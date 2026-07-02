2026-07-02 10:50 女子漾／編輯金柔葳
ROCKY 8月台北開唱！海外首場FAN CAMP獻台灣，兩天一夜寵粉到房門口遞宵夜
韓國實力派唱跳歌手 ROCKY 將在 8 月帶著全新專輯與震撼舞台強勢回歸！「2026 ROCKY FAN CONCERT & FAN CAMP〈BLACKOUT〉in TAIPEI」將於 2026 年 8 月 14 日在台北 MOONDOG 舉辦 FAN CONCERT，接著 8 月 15 日到16 日於 METRO INN BEITOU 展開兩天一夜 FAN CAMP。這次不只是一場演唱會，更是 ROCKY 人生首次海外 FAN CAMP，特別獻給台灣 HAMO(粉絲名)。
ROCKY 8月強勢襲台，帶全新專輯會台灣粉絲
近年以 SOLO 歌手身份展現全方位音樂才華的 ROCKY，將於 8 月帶來全新專輯與舞台演出。這次台北活動以「BLACKOUT」為主題，FAN CONCERT 將在 8 月 14 日晚上 7 點登場，讓粉絲能近距離感受他的唱跳實力與舞台魅力。
海外首場FAN CAMP獻給台灣，兩天一夜專屬時光
最讓粉絲尖叫的亮點，就是 ROCKY 將人生首次海外 FAN CAMP 獻給台灣。活動從 8 月 15 日到16 日，安排在 METRO INN BEITOU，主打兩天一夜的專屬仲夏夜約會，讓粉絲不只看演出，還能和 ROCKY 擁有更近距離的互動。
寵粉開大招！1:1合照、親簽、遞宵夜全都有
這次 FAN CAMP 福利真的很狂。第一天安排共享私藏歌單的 Opening，還有讓粉絲心跳加速的 1:1 合照時間；晚餐則能與 ROCKY 共度 After Party。更甜的是，夜深時 ROCKY 甚至會親自到房門前，替粉絲遞宵夜並互道晚安。第二天還有「Dance with ROCKY」舞蹈挑戰、「HAMO Cinema」驚喜影片，以及 1:1 近距離互動簽名會。
FAN CONCERT票價公開，全區對號坐席
FAN CONCERT 全區皆為對號坐席，票價分為 VIP 5,200 元、A 區 4,200 元、視線不良席 3,800 元，以及身心席 2,600 元。想單純欣賞舞台演出的粉絲，可以依照預算與座位區選擇票種。
VVIP套裝行程，解鎖兩天一夜頂級體驗
想把演唱會與 FAN CAMP 一次收進回憶裡，則可選擇 VVIP 套裝行程，內容包含演出票券、福利票券與 FAN CAMP 住宿。單人房票價為 28,800 元，雙人房每人 26,800 元；若已持有 VIP 或 A 區演出票券，也能限量加購 FAN CAMP 活動，單人房加購價 22,600 元，雙人房每人 20,600 元。
門票將分為兩階段於拓元售票系統開賣：
第一階段：VVIP套裝行程、FAN CONCERT演出票券2026年7月4日（六）中午12點同步開賣。
第二階段：VIP／A區限定FAN CAMP加購套裝行程2026年7月9日（四）中午12點開放加購。售票平台：拓元售票系統。
精華 FAQ
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活動分為兩部分，先在8月14日於台北MOONDOG舉辦FAN CONCERT，接著8月15日至16日在METRO INN BEITOU進行兩天一夜FAN CAMP，主打近距離互動與寵粉體驗。
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FAN CAMP安排包含共享私藏歌單的Opening、1對1合照、與ROCKY共進晚餐的After Party，以及深夜親自遞宵夜、互道晚安，第二天還有舞蹈挑戰與簽名互動。
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第一階段在2026年7月4日中午12點開賣VVIP套裝與FAN CONCERT票券；第二階段則於7月9日中午12點，開放VIP與A區持票者加購FAN CAMP套裝行程。
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門票將分為兩階段於拓元售票系統開賣：
第一階段：VVIP套裝行程、FAN CONCERT演出票券2026年7月4日（六）中午12點同步開賣。
第二階段：VIP／A區限定FAN CAMP加購套裝行程2026年7月9日（四）中午12點開放加購。售票平台：拓元售票系統。
精華 FAQ
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活動分為兩部分，先在8月14日於台北MOONDOG舉辦FAN CONCERT，接著8月15日至16日在METRO INN BEITOU進行兩天一夜FAN CAMP，主打近距離互動與寵粉體驗。
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FAN CAMP安排包含共享私藏歌單的Opening、1對1合照、與ROCKY共進晚餐的After Party，以及深夜親自遞宵夜、互道晚安，第二天還有舞蹈挑戰與簽名互動。
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第一階段在2026年7月4日中午12點開賣VVIP套裝與FAN CONCERT票券；第二階段則於7月9日中午12點，開放VIP與A區持票者加購FAN CAMP套裝行程。
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