7月9日至9月10日
地點：誠品生活480
精華 FAQ
-
南西以香港IP CLUBBABO海島度假快閃店為亮點，並同步舉辦HACKK TAG首次台日聯展「仲夏白日夢」，結合藝術展與可愛商品，吸引暑假逛街人潮。
-
現場主打首度亮相的曬黑Flat Cat絨毛娃娃，還有Flat Cat盲盒、行李束帶、吊牌等近30款商品，滿額再送獨家聯名海灘巾，兼具收藏與實用性。
-
板橋有WEGO進駐與優惠商品，新板推出3米高的韓國英吉貓裝置與滿額贈，480則以《三個不結婚女人》限定展、周邊與手作體驗，形成多點聯動。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower